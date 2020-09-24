Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:37

Ну вот если бюджетный вариант и НОВОЕ - то, может быть лучшеи нет.Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов????А тут готовое под ключ...Завтра едем в Зоопарк Анталии - он чуть дальше - посмотрю рекогносцировку на месте.Но вот умно делают - не просто новый дом, а новый микрорайон "с нуля" - и линия скоростного трамвая к морю...Честно говоря, квартирами "1+1" (двушки) не интересовался как-то совсем - не скажу, можно ли купить за 50 000 долларов.Это примерно 50 000х7.74=387 000 лир.Думаю, что есть такие цены...Вот на чтобы я еще обратил внимание - закончили строительством от Zirve Group (можно найти в инете инфу) комплекс из двух домов - застройщик очень приличный и дома выглядят, как игрушки - вот здесь. Там 2 дома тоже по 5 (6) этажей.Оно как бы близко к трассе на Кемер - но если квартира не на трассу - то первый сорт реально. Там правее - стадион и апельсиновые сады. За ними - горная река. Никаких моргов и заводов по производству ртутных термометров...И обращаю внимание: это все бюджетные без "зе-хе-рАв" варианты. То есть нормальные дома в нормальном месте по нормальной цене.У кого есть 400 000 долларов под грушей - прошу - инфа из первых рук - сюда.Никаких посредников в виде злобно-жадного'a - все есть на сайте, прайс лист высылают по запросу.Я минимум 2 раза в день здесь бываю - первый раз утром по дороге на пляж, второй раз вечером - при пробежке вдоль моря.Это реально круто. И 400 000 долларов там не стыдно отдать.