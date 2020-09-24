Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:44

Пане flyman'e - флудери закидають гілку сміттям - я ж викладував технологію, яка була реалізована успішно одеситами - вони самі перешерстили сайт оголошень - аналог нашого ОЛХ - та виписали 30 віріянтів.

Моя послуга була тільки в тому, що я рекомендував їм взяти перевіреного турка-водія з авто (бо без мови вони ж німі) - вони за 4 дні - оплачуючи йому по 250 лір+пальне (250 лір - приблизно 1000 гривень на добу) - "перешерстили" всі 30 варіянтів - зупинилися на останніх двох і з останніх двох вдало вийшли на реального продавця (!!!). В квартирі жила старенька мати володарки квартири, вона погано вже ходить, а в будинку немає ліфта - то продали за те, що запропонували, я вже забув - здається за 19 000 доларів.

Там ще був цікавий момент - коли турок-водій подзвонив і сказав, що привіз клієнтів, то чоловік продавиці сказв "Іноземці - не продаємо!". Але жінка сказала: "Я хоч зустрінуся!" - зустрілися - а наші українці виявилися на їх думку дуже гарними людьми - родина по 40 років. То процес відбувся...

І купили - я писав - непогану "3+1" - як сказали мої турецькі приятелі в "попе мира" - в смислі далеко від центра і моря - але реально непогану.Будинку 10 років, зовні і всередині дуже непоганий. Я зустрічався з одеситами 1 раз - подивитися на результат - та подарував їм столик на балкон. Все інше зробили самі. Зараз в Одесі - пакують автівку з речами із проданої квартири та скоро приїдуть.

ВНП ще не оформлювали.



До речі, пане Флаймане - я не питав, чим жінка того одесита займається, але чоловік працює віддалено... Йому головне - інтернет щоби був...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.