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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 785786787788
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:37

Ну вот если бюджетный вариант и НОВОЕ - то, может быть лучше SurYaPI и нет.
Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов????
А тут готовое под ключ...
Завтра едем в Зоопарк Анталии - он чуть дальше - посмотрю рекогносцировку на месте.
Но вот умно делают - не просто новый дом, а новый микрорайон "с нуля" - и линия скоростного трамвая к морю...
Честно говоря, квартирами "1+1" (двушки) не интересовался как-то совсем - не скажу, можно ли купить за 50 000 долларов.
Это примерно 50 000х7.74=387 000 лир.
Думаю, что есть такие цены...

Вот на чтобы я еще обратил внимание - закончили строительством от Zirve Group (можно найти в инете инфу) комплекс из двух домов - застройщик очень приличный и дома выглядят, как игрушки - вот здесь. Там 2 дома тоже по 5 (6) этажей.
Оно как бы близко к трассе на Кемер - но если квартира не на трассу - то первый сорт реально. Там правее - стадион и апельсиновые сады. За ними - горная река. Никаких моргов и заводов по производству ртутных термометров...
Зображення
И обращаю внимание: это все бюджетные без "зе-хе-рАв" варианты. То есть нормальные дома в нормальном месте по нормальной цене.
У кого есть 400 000 долларов под грушей - прошу - инфа из первых рук - сюда - на картинке чуток правее у самого моря. Вроде фирма от Микитася - ой, ошибся - из Эмиратов построила.
http://www.sunisblueresidence.com
Никаких посредников в виде злобно-жадного akurt'a - все есть на сайте, прайс лист высылают по запросу.
Я минимум 2 раза в день здесь бываю - первый раз утром по дороге на пляж, второй раз вечером - при пробежке вдоль моря.
Это реально круто. И 400 000 долларов там не стыдно отдать.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:26

  akurt написав:Это реально круто. И 400 000 долларов там не стыдно отдать.

За 400 тыс полно вариантов в цивилизационном мире. И речь даже не об Испании. Думаю, что во Флориде можно или поближе на Лазурном берегу. Не понимаю тех, кто тратит их в странах 3-го мира.
Касаемо Вашего друга с 400к в Испании: если куплена после 2013 вроде, то купить апарты на 100к там же и золотая виза. Через 5 лет от них можно избавиться. Уверен, что у кого 400к, у того ещё несколько раз по 400к, и непонятно, куда в Украине их приткнуть
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:15

А в цивилизованном мире точно ждут с мешком денег?
Тут уже не только я писал:
- в Великобритании первый вопрос при покупке недвиги - откуда бабло. ДокАжите легальность? А вот сперва докажите, потом поговорим...
- в США точно с мешком денег заедете? Лазаренко уже заехал - уж лет 30 под домашним арестом...
- в Германии мои знакомые - и я тут писал - переселились и попытались купить авто - откуда деньги на авто? Уговорили подругу оформить на себя. Начали уговаривать квартиру купить "на себя" - не получилось - отказалась подруга ибо вся Налоговая Германии переключится на нее, как при зарплате в 2500 евро вдруг квартиру покупает? А это как? А это откуда "дровишки"?
Так-то вот...
Не все так просто про "цивилизованный мир"...
А про Испанию реально - и про 400 000 - реально все плохо. Не может владелец туда попасть. Никак... А за сторожа и садовника платит и платит. Мир-то цивилизованный, нельзя виллу без сторожа и садовника бросать...
И с сегодняшнего дня в Мадриде - полный локдаун. Аллес капут, комендантский час.
Испания - она такая...

Вообще время интересное: все вокруг рушится, все акции падают, в Украине хлеб дорожает на 20%, все метизы для ремонта квартир (простите, ошибся ж/б параллелепипедов) - дорожают в 2 раза (сейчас начинается переоценка), и только акции Бостонской ПИВНОЙ компании растут и растут...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:23

это кто на что учился, дорогой мой друг.
если человек, например, всю жизнь ворует, берет взятки, отмывает деньги для подельников за долю малую, перевозит доллары в трусах жены и пополняет открытые в иностранном банке счета - тогда да, в какой-то момент ни сказать, ни показать ему будет нечего.
а вот если человек придумает, как легально, в рамках годового е-лимита, за пару лет осуществить wire на счет нужной юрисдикции и накопить требуемую сумму для покупки, тогда и вопросов будет меньше, и показать будет что.

кто-то просто привык жить по-беспределу на развалинах совка, набомбил в этом кипише денег, скупил пару неликвидов во Львове/Анталии, и всё, приплыли. теперь только продавать имеющееся, потому что других легальных источников нет и не будет.

приезжай, дорогой друг. я тебя научу, как это правильно делается.
и тогда больше не будет душераздирающих бредовых историй про "вся Налоговая Германии".

зы. у тебя что ни приятели, то какие-то упоротые рукожопы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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