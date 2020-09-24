Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну вот если бюджетный вариант и НОВОЕ - то, может быть лучше SurYaPI и нет. Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов???? А тут готовое под ключ... Завтра едем в Зоопарк Анталии - он чуть дальше - посмотрю рекогносцировку на месте. Но вот умно делают - не просто новый дом, а новый микрорайон "с нуля" - и линия скоростного трамвая к морю... Честно говоря, квартирами "1+1" (двушки) не интересовался как-то совсем - не скажу, можно ли купить за 50 000 долларов. Это примерно 50 000х7.74=387 000 лир. Думаю, что есть такие цены...
Вот на чтобы я еще обратил внимание - закончили строительством от Zirve Group (можно найти в инете инфу) комплекс из двух домов - застройщик очень приличный и дома выглядят, как игрушки - вот здесь. Там 2 дома тоже по 5 (6) этажей. Оно как бы близко к трассе на Кемер - но если квартира не на трассу - то первый сорт реально. Там правее - стадион и апельсиновые сады. За ними - горная река. Никаких моргов и заводов по производству ртутных термометров... И обращаю внимание: это все бюджетные без "зе-хе-рАв" варианты. То есть нормальные дома в нормальном месте по нормальной цене. У кого есть 400 000 долларов под грушей - прошу - инфа из первых рук - сюда - на картинке чуток правее у самого моря. Вроде фирма от Микитася - ой, ошибся - из Эмиратов построила. http://www.sunisblueresidence.com Никаких посредников в виде злобно-жадного akurt'a - все есть на сайте, прайс лист высылают по запросу. Я минимум 2 раза в день здесь бываю - первый раз утром по дороге на пляж, второй раз вечером - при пробежке вдоль моря. Это реально круто. И 400 000 долларов там не стыдно отдать.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Это реально круто. И 400 000 долларов там не стыдно отдать.
За 400 тыс полно вариантов в цивилизационном мире. И речь даже не об Испании. Думаю, что во Флориде можно или поближе на Лазурном берегу. Не понимаю тех, кто тратит их в странах 3-го мира. Касаемо Вашего друга с 400к в Испании: если куплена после 2013 вроде, то купить апарты на 100к там же и золотая виза. Через 5 лет от них можно избавиться. Уверен, что у кого 400к, у того ещё несколько раз по 400к, и непонятно, куда в Украине их приткнуть
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
А в цивилизованном мире точно ждут с мешком денег? Тут уже не только я писал: - в Великобритании первый вопрос при покупке недвиги - откуда бабло. ДокАжите легальность? А вот сперва докажите, потом поговорим... - в США точно с мешком денег заедете? Лазаренко уже заехал - уж лет 30 под домашним арестом... - в Германии мои знакомые - и я тут писал - переселились и попытались купить авто - откуда деньги на авто? Уговорили подругу оформить на себя. Начали уговаривать квартиру купить "на себя" - не получилось - отказалась подруга ибо вся Налоговая Германии переключится на нее, как при зарплате в 2500 евро вдруг квартиру покупает? А это как? А это откуда "дровишки"? Так-то вот... Не все так просто про "цивилизованный мир"... А про Испанию реально - и про 400 000 - реально все плохо. Не может владелец туда попасть. Никак... А за сторожа и садовника платит и платит. Мир-то цивилизованный, нельзя виллу без сторожа и садовника бросать... И с сегодняшнего дня в Мадриде - полный локдаун. Аллес капут, комендантский час. Испания - она такая...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 06:22, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
если человек, например, всю жизнь ворует, берет взятки, отмывает деньги для подельников за долю малую, перевозит доллары в трусах жены и пополняет открытые в иностранном банке счета - тогда да, в какой-то момент ни сказать, ни показать ему будет нечего. а вот если человек придумает, как легально, в рамках годового е-лимита, за пару лет осуществить wire на счет нужной юрисдикции и накопить требуемую сумму для покупки, тогда и вопросов будет меньше, и показать будет что.
кто-то просто привык жить по-беспределу на развалинах совка, набомбил в этом кипише денег, скупил пару неликвидов во Львове/Анталии, и всё, приплыли. теперь только продавать имеющееся, потому что других легальных источников нет и не будет.
приезжай, дорогой друг. я тебя научу, как это правильно делается. и тогда больше не будет душераздирающих бредовых историй про "вся Налоговая Германии".
зы. у тебя что ни приятели, то какие-то упоротые рукожопы.
Да, Yuri_T прав: пока другие люди, зарабатывая, создавая новые бизнесы, новые стартапы, или не спали по ночам, или спали на полу электричек, или мерзли под дверьми налоговых, или совершенствовали свои знания, или овладевали новыми навыками и профессиями, кое-кто хохотал (о чем писал на этой ветке, как будто это ветка про хохот) или изучал методы съема мулаток на Кубе за доллары (о чем писал на этой ветке, как будто это ветка про долларовых мулаток). Именно так: "Кто на что учился". Те доллары нужно было копить и хотя бы к 45-и годам купить себе хоть какое-то жилье. А так все ушло на хохотание и мулаток... Обычная история: промотал/прокутил всё на свете... Не зря же говорили: "Кабаки и бабы доведут до цугундера..." Вот и пришло время цугундера... Теперь осталось только искать виноватых...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.