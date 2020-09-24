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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 785786787788
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:28

Підсумок ....

Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!

Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...

Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:33

  change_pm написав:Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти .

Вас же ціла бригада сидить, "неріелторів". На одній обліківці)))
От і розкажіть, куди саме йде ті 6,5 кг/чоловіка за рік пальмової олії в Туреччині.
  change_pm написав:Прошу факти того, що в турецькі молочні продікти масово пхають пальму, в студію


Обліківці Акурт вчора пояснили, що
  Yuri_T написав:По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг

https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/[/quote]
Подробиці - куди саме йде в Туреччині пальмове масло - повинні пояснити пан чи пані, які працюють від імені обліківки "Акурт" . Їм там, в Туреччині, видніше, ніж нам.

Взагалі особам, які працюють за ніком "Акурт" -треба хоч інколи перечитувати зміст форуму. Щоб не писати від жіночого імені і "синочок" від чоловічого, щоб не перепитувати відпоідь на питання, на яке вчора дали вичерпну відповідь.

  Noname2020 написав:Теперь, тезисно, о том, что нам рассказывает «Акурт», и что я видел сам.
Дешевизна жизни - выдумки и подтасовки. Ничего даром в Турции не дают, тем более экспатам

  Noname2020 написав:Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество. Во всем мире, без исключений, здоровая еда - это везде и всегда дорого. В рядовом супермаркете все овощи-фрукты – это продукты агрохимии. Подлетая к Анталье, взгляните вниз, увидите, сколько там теплиц. Рыба – вся с рыбоферм, т.е. вы можете думать, что едите рыбу, на самом деле вам скармливают коктейль из гормонов роста, антибиотиков и прочей химии. Эту рыбу не то, что есть – в руки взять страшно

  Noname2020 написав:Турецкое вино – то, что дешевле 10 дол. за бутылку, - лучше даже не связываться.

  Noname2020 написав:Дважды наблюдал драки между местными (в дневное время), по какой причине – не знаю.
  Noname2020 написав:Сам город – называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности

  Noname2020 написав:Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная.
  Noname2020 написав:Климат – об этом уже написано много и везде. Могу только повторить, что июль-август-первая половина сентября – из этого места надо уезжать. При 35 град.С в тени и 60-70% влажности жить можно только под кондиционером. С другой стороны, частенько замечал на балконах газовые котлы, что говорит о том, что зимой таки надо дом отапливать.

  Noname2020 написав:Об «Акурте» (или команде риелторов, скрывающихся под псевдонимом «Акурт»).
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16

  change_pm написав:Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!
Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...
Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні :)


change_pm! - известные всем красавцы дивно всех развлекают, натирая друг-друга привычным им пальмовым маслом, потешим их разными новостями:

- начался сезон морской рыбы "Паламут" - семейства скумбриевых - ее продают даже не на вес, а на штуки - на Черноморском побережье Турции 1 штука стоит 10 лир (37 гривен) в Стамбуле и Анталии - 12 лир 1 штука - примерно 40 гривен.
- в продаже морская рыба под названием "Сельдь" (думаю, читатели ее когда-то видели) - она здесь продается только свежей - 1 кг - 12 лир (примерно 40 гривен).
- начался сезон морской очень интересной рыба "Хамса" (она же "Анчоус") - никто не поверит, но она тоже морская. Её можно есть жаренной, а также засолить - через день отличная закуска к водке, Раки и к Виски. В отличие от кильки она имеет совсем другой жировой состав.
- с 1 октября в связи со значительным повышением курса доллара (так объявлено) дорожает электрическая энергия - на 5,75% - один кВтчас стоил 0,71 лиры теперь будет стоить 0.751 лиру. (как все помнят, специалист по зарубежной недвиге stm со знанием дела утверждала на этой ветке, что 1 кВтчас электрической энергии стоит 9 лир).
- Саудовская Аравия ввела эмбарго на товары их Турции - в том числе на молочную продукцию, отчего молока и молочных товаров станет и больше и дешевле (между странами назревает «холодная экономическая война» впервые за 30 лет торговых отношений, которая имеет политические корни, включая проводимый в Стамбуле судебный процесс убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги).
Вона оно как...
Вернувшись с моря - у нас +30, вода в море +28, посетил один новый объект, на который бы рекомендовал форумчанам обратить внимание: не нести же бабло под 1,75% в банк минус налоги.
Удивился: уже готова чаша плавательного бассейна...

Фото, карту, ориентир цен и комментарий дам позже.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:посетил один новый объект, на который бы рекомендовал форумчанам обратить внимание: не нести же баяло под 1,75% в банк минус налоги.
Удивился: уже готова чаша плавательного бассейна...

Фото, карту, ориентир цен и комментарий дам позже.

с нетерпением ждём
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:29

О! Знатный специалист по зарубежной недвижимости уже здесь - не прошло и 180 секунд.
Вот что делается с людьми, когда не может продать свою киевскую двушку ни за что...
А село в Кагарлыцком районе - уже ждет красавца...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:31

  akurt написав:О! Знатный специалист по зарубежной недвижимости уже здесь - не прошло и 180 секунд.
Вот что делается с людьми, когда не может продать свою киевскую двушку ни за что...
А село в Кагарлыцком районе - уже ждет красавца...

Зображення
пересчитай секунды)) бо снова мимо
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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