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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:06

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?

Наведіть, будь-ласка, данні ...

Стосовно того, що я читав про стандарти Туречини.

- Там заборонено ГМО і я якось дуже сміявся, коли корабель з укр.кукурудзою завернули назад, тому що вона виявилась ГМО.

мне как-то фиолетово, чем именно там писатель травится, но вот статья за 2016г.:
https://www.apk-news.ru/v-fevrale-turts ... ogo-masla/

или вот:
По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг

https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/

Так вони може його в салат лиють, замість шкідливої сонячної ГМОшної олії на анаболіках, не в йогурт же :shock:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:15

  flyman написав:
  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?

Наведіть, будь-ласка, данні ...

Стосовно того, що я читав про стандарти Туречини.

- Там заборонено ГМО і я якось дуже сміявся, коли корабель з укр.кукурудзою завернули назад, тому що вона виявилась ГМО.

мне как-то фиолетово, чем именно там писатель травится, но вот статья за 2016г.:
https://www.apk-news.ru/v-fevrale-turts ... ogo-masla/

или вот:
По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг

https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/

Так вони може його в салат лиють, замість шкідливої сонячної ГМОшної олії на анаболіках, не в йогурт же :shock:

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:17

  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?

Наведіть, будь-ласка, данні ...


Щось моє питання до людини без ім"я і хлопця в стрінгах поки ігнорується...

Хлопці, якщо ви хлопці, то якби за базік треба відповідати, ні?

Прошу факти того, що в турецькі молочні продікти масово пхають пальму, в студію :!:
change_pm
 
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