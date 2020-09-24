Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!
Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...
Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:28
Підсумок ....
Значить маємо факт того, що турки імпортують пальмову олію - гут!
Теперь чекаємо факт того, шо пхають її в молочні продукти ...
Якщо підтверджується .... охохох .... ніякої Туречини! Тільки свята Україна, і скрєпні пальмові йогурти Фанні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:33
Вас же ціла бригада сидить, "неріелторів". На одній обліківці)))
От і розкажіть, куди саме йде ті 6,5 кг/чоловіка за рік пальмової олії в Туреччині.
Обліківці Акурт вчора пояснили, що
Подробиці - куди саме йде в Туреччині пальмове масло - повинні пояснити пан чи пані, які працюють від імені обліківки "Акурт" . Їм там, в Туреччині, видніше, ніж нам.
Взагалі особам, які працюють за ніком "Акурт" -треба хоч інколи перечитувати зміст форуму. Щоб не писати від жіночого імені і "синочок" від чоловічого, щоб не перепитувати відпоідь на питання, на яке вчора дали вичерпну відповідь.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16
change_pm! - известные всем красавцы дивно всех развлекают, натирая друг-друга привычным им пальмовым маслом, потешим их разными новостями:
- начался сезон морской рыбы "Паламут" - семейства скумбриевых - ее продают даже не на вес, а на штуки - на Черноморском побережье Турции 1 штука стоит 10 лир (37 гривен) в Стамбуле и Анталии - 12 лир 1 штука - примерно 40 гривен.
- в продаже морская рыба под названием "Сельдь" (думаю, читатели ее когда-то видели) - она здесь продается только свежей - 1 кг - 12 лир (примерно 40 гривен).
- начался сезон морской очень интересной рыба "Хамса" (она же "Анчоус") - никто не поверит, но она тоже морская. Её можно есть жаренной, а также засолить - через день отличная закуска к водке, Раки и к Виски. В отличие от кильки она имеет совсем другой жировой состав.
- с 1 октября в связи со значительным повышением курса доллара (так объявлено) дорожает электрическая энергия - на 5,75% - один кВтчас стоил 0,71 лиры теперь будет стоить 0.751 лиру. (как все помнят, специалист по зарубежной недвиге stm со знанием дела утверждала на этой ветке, что 1 кВтчас электрической энергии стоит 9 лир).
- Саудовская Аравия ввела эмбарго на товары их Турции - в том числе на молочную продукцию, отчего молока и молочных товаров станет и больше и дешевле (между странами назревает «холодная экономическая война» впервые за 30 лет торговых отношений, которая имеет политические корни, включая проводимый в Стамбуле судебный процесс убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги).
Вона оно как...
Вернувшись с моря - у нас +30, вода в море +28, посетил один новый объект, на который бы рекомендовал форумчанам обратить внимание: не нести же бабло под 1,75% в банк минус налоги.
Удивился: уже готова чаша плавательного бассейна...
Фото, карту, ориентир цен и комментарий дам позже.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
с нетерпением ждём
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:29
О! Знатный специалист по зарубежной недвижимости уже здесь - не прошло и 180 секунд.
Вот что делается с людьми, когда не может продать свою киевскую двушку ни за что...
А село в Кагарлыцком районе - уже ждет красавца...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:31
пересчитай секунды)) бо снова мимо
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:59
Виглядає шо Анталія розбудовується, ціни в лірах ростуть.
Для стимулювання попиту зробили дешеву іпотеку.
А як збудоване житло продається?
Достатньо платоспроможного покупця?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:13
Итак, о недвижимости.
Злобный алчный ненасытный риэлтор, имеющий на форуме ровно 123 клона, рекомендует тем, кто хочет куда-то пристроить бабло - например в отличную квартиру на побережье Средиземного моря - где даже в декабре половина дней +25, а январе феврале - от +18 до +20, и даже +21 - представляет объект, на который он и сам бы "положил глаз", если бы у него здесь не было квартиры.
Рекомендую потому, что строится новый дом реально в отличном месте. Это вам не промплощадки с видом на кладбища.
Одно из самых классных мест в микрорайоне Хурма.
И дело даже не в том, что до моря 1 870 метров... (Хотите ближе - не вопрос - 300 000 долларов), дело в инфраструктуре и расположении. Ну и в цене...
Начну с "плюсов" ибо "минусы" даже придумать не могу:
Итак:
1 - реально классный детский парк с бесплатными аттракционами, резиновым покрытием вокруг них (!!), беседками, лавочками. Отличные деревья кусты и регулярно стригущийся газон. Вечером и ночь - приятное освещение. Вокруг парка по периметру - резиновая беговая дорожка и комплекс тренажеров. Левее парка ближе к дому - бесплатная неохраняемая парковка для всех желающих с ночным освещением, машин ставят мало - потому в основном используется детьми для катания на велосипедах и самокатах.
2 - напротив дома нет высоток - вот прямо здесь компекс двух-трехэтажных (третий этаж в мансарде) очень приличных Таун-хаузов ( в прошлом году один продавался за 150 000 долларов - выкуплен был немедленно) со своей территорией. Что интересно, на территории ставит свой дом на колёсах гражданин Германии. Дом на колёсах - классный - я стоял смотрел и облизывался - вот такой бы иметь...
3 - общедоступный общественный сад с деревьями гранатов и апельсинов. НЕ ШУЧУ: прямо сейчас можно пойти и нарвать ведро гранатов для себя любимого. Я сорвал 4 шутки - внутри еще нет "гранатового цвета". Пока не рву, но новую соковыжималку для гранатов уже купил. Оцениваю общий урожай гранатов в саду объемом не менее пол-кузова грузовика. Не шучу. Вот с апельсинами "засада" - их деревья - и только их - густо увила какая-то трава-дереза с колючками - сорвать чистое мучение. Все руки в крови получаются... Дешевле купить через дорогу за 1 лиру (3,70 гривны) кг - дядя продает из своего сада - сад очень ухоженный.
4 - На северо-запад примерно 500 м - природный водопад поляной для отдыха и столами/лавочками от муниципалитета. Водопад невысокий - не более 10 метров, но реально природный - вода падает со скал.
Эллипсом я показал поляну - принадлежит Муниципалитету - планируется большой парк. Сейчас используется как поле для выгула собак - недостаток или нет - судите сами - но глаза из квартиры не упирается никуда - это точно.
5 - Дорога к пещере Алладина: в конце короткой улички - думаю всего метров 400 - сразу 2 кафе, аптека и несколько удивительно разнообразных продуктовых супермаркетов: Группа "А" - типа нашего АТБ но не торгует поддельными предметами, внешне напоминающими продукты для питания человека: BIM, SOK, A101. Группа "B" - престижный супермаркет MIGROS - только в нем вы можете купить пиво, виски, ракы и вина. Между прочим, здесь именно самая высокая концентрация супермаркетов разного направления.
Тут же - дорога пляж - пешком минут 20-25 по широкой аллее с апельсиновыми деревьями.
Идем дальше: все улицы - НЕ ПРОЕЗДНЫЕ и по ним не ездят автобусы городские - но ближайшая остановка недалеко - там, где номер 5.
Жилой дом начали строить после Нового Года, я видел котлован - сухо. Думаю - судя по темпам - сдадут к Новому году.
Дом имеет пять этажей и этаж 6 - в мансарде (двухуровневые квартиры).
Фото дома сегодня:
- лицевая сторона
- тыльная сторона:
С тыльной стороны готова чаша плавательного бассейна (я даже удивился).
Судя по окнам и балконам, будут квартиры только "2+1" (не уверен) и на этаже 5 - двухуровневые "4+1).
Подземного паркинга нет. Этаж минус 1 со спортивным залом - есть.
Злобный жадный риэлтор akurt рекомендует более точную информацию найти по имени застройщика - название видно на фото 1.
Если судить по домам рядом - в одном не такого классного расположения уже продаются - то ориентир цены за квартиру "2+1" с готовым ремонтом и частично с мебелью - 550 000 лир.
На сегодня 1 доллар=7,74 лиры (лира несколько укрепилась - падала до курса 7,83 - вот был сладкий момент - даже разница в 1 коруш (копейку) на 1 долларе при покупке квартиры дает возможность получить в новую квартиру бесплатно новенький холодильник в 330 литров - Самсунг или LG.
P.S. Ниже будут размещены стоны стенания рыдания конвульсии и злобные брызги безхатченків. Приготовьтесь.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:30
Куплю кавалірку в Анталії в межах Фонду. Можна так званий нуль-поверх і у районі за 30хв автобусом, до якого 700 метрів пєхотою.
Чекаю пропозицій.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:44
Пане flyman'e - флудери закидають гілку сміттям - я ж викладував технологію, яка була реалізована успішно одеситами - вони самі перешерстили сайт оголошень - аналог нашого ОЛХ - та виписали 30 віріянтів.
Моя послуга була тільки в тому, що я рекомендував їм взяти перевіреного турка-водія з авто (бо без мови вони ж німі) - вони за 4 дні - оплачуючи йому по 250 лір+пальне (250 лір - приблизно 1000 гривень на добу) - "перешерстили" всі 30 варіянтів - зупинилися на останніх двох і з останніх двох вдало вийшли на реального продавця (!!!). В квартирі жила старенька мати володарки квартири, вона погано вже ходить, а в будинку немає ліфта - то продали за те, що запропонували, я вже забув - здається за 19 000 доларів.
Там ще був цікавий момент - коли турок-водій подзвонив і сказав, що привіз клієнтів, то чоловік продавиці сказв "Іноземці - не продаємо!". Але жінка сказала: "Я хоч зустрінуся!" - зустрілися - а наші українці виявилися на їх думку дуже гарними людьми - родина по 40 років. То процес відбувся...
І купили - я писав - непогану "3+1" - як сказали мої турецькі приятелі в "попе мира" - в смислі далеко від центра і моря - але реально непогану.Будинку 10 років, зовні і всередині дуже непоганий. Я зустрічався з одеситами 1 раз - подивитися на результат - та подарував їм столик на балкон. Все інше зробили самі. Зараз в Одесі - пакують автівку з речами із проданої квартири та скоро приїдуть.
ВНП ще не оформлювали.
До речі, пане Флаймане - я не питав, чим жінка того одесита займається, але чоловік працює віддалено... Йому головне - інтернет щоби був...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|