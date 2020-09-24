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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 785786787788>
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:06

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?

Наведіть, будь-ласка, данні ...

Стосовно того, що я читав про стандарти Туречини.

- Там заборонено ГМО і я якось дуже сміявся, коли корабель з укр.кукурудзою завернули назад, тому що вона виявилась ГМО.

мне как-то фиолетово, чем именно там писатель травится, но вот статья за 2016г.:
https://www.apk-news.ru/v-fevrale-turts ... ogo-masla/

или вот:
По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг

https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/

Так вони може його в салат лиють, замість шкідливої сонячної ГМОшної олії на анаболіках, не в йогурт же :shock:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:15

  flyman написав:
  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?

Наведіть, будь-ласка, данні ...

Стосовно того, що я читав про стандарти Туречини.

- Там заборонено ГМО і я якось дуже сміявся, коли корабель з укр.кукурудзою завернули назад, тому що вона виявилась ГМО.

мне как-то фиолетово, чем именно там писатель травится, но вот статья за 2016г.:
https://www.apk-news.ru/v-fevrale-turts ... ogo-masla/

или вот:
По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг

https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/

Так вони може його в салат лиють, замість шкідливої сонячної ГМОшної олії на анаболіках, не в йогурт же :shock:

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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:17

  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?

Наведіть, будь-ласка, данні ...


Щось моє питання до людини без ім"я і хлопця в стрінгах поки ігнорується...

Хлопці, якщо ви хлопці, то якби за базік треба відповідати, ні?

Прошу факти того, що в турецькі молочні продікти масово пхають пальму, в студію :!:

зі. Виділив жирним, що мене цікавить і про що писало 2 форумчанина. Хочу побачити факти цього! :)
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 02 жов, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:19

  change_pm написав:
  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ось мені цікаво, звідкі такі данні?
Ви технологи на виробництві і бачили, що олію туди пхали?
Читали якісь статистичні данні про імпорт мільйонів літрів пальми в Туречину?

Наведіть, будь-ласка, данні ...


Щось моє питання до людини без ім"я і хлопця в стрінгах поки ігнорується...

Хлопці, якщо ви хлопці, то якби за базік треба відповідати, ні?

Прошу факти того, що в турецькі молочні продікти масово пхають пальму, в студію :!:

Ти зможеш навести факти, що ти не верблюд?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:26

Ти запитував про імпорт пальмової олії.
Тобі навели факти.
Скоріше, навіть не факти, а перші два-три посилання результату пошуку гугл за 0,5 секунди.
Турки споживають пальмове масло і масово його імпортують. Це факт.
А ти і далі можеш тут дуркувати та вимагати коментарів технологів турецьких виробників.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Аргументация уровня "если у мужика есть член то он насильник".
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:47

Вчора цей хлопчина писав, що нічого не чув про імпорт пальмової олії.
Йому дали посилання, де маючи очі бачить, що імпорту валом.
Хлопчина сьогодні це бачить, переобувається і дає свою ж цитату, але про імпорт олії вже, зрозуміло :D не згадує, і знову вимагає інформації по технології.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:13

  ib_investor написав:Ти запитував про імпорт пальмової олії.
Тобі навели факти.
Скоріше, навіть не факти, а перші два-три посилання результату пошуку гугл за 0,5 секунди.
Турки споживають пальмове масло і масово його імпортують. Це факт.
А ти і далі можеш тут дуркувати та вимагати коментарів технологів турецьких виробників.

Я запитував це:
  change_pm написав:Вже не перша людина розказує про пальмову олію в турецьких молочних продуктах...

Ти написав ось це:
  ib_investor написав:а пальмове масло в його вонючему йогурті таке саме, як у нас.

Я хочу побачити факти не взагалі імпортують пальму і споживають, а конкетно по факту ствердження:
  ib_investor написав:а пальмове масло в його вонючему йогурті таке саме, як у нас.


Можна навести факт саме твого ствердження?

зі. А те, що скоріш за все в шоколадних виробах, і так далі є пальма, ну є і є. Я таке не їм :) Мене цікавлять інші вироби.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:16

  change_pm написав:
  ib_investor написав:а пальмове масло в його вонючему йогурті таке саме, як у нас.


Можна навести факт саме твого ствердження?

не все йогурты одинаково полезны
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:22

:arrow: :arrow:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 02 жов, 2020 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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