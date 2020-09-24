Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!
Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...
Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:28
Підсумок ....
Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!
Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...
Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:33
Вас же ціла бригада сидить, "неріелторів". На одній обліківці)))
От і розкажіть, куди саме йде ті 6,5 кг/чоловіка за рік пальмової олії в Туреччині.
Обліківці Акурт вчора пояснили, що
Подробиці - куди саме йде в Туреччині пальмове масло - повинні пояснити пан чи пані, які працюють від імені обліківки "Акурт" . Їм там, в Туреччині, видніше, ніж нам.
Взагалі особам, які працюють за ніком "Акурт" -треба хоч інколи перечитувати зміст форуму. Щоб не писати від жіночого імені і "синочок" від чоловічого, щоб не перепитувати відпоідь на питання, на яке вчора дали вичерпну відповідь.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16
change_pm! - известные всем красавцы дивно всех развлекают, натирая друг-друга привычным им пальмовым маслом, потешим их разными новостями:
- начался сезон морской рыбы "Паламут" - семейства скумбриевых - ее продают даже не на вес, а на штуки - на Черноморском побережье Турции 1 штука стоит 10 лир (37 гривен) в Стамбуле и Анталии - 12 лир 1 штука - примерно 40 гривен.
- в продаже морская рыба под названием "Сельдь" (думаю, читатели ее когда-то видели) - она здесь продается только свежей - 1 кг - 12 лир (примерно 40 гривен).
- начался сезон морской очень интересной рыба "Хамса" (она же "Анчоус") - никто не поверит, но она тоже морская. Её можно есть жаренной, а также засолить - через день отличная закуска к водке, Раки и к Виски. В отличие от кильки она имеет совсем другой жировой состав.
- с 1 октября в связи со значительным повышением курса доллара (так объявлено) дорожает электрическая энергия - на 5,75% - один кВтчас стоил 0,71 лиры теперь будет стоить 0.751 лиру. (как все помнят, специалист по зарубежной недвиге stm со знанием дела утверждала на этой ветке, что 1 кВтчас электрической энергии стоит 9 лир).
- Саудовская Аравия ввела эмбарго на товары их Турции - в том числе на молочную продукцию, отчего молока и молочных товаров станет и больше и дешевле (между странами назревает «холодная экономическая война» впервые за 30 лет торговых отношений, которая имеет политические корни, включая проводимый в Стамбуле судебный процесс убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги).
Вона оно как...
Вернувшись с моря - у нас +30, вода в море +28, посетил один новый объект, на который бы рекомендовал форумчанам обратить внимание: не нести же бабло под 1,75% в банк минус налоги.
Удивился: уже готова чаша плавательного бассейна...
Фото, карту, ориентир цен и комментарий дам позже.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
с нетерпением ждём
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:29
О! Знатный специалист по зарубежной недвижимости уже здесь - не прошло и 180 секунд.
Вот что делается с людьми, когда не может продать свою киевскую двушку ни за что...
А село в Кагарлыцком районе - уже ждет красавца...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:31
пересчитай секунды)) бо снова мимо
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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