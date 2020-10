Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:26

akurt написав: Это реально круто. И 400 000 долларов там не стыдно отдать.

За 400 тыс полно вариантов в цивилизационном мире. И речь даже не об Испании. Думаю, что во Флориде можно или поближе на Лазурном берегу. Не понимаю тех, кто тратит их в странах 3-го мира.

Касаемо Вашего друга с 400к в Испании: если куплена после 2013 вроде, то купить апарты на 100к там же и золотая виза. Через 5 лет от них можно избавиться. Уверен, что у кого 400к, у того ещё несколько раз по 400к, и непонятно, куда в Украине их приткнуть