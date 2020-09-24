Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16

change_pm написав: Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!

Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...

Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні

политические корни

! - известные всем красавцы дивно всех развлекают, натирая друг-друга привычным им пальмовым маслом, потешим их разными новостями:- начался сезон"Паламут" - семейства скумбриевых - ее продают даже не на вес, а на штуки - на Черноморском побережье Турции 1 штука стоит 10 лир (37 гривен) в Стамбуле и Анталии - 12 лир 1 штука - примерно 40 гривен.- в продажепод названием "Сельдь" (думаю, читатели ее когда-то видели) - она здесь продается только свежей - 1 кг - 12 лир (примерно 40 гривен).- начался сезон морской очень интересной рыба "" (она же "Анчоус") - никто не поверит, но она тоже морская. Её можно есть жаренной, а также засолить - через день отличная закуска к водке, Раки и к Виски. В отличие от кильки она имеет совсем другой жировой состав.- с 1 октября в связи со значительным повышением курса доллара (так объявлено) дорожает электрическая энергия - на 5,75% - один кВтчас стоил 0,71 лиры теперь будет стоитьлиру. (как все помнят, специалист по зарубежной недвигесо знанием дела утверждала на этой ветке, что 1 кВтчас электрической энергии стоит 9 лир).- Саудовская Аравия ввела эмбарго на товары их Турции - в том числе на молочную продукцию, отчего молока и молочных товаров станет и больше и дешевле (между странами назревает «холодная экономическая война» впервые за 30 лет торговых отношений, которая имеет, включая проводимый в Стамбуле судебный процесс убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги).Вона оно как...Вернувшись с моря - у нас +30, вода в море +28, посетил один новый объект, на который бы рекомендовал форумчанам обратить внимание: не нести же бабло под 1,75% в банк минус налоги.Удивился: уже готова чаша плавательного бассейна...Фото, карту, ориентир цен и комментарий дам позже.