RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 785786787788
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:28

Підсумок ....

Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!

Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...

Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні :)
change_pm
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:33

  change_pm написав:Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти .

Вас же ціла бригада сидить, "неріелторів". На одній обліківці)))
От і розкажіть, куди саме йде ті 6,5 кг/чоловіка за рік пальмової олії в Туреччині.
  change_pm написав:Прошу факти того, що в турецькі молочні продікти масово пхають пальму, в студію


Обліківці Акурт вчора пояснили, що
  Yuri_T написав:По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг

https://expert.ru/2019/09/5/idealnyij-ingredient/[/quote]
Подробиці - куди саме йде в Туреччині пальмове масло - повинні пояснити пан чи пані, які працюють від імені обліківки "Акурт" . Їм там, в Туреччині, видніше, ніж нам.

Взагалі особам, які працюють за ніком "Акурт" -треба хоч інколи перечитувати зміст форуму. Щоб не писати від жіночого імені і "синочок" від чоловічого, щоб не перепитувати відпоідь на питання, на яке вчора дали вичерпну відповідь.

  Noname2020 написав:Теперь, тезисно, о том, что нам рассказывает «Акурт», и что я видел сам.
Дешевизна жизни - выдумки и подтасовки. Ничего даром в Турции не дают, тем более экспатам

  Noname2020 написав:Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество. Во всем мире, без исключений, здоровая еда - это везде и всегда дорого. В рядовом супермаркете все овощи-фрукты – это продукты агрохимии. Подлетая к Анталье, взгляните вниз, увидите, сколько там теплиц. Рыба – вся с рыбоферм, т.е. вы можете думать, что едите рыбу, на самом деле вам скармливают коктейль из гормонов роста, антибиотиков и прочей химии. Эту рыбу не то, что есть – в руки взять страшно

  Noname2020 написав:Турецкое вино – то, что дешевле 10 дол. за бутылку, - лучше даже не связываться.

  Noname2020 написав:Дважды наблюдал драки между местными (в дневное время), по какой причине – не знаю.
  Noname2020 написав:Сам город – называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности

  Noname2020 написав:Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная.
  Noname2020 написав:Климат – об этом уже написано много и везде. Могу только повторить, что июль-август-первая половина сентября – из этого места надо уезжать. При 35 град.С в тени и 60-70% влажности жить можно только под кондиционером. С другой стороны, частенько замечал на балконах газовые котлы, что говорит о том, что зимой таки надо дом отапливать.

  Noname2020 написав:Об «Акурте» (или команде риелторов, скрывающихся под псевдонимом «Акурт»).
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21614
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1236 раз.
Подякували: 2224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16

  change_pm написав:Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!
Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...
Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні :)


change_pm! - известные всем красавцы дивно всех развлекают, натирая друг-друга привычным им пальмовым маслом, потешим их разными новостями:

- начался сезон морской рыбы "Паламут" - семейства скумбриевых - ее продают даже не на вес, а на штуки - на Черноморском побережье Турции 1 штука стоит 10 лир (37 гривен) в Стамбуле и Анталии - 12 лир 1 штука - примерно 40 гривен.
- в продаже морская рыба под названием "Сельдь" (думаю, читатели ее когда-то видели) - она здесь продается только свежей - 1 кг - 12 лир (примерно 40 гривен).
- начался сезон морской очень интересной рыба "Хамса" (она же "Анчоус") - никто не поверит, но она тоже морская. Её можно есть жаренной, а также засолить - через день отличная закуска к водке, Раки и к Виски. В отличие от кильки она имеет совсем другой жировой состав.
- с 1 октября в связи со значительным повышением курса доллара (так объявлено) дорожает электрическая энергия - на 5,75% - один кВтчас стоил 0,71 лиры теперь будет стоить 0.751 лиру. (как все помнят, специалист по зарубежной недвиге stm со знанием дела утверждала на этой ветке, что 1 кВтчас электрической энергии стоит 9 лир).
- Саудовская Аравия ввела эмбарго на товары их Турции - в том числе на молочную продукцию, отчего молока и молочных товаров станет и больше и дешевле (между странами назревает «холодная экономическая война» впервые за 30 лет торговых отношений, которая имеет политические корни, включая проводимый в Стамбуле судебный процесс убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги).
Вона оно как...
Вернувшись с моря - у нас +30, вода в море +28, посетил один новый объект, на который бы рекомендовал форумчанам обратить внимание: не нести же бабло под 1,75% в банк минус налоги.
Удивился: уже готова чаша плавательного бассейна...

Фото, карту, ориентир цен и комментарий дам позже.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4855
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:посетил один новый объект, на который бы рекомендовал форумчанам обратить внимание: не нести же баяло под 1,75% в банк минус налоги.
Удивился: уже готова чаша плавательного бассейна...

Фото, карту, ориентир цен и комментарий дам позже.

с нетерпением ждём
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 03.12.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:29

О! Знатный специалист по зарубежной недвижимости уже здесь - не прошло и 180 секунд.
Вот что делается с людьми, когда не может продать свою киевскую двушку ни за что...
А село в Кагарлыцком районе - уже ждет красавца...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4855
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:31

  akurt написав:О! Знатный специалист по зарубежной недвижимости уже здесь - не прошло и 180 секунд.
Вот что делается с людьми, когда не может продать свою киевскую двушку ни за что...
А село в Кагарлыцком районе - уже ждет красавца...

Зображення
пересчитай секунды)) бо снова мимо
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 03.12.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:59

Виглядає шо Анталія розбудовується, ціни в лірах ростуть.
Для стимулювання попиту зробили дешеву іпотеку.
А як збудоване житло продається?
Достатньо платоспроможного покупця?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34587
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:13

Итак, о недвижимости.

Злобный алчный ненасытный риэлтор, имеющий на форуме ровно 123 клона, рекомендует тем, кто хочет куда-то пристроить бабло - например в отличную квартиру на побережье Средиземного моря - где даже в декабре половина дней +25, а январе феврале - от +18 до +20, и даже +21 - представляет объект, на который он и сам бы "положил глаз", если бы у него здесь не было квартиры.

Рекомендую потому, что строится новый дом реально в отличном месте. Это вам не промплощадки с видом на кладбища.
Одно из самых классных мест в микрорайоне Хурма.
И дело даже не в том, что до моря 1 870 метров... (Хотите ближе - не вопрос - 300 000 долларов), дело в инфраструктуре и расположении. Ну и в цене...
Зображення
Начну с "плюсов" ибо "минусы" даже придумать не могу:
Зображення

Итак:
1 - реально классный детский парк с бесплатными аттракционами, резиновым покрытием вокруг них (!!), беседками, лавочками. Отличные деревья кусты и регулярно стригущийся газон. Вечером и ночь - приятное освещение. Вокруг парка по периметру - резиновая беговая дорожка и комплекс тренажеров. Левее парка ближе к дому - бесплатная неохраняемая парковка для всех желающих с ночным освещением, машин ставят мало - потому в основном используется детьми для катания на велосипедах и самокатах.

2 - напротив дома нет высоток - вот прямо здесь компекс двух-трехэтажных (третий этаж в мансарде) очень приличных Таун-хаузов ( в прошлом году один продавался за 150 000 долларов - выкуплен был немедленно) со своей территорией. Что интересно, на территории ставит свой дом на колёсах гражданин Германии. Дом на колёсах - классный - я стоял смотрел и облизывался - вот такой бы иметь...

3 - общедоступный общественный сад с деревьями гранатов и апельсинов. НЕ ШУЧУ: прямо сейчас можно пойти и нарвать ведро гранатов для себя любимого. Я сорвал 4 шутки - внутри еще нет "гранатового цвета". Пока не рву, но новую соковыжималку для гранатов уже купил. Оцениваю общий урожай гранатов в саду объемом не менее пол-кузова грузовика. Не шучу. Вот с апельсинами "засада" - их деревья - и только их - густо увила какая-то трава-дереза с колючками - сорвать чистое мучение. Все руки в крови получаются... Дешевле купить через дорогу за 1 лиру (3,70 гривны) кг - дядя продает из своего сада - сад очень ухоженный.

4 - На северо-запад примерно 500 м - природный водопад поляной для отдыха и столами/лавочками от муниципалитета. Водопад невысокий - не более 10 метров, но реально природный - вода падает со скал.

Эллипсом я показал поляну - принадлежит Муниципалитету - планируется большой парк. Сейчас используется как поле для выгула собак - недостаток или нет - судите сами - но глаза из квартиры не упирается никуда - это точно.

5 - Дорога к пещере Алладина: в конце короткой улички - думаю всего метров 400 - сразу 2 кафе, аптека и несколько удивительно разнообразных продуктовых супермаркетов: Группа "А" - типа нашего АТБ но не торгует поддельными предметами, внешне напоминающими продукты для питания человека: BIM, SOK, A101. Группа "B" - престижный супермаркет MIGROS - только в нем вы можете купить пиво, виски, ракы и вина. Между прочим, здесь именно самая высокая концентрация супермаркетов разного направления.
Тут же - дорога пляж - пешком минут 20-25 по широкой аллее с апельсиновыми деревьями.

Идем дальше: все улицы - НЕ ПРОЕЗДНЫЕ и по ним не ездят автобусы городские - но ближайшая остановка недалеко - там, где номер 5.
Жилой дом начали строить после Нового Года, я видел котлован - сухо. Думаю - судя по темпам - сдадут к Новому году.
Дом имеет пять этажей и этаж 6 - в мансарде (двухуровневые квартиры).
Фото дома сегодня:
- лицевая сторона
Зображення
- тыльная сторона:
Зображення
С тыльной стороны готова чаша плавательного бассейна (я даже удивился).
Судя по окнам и балконам, будут квартиры только "2+1" (не уверен) и на этаже 5 - двухуровневые "4+1).
Подземного паркинга нет. Этаж минус 1 со спортивным залом - есть.

Злобный жадный риэлтор akurt рекомендует более точную информацию найти по имени застройщика - название видно на фото 1.

Если судить по домам рядом - в одном не такого классного расположения уже продаются - то ориентир цены за квартиру "2+1" с готовым ремонтом и частично с мебелью - 550 000 лир.
На сегодня 1 доллар=7,74 лиры (лира несколько укрепилась - падала до курса 7,83 - вот был сладкий момент - даже разница в 1 коруш (копейку) на 1 долларе при покупке квартиры дает возможность получить в новую квартиру бесплатно новенький холодильник в 330 литров - Самсунг или LG.

P.S. Ниже будут размещены стоны стенания рыдания конвульсии и злобные брызги безхатченків. Приготовьтесь.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4855
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:30

  akurt написав:Итак, о недвижимости.

Злобный алчный ненасытный риэлтор, имеющий на форуме ровно 123 клона, рекомендует тем, кто хочет куда-то пристроить бабло - например в отличную квартиру на побережье Средиземного моря - где даже в декабре половина дней +25, а январе феврале - от +18 до +20, и даже +21 - представляет объект, на который он и сам бы "положил глаз", если бы у него здесь не было квартиры.

Рекомендую потому, что строится новый дом реально в отличном месте. Это вам не промплощадки с видом на кладбища.
Одно из самых классных мест в микрорайоне Хурма.
И дело даже не в том, что до моря 1 870 метров... (Хотите ближе - не вопрос - 300 000 долларов), дело в инфраструктуре и расположении. Ну и в цене...
Зображення
Начну с "плюсов" ибо "минусы" даже придумать не могу:
Зображення

Итак:
1 - реально классный детский парк с бесплатными аттракционами, резиновым покрытием вокруг них (!!), беседками, лавочками. Отличные деревья кусты и регулярно стригущийся газон. Вечером и ночь - приятное освещение. Вокруг парка по периметру - резиновая беговая дорожка и комплекс тренажеров. Левее парка ближе к дому - бесплатная неохраняемая парковка для всех желающих с ночным освещением, машин ставят мало - потому в основном используется детьми для катания на велосипедах и самокатах.

2 - напротив дома нет высоток - вот прямо здесь компекс двух-трехэтажных (третий этаж в мансарде) очень приличных Таун-хаузов ( в прошлом году один продавался за 150 000 долларов - выкуплен был немедленно) со своей территорией. Что интересно, на территории ставит свой дом на колёсах гражданин Германии. Дом на колёсах - классный - я стоял смотрел и облизывался - вот такой бы иметь...

3 - общедоступный общественный сад с деревьями гранатов и апельсинов. НЕ ШУЧУ: прямо сейчас можно пойти и нарвать ведро гранатов для себя любимого. Я сорвал 4 шутки - внутри еще нет "гранатового цвета". Пока не рву, но новую соковыжималку для гранатов уже купил. Оцениваю общий урожай гранатов в саду объемом не менее пол-кузова грузовика. Не шучу. Вот с апельсинами "засада" - их деревья - и только их - густо увила какая-то трава-дереза с колючками - сорвать чистое мучение. Все руки в крови получаются... Дешевле купить через дорогу за 1 лиру (3,70 гривны) кг - дядя продает из своего сада - сад очень ухоженный.

4 - На северо-запад примерно 500 м - природный водопад поляной для отдыха и столами/лавочками от муниципалитета. Водопад невысокий - не более 10 метров, но реально природный - вода падает со скал.

Эллипсом я показал поляну - принадлежит Муниципалитету - планируется большой парк. Сейчас используется как поле для выгула собак - недостаток или нет - судите сами - но глаза из квартиры не упирается никуда - это точно.

5 - Дорога к пещере Алладина: в конце короткой улички - думаю всего метров 400 - сразу 2 кафе, аптека и несколько удивительно разнообразных продуктовых супермаркетов: Группа "А" - типа нашего АТБ но не торгует поддельными предметами, внешне напоминающими продукты для питания человека: BIM, SOK, A101. Группа "B" - престижный супермаркет MIGROS - только в нем вы можете купить пиво, виски, ракы и вина. Между прочим, здесь именно самая высокая концентрация супермаркетов разного направления.
Тут же - дорога пляж - пешком минут 20-25 по широкой аллее с апельсиновыми деревьями.

Идем дальше: все улицы - НЕ ПРОЕЗДНЫЕ и по ним не ездят автобусы городские - но ближайшая остановка недалеко - там, где номер 5.
Жилой дом начали строить после Нового Года, я видел котлован - сухо. Думаю - судя по темпам - сдадут к Новому году.
Дом имеет пять этажей и этаж 6 - в мансарде (двухуровневые квартиры).
Фото дома сегодня:
- лицевая сторона
Зображення
- тыльная сторона:
Зображення
С тыльной стороны готова чаша плавательного бассейна (я даже удивился).
Судя по окнам и балконам, будут квартиры только "2+1" (не уверен) и на этаже 5 - двухуровневые "4+1).
Подземного паркинга нет. Этаж минус 1 со спортивным залом - есть.

Злобный жадный риэлтор akurt рекомендует более точную информацию найти по имени застройщика - название видно на фото 1.

Если судить по домам рядом - в одном не такого классного расположения уже продаются - то ориентир цены за квартиру "2+1" с готовым ремонтом и частично с мебелью - 550 000 лир.
На сегодня 1 доллар=7,74 лиры (лира несколько укрепилась - падала до курса 7,83 - вот был сладкий момент - даже разница в 1 коруш (копейку) на 1 долларе при покупке квартиры дает возможность получить в новую квартиру бесплатно новенький холодильник в 330 литров - Самсунг или LG.

P.S. Ниже будут размещены стоны стенания рыдания конвульсии и злобные брызги безхатченків. Приготовьтесь.

Куплю кавалірку в Анталії в межах Фонду. Можна так званий нуль-поверх і у районі за 30хв автобусом, до якого 700 метрів пєхотою.
Чекаю пропозицій.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21792
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:44

Пане flyman'e - флудери закидають гілку сміттям - я ж викладував технологію, яка була реалізована успішно одеситами - вони самі перешерстили сайт оголошень - аналог нашого ОЛХ - та виписали 30 віріянтів.
Моя послуга була тільки в тому, що я рекомендував їм взяти перевіреного турка-водія з авто (бо без мови вони ж німі) - вони за 4 дні - оплачуючи йому по 250 лір+пальне (250 лір - приблизно 1000 гривень на добу) - "перешерстили" всі 30 варіянтів - зупинилися на останніх двох і з останніх двох вдало вийшли на реального продавця (!!!). В квартирі жила старенька мати володарки квартири, вона погано вже ходить, а в будинку немає ліфта - то продали за те, що запропонували, я вже забув - здається за 19 000 доларів.
Там ще був цікавий момент - коли турок-водій подзвонив і сказав, що привіз клієнтів, то чоловік продавиці сказв "Іноземці - не продаємо!". Але жінка сказала: "Я хоч зустрінуся!" - зустрілися - а наші українці виявилися на їх думку дуже гарними людьми - родина по 40 років. То процес відбувся...
І купили - я писав - непогану "3+1" - як сказали мої турецькі приятелі в "попе мира" - в смислі далеко від центра і моря - але реально непогану.Будинку 10 років, зовні і всередині дуже непоганий. Я зустрічався з одеситами 1 раз - подивитися на результат - та подарував їм столик на балкон. Все інше зробили самі. Зараз в Одесі - пакують автівку з речами із проданої квартири та скоро приїдуть.
ВНП ще не оформлювали.

До речі, пане Флаймане - я не питав, чим жінка того одесита займається, але чоловік працює віддалено... Йому головне - інтернет щоби був...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4855
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 785786787788
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 561, 562, 563
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5625 631177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 14:55
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
136 2701
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1213 145945
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:18
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89942)
02.10.2020 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.