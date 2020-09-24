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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:06
Надеюсь, этот "одичалый" что-то пишет полезное из области финансов и экономики... у меня неадекваты и психи в блоке.
Он сегодня стал на флудерное дежурство на этой ветке...
Его рекорд - 11 флудерных сообщений менее, чем за сутки на этой ветке.
Главная его задача: превратить всех форумчан в лузеров и позорить Финансовый портал Украины.
Забавно, но реально надсмехается над модераторами...
Начало атаки флудера на ветку: Суббота, 9-15 утра.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:02
Може хтось і сміється, але весь флуд інших модератори видаляють, а твою флудерську чухню залишають
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ib_investor
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:12
akurt
ну шо,вижу прочла меня
Дело фигуранта растет...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
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Мизантрóп
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:31
Мизантрóп написав:akurt
ну шо,вижу прочла меня
Дело фигуранта растет...
Ми начінаєм слєдствіє по дєлу гражданіна Корейко?)))
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ib_investor
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:51
ib_investor написав: Мизантрóп написав:akurt
ну шо,вижу прочла меня
Дело фигуранта растет...
Ми начінаєм слєдствіє по дєлу гражданіна Корейко?)))
на стадии завершения
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
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Мизантрóп
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Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata
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