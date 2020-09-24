Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:35

он поставил прямо НА зебру пешеходного перехода авто

Я вообще-то уже писал, что в Анталии не знают, что такое "платная парковка".Если точнее:- реально нигде практически нет платных парковок - ставь авто, где хочешь.- трудно припарковаться в самом туристическом центре за крепостной стеной - въезд в старинный город времен Османской империи - город-музей - закрыт надо парковаться на прилегающих улочках.- есть пара мест на весь город с платными парковками:а) возле областной Налоговой инспекции - прямо у входа оплата с интервалом в 15 минут (в принципе хватает, чтобы зайти получить турецкий ИНН или оплатить пошлину за получение ВНЖ)- кажется 1 лира - 4 гривны. За углом есть большая парковка - там стоит 10 лир - 40 гривен. Я там ставлю если надо.б) возле главной государственной больницы Анталии - кажется 4 лиры в час (около 16 гривен).Если опять же заехать в узкие улочки, примыкающие к старому городу, то паркуйтесь, где найдете место - бесплатно и на сколько угодно - но как правило все заставлено автомобилями - сотрудники магазинов и офисов - тогда там есть пара частных платных парковок - берут 10 лир (37 гривен) за 2 часа.Но вообще "платные парковки" - это слова, практически неизвестные в Анталии.Кстати, ОЧЕНЬ редко, но можно встретить знак "Остановка запрещена" - в основном на главных магистралях города или в узких местах - не стоит ставить авто - сразу прийдет "Письмо счастья". НЕ СТАВЯТ - хи-хи - даже депутаты парламента Турции.Приятелю-турку пришло письмо счастья -- возле детской поликлиники (типа больше мест не было ) так удивился он, с какого расстояния было сделано фото.На всей набережной Анталии (НА ВСЕЙ ВДОЛЬ ВСЕГО МНОГОКИЛОМЕТРОВОГО ПЛЯЖА) парковка в любом места абсолютно бесплатная. Есть разметка, есть места для инвалидов (никогда никто не занимает).Исключением служит проезд по Приморскому парку с эвкалиптовыми деревьями - там хитро сделали - есть транзитный проезд в центр города от пляжа - так вот заехал - и в течение 1 часа выехал - проезд бесплатный. Фотофиксация.Но за 12 часов берут 8 лир (примерно 27 гривен) - вот я там всегда плачу эти 8 лир, так как попадаешь в Приморском парке на совершенно пустой пляж.Вот фото сегодня. Мой зонт виден справа от вышки спасателя.