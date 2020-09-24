Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Чет 01 жов, 2020 22:06
Yuri_T написав: change_pm написав:
Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...
Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?
Наведіть, будь-ласка, данні ...
Стосовно того, що я читав про стандарти Туречини.
- Там заборонено ГМО і я якось дуже сміявся, коли корабель з укр.кукурудзою завернули назад, тому що вона виявилась ГМО.
мне как-то фиолетово, чем именно там писатель травится, но вот статья за 2016г.:
https://www.apk-news.ru/v-fevrale-turts ... ogo-masla/
или вот:
По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг
https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/
Так вони може його в салат лиють, замість шкідливої сонячної ГМОшної олії на анаболіках, не в йогурт же
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Чет 01 жов, 2020 22:15
flyman написав: Yuri_T написав: change_pm написав:
Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...
Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?
Наведіть, будь-ласка, данні ...
Стосовно того, що я читав про стандарти Туречини.
- Там заборонено ГМО і я якось дуже сміявся, коли корабель з укр.кукурудзою завернули назад, тому що вона виявилась ГМО.
мне как-то фиолетово, чем именно там писатель травится, но вот статья за 2016г.:
https://www.apk-news.ru/v-fevrale-turts ... ogo-masla/
или вот:
По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг
https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/
Так вони може його в салат лиють, замість шкідливої сонячної ГМОшної олії на анаболіках, не в йогурт же
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