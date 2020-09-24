Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:23

это кто на что учился, дорогой мой друг.



если человек, например, всю жизнь ворует, берет взятки, отмывает деньги для подельников за долю малую, перевозит доллары в трусах жены и пополняет открытые в иностранном банке счета - тогда да, в какой-то момент ни сказать, ни показать ему будет нечего.

а вот если человек придумает, как легально, в рамках годового е-лимита, за пару лет осуществить wire на счет нужной юрисдикции и накопить требуемую сумму для покупки, тогда и вопросов будет меньше, и показать будет что.



кто-то просто привык жить по-беспределу на развалинах совка, набомбил в этом кипише денег, скупил пару неликвидов во Львове/Анталии, и всё, приплыли. теперь только продавать имеющееся, потому что других легальных источников нет и не будет.



приезжай, дорогой друг. я тебя научу, как это правильно делается.

и тогда больше не будет душераздирающих бредовых историй про "вся Налоговая Германии".



зы. у тебя что ни приятели, то какие-то упоротые рукожопы.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.