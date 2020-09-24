Додано: Чет 01 жов, 2020 10:31

Yuri_T написав: всё проще.

до тех пор, пока будет обманывать буратин продажей неликвидов в Анталии, до тех пор будет, как чайка, срать на головы всех других возможных локаций. всё проще.до тех пор, пока будет обманывать буратин продажей неликвидов в Анталии, до тех пор будет, как чайка, срать на головы всех других возможных локаций.

О НЕДВИЖИМОСТИЭпиграф:За последний месяц я дал четкую точную информацию:- о том, как наши люди а) купили квартиру "3+1" за 19 000 долларов. б) как наши люди инвестировали в квартиру "2+1" за почти 180 000 долларов. в) как наши люди сняли за 1600 лир (чуть более 200 долларов) квартиру "1+1" и 4 сентября на этом основании подали доки на ВНЖ (еще не получили).- о том, на какие сайтах можно глянуть инфу про НОВЫЕ новенькие объекты - привел не только цены - но и сайты, где можно получить точную информацию о ценах, планировке и даже дал ссылку на страницу, где ЛИЧТО и САМОМУ можно получить прямо от застройщика на электронную почту Прайс-лист.Напомню: цена застройщика от 30 000 долларов за двушку и от 50 000 долларов - за трешку.Квартиры "под ключ" со всеми ремонтами, сантехникой и частично с мебелью...Вчера проехал посмотрел на место застройки вблизи и обнаружил важную и приятную вещь - полным ходом идет строительство новой линии скоростного трамвая от комплекса к морю (!!!).Причем никакого щебня шпал - бетонная подушка и в ней - рельсы.Вот такой я злобный жадный риэлтор - выкладываю точную инфу с телефонами и адресами.