Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане flyman'e - флудери закидають гілку сміттям - я ж викладував технологію, яка була реалізована успішно одеситами - вони самі перешерстили сайт оголошень - аналог нашого ОЛХ - та виписали 30 віріянтів. Моя послуга була тільки в тому, що я рекомендував їм взяти перевіреного турка-водія з авто (бо без мови вони ж німі) - вони за 4 дні - оплачуючи йому по 250 лір+пальне (250 лір - приблизно 1000 гривень на добу) - "перешерстили" всі 30 варіянтів - зупинилися на останніх двох і з останніх двох вдало вийшли на реального продавця (!!!). В квартирі жила старенька мати володарки квартири, вона погано вже ходить, а в будинку немає ліфта - то продали за те, що запропонували, я вже забув - здається за 19 000 доларів. Там ще був цікавий момент - коли турок-водій подзвонив і сказав, що привіз клієнтів, то чоловік продавиці сказв "Іноземці - не продаємо!". Але жінка сказала: "Я хоч зустрінуся!" - зустрілися - а наші українці виявилися на їх думку дуже гарними людьми - родина по 40 років. То процес відбувся... І купили - я писав - непогану "3+1" - як сказали мої турецькі приятелі в "попе мира" - в смислі далеко від центра і моря - але реально непогану.Будинку 10 років, зовні і всередині дуже непоганий. Я зустрічався з одеситами 1 раз - подивитися на результат - та подарував їм столик на балкон. Все інше зробили самі. Зараз в Одесі - пакують автівку з речами із проданої квартири та скоро приїдуть. ВНП ще не оформлювали.
До речі, пане Флаймане - я не питав, чим жінка того одесита займається, але чоловік працює віддалено... Йому головне - інтернет щоби був...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Я вообще-то уже писал, что в Анталии не знают, что такое "платная парковка".
Если точнее: - реально нигде практически нет платных парковок - ставь авто, где хочешь. - трудно припарковаться в самом туристическом центре за крепостной стеной - въезд в старинный город времен Османской империи - город-музей - закрыт надо парковаться на прилегающих улочках. - есть пара мест на весь город с платными парковками: а) возле областной Налоговой инспекции - прямо у входа оплата с интервалом в 15 минут (в принципе хватает, чтобы зайти получить турецкий ИНН или оплатить пошлину за получение ВНЖ)- кажется 1 лира - 4 гривны. За углом есть большая парковка - там стоит 10 лир - 40 гривен. Я там ставлю если надо. б) возле главной государственной больницы Анталии - кажется 4 лиры в час (около 16 гривен).
Больше я не знаю мест, где бы вы наши платную парковку. Если опять же заехать в узкие улочки, примыкающие к старому городу, то паркуйтесь, где найдете место - бесплатно и на сколько угодно - но как правило все заставлено автомобилями - сотрудники магазинов и офисов - тогда там есть пара частных платных парковок - берут 10 лир (37 гривен) за 2 часа.
Но вообще "платные парковки" - это слова, практически неизвестные в Анталии. Кстати, ОЧЕНЬ редко, но можно встретить знак "Остановка запрещена" - в основном на главных магистралях города или в узких местах - не стоит ставить авто - сразу прийдет "Письмо счастья". НЕ СТАВЯТ - хи-хи - даже депутаты парламента Турции. Приятелю-турку пришло письмо счастья - он поставил прямо НА зебру пешеходного перехода авто - возле детской поликлиники (типа больше мест не было ) так удивился он, с какого расстояния было сделано фото.
На всей набережной Анталии (НА ВСЕЙ ВДОЛЬ ВСЕГО МНОГОКИЛОМЕТРОВОГО ПЛЯЖА) парковка в любом места абсолютно бесплатная. Есть разметка, есть места для инвалидов (никогда никто не занимает). Исключением служит проезд по Приморскому парку с эвкалиптовыми деревьями - там хитро сделали - есть транзитный проезд в центр города от пляжа - так вот заехал - и в течение 1 часа выехал - проезд бесплатный. Фотофиксация. Но за 12 часов берут 8 лир (примерно 27 гривен) - вот я там всегда плачу эти 8 лир, так как попадаешь в Приморском парке на совершенно пустой пляж. Вот фото сегодня. Мой зонт виден справа от вышки спасателя.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Дорого - не дорого - не в тім питання. Йому все ж таки теба закінчити почате - оточити кийов кавалірками (без сарказму, я реально поважаю його проєкт і очікую на результат - реально цікаво). Якщо кинути на півдороги - а він зіткнувся з ремонтом і побачив, що то клопітка справа - то буде неправильно. Треба пересилити/пережити. Але хто зна і - можливо - його розрахунок виявиться вірним і буде отримувати 500 доларів на місяць з оренди. Вже можна жити... Мрія багатьох: реальний пасивний прибуток. Кожного першого числа - кожен орендодавець - наприклад, вчора - десятки тисяч - а, може, й сотні тисяч орендодавців України - отримали пакуночок грошви від орендаря - то ж казка!!!!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Так и есть - недавно такое ввели. Очень удобно. Вот те одесситы, что речь выше - я им в Вайбере написал, что надо подъехать им в Налоговую - а оказалось можно действительно, сидя на диване в Украине, оформить... Так и есть...
Сейчас еще тоже что сделали - из-за коронавируса - "Рандеву" на сделку купли-продажи в Государственном кадастровом центре (купля-продажа жилья - исключительная прерогатива государства - никакие нотариусы или адвокаты/посредники никак не участвуют) - тоже берут дату и время в инете.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Мой зонт виден справа от вышки спасателя.
Место в замом конце пляжа, ближе к центру города? В середине сентября мы там загорали, возле сетки, где парусники хранятся, и шезлонги и народу было... Там такая интересная вода, за счет холодного течения: контрастная, классно!! В опубликованном Вами сите квартиры уже проданы, разговаривала в агентом, берут 2% с покупателя.
djbnd777 написав:В опубликованном Вами сите квартиры уже проданы, разговаривала в агентом, берут 2% с покупателя.
Ну удивили... Прикольно... Ну вот реально классное место... Там еще то классно - вот лицевая сторона смотрит в сторону моря - и глаз ни во что не упирается совсем - но еще важно - с тыльной стороны - там плавательный бассейн комплекса и до следующего дома очень большое расстояние. Я думаю, только квартиры слева неудачные - там близко новый дом коричневого цвета.
djbnd777 ! Я про этот новый дом писал еще более полугода назад на этой ветке - флудеры постоянно рассказывали, что я вру, и что всё падает в цене (кроме их шлака) - в 2 раза. А реальность совсем другая...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 жов, 2020 17:07, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.