Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
То ж добре, пане Флаймане: 1. Показує, у якій багнюці по саму шию сидить Мизантроп, який колотится та колотиться - вже сьогодні видалили його 10 повідомлень, і ми бачимо, що гній заливає йому мозок і заливає. То називається "безпорадність"... Ми радіємо з того, що він світиться, як свічка в церкві...
2. Друге: у Вас же, пане Флаймане, економіна освіта, і Ви повинні розуміти, куди у такому випадку йдуть або повинні йти гроші: не туди, де дорожчає незрозуміло що, під назвою "залізобетонний паралелепіпед", а туди, де і рибам, і людям краще. Ви думаєте, чого Мизантроп колотиться - намагається продати свою панельну двушку, а ніхто не купує. Уявіть, яка загажена.
3. Третє, пане Флаймане: для Вас то добре, що в Києві все дорожчає: ще пара місяців, і станете справжнім лендлордом: 500 доларів на місяць, то Вам не 50 гривень кешбеку, що оте нащасне хоче отримати, бігаючи по всьому Києву.
І для Вас цінна інформація про орендарів. Нагадаю: у Вас іде "Процес 2", а паралельно іде "Процес 1." Так само, як і у Вас, виявилося, що не все так просто - треба Вам вбити весь день, щоби перевірити, чи взагалі працюють раби на Ваших об"єктах, так і з "Процесом 1" сталася невелика реально халепа: з попередньої прєлєсті, купленої за 26 000 доларів (хрущик-бабушатник), раптом виїхав орендар. Буває: думав, що буде отримувати 25 000 гривень на місяць вічно (!!!), а сталося, що отримував тільки 4 місяці. То, залишивши депозит (то приємно), тікав, бо їсти хочеться як Мізантропу. Ось далі саме цікаве: він зранку виїхав, зранку ж дали оголошення і вже на вечір вселився новий орендар, який погодився платити на 1 000 гривень більше - тобто 10 000 на місяць.
Це знаних лендлордів здивувало - зараз ледве відбиваються від дзвінків. Вони самі собі задають питанням: звідки беруться люди, які погоджуються платити по 10 000 гривень за хрущік - Бог знає якого року, навіщо вони балують лендлордів грошвою та грошвою... Ну чому не можуть взяти собі щось за 5 000 (Ваш варіянт в кавалірках) - і 5000 відкладувати на майбутнє життя... Знаєте, до якого висновку прийшли? Чоловік сказав: "Живуть одним днем за японською приказкою: "Жить сегодня - умереть завтра". Жінка лендлорда сказала: "Гадаю, все це тимчасове і планують звалити за кордон!" Я сказав так: "Треба поєднати перше та друге - ото і буде правда!"
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Если оперировать этим индексом в таком плане то оказывает в Турции только три города, а в Украине вообще один, как впрочем и Польше, и в Болгарии. Франции повезло больше - там четыре города. У Великобритании - девять. А всего в мире только 150 городов.
Жертвы журналажи, не?
Кстати, кто прочитал отчёт то знает города какой страны занимают первые три места. (барабанная дробь)
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Кроме того, все эти "индексы" большей частью пишут: а) студенты за деньги - студентам кушать хочется. Платят постранично. б) "загонялы" в разные виды "попадалова". Та статья без подписи и вообще непонятно откуда взяты цифры (!!!). На киевской ветке автора статьи закидали бы не только тапками - там парни суровые и любят ТОЧНОСТЬ! А вообще в чем проблема: ВСЕМ В КИЕВ!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
stm написав:Просто Анталия в другом рейтинге "мировые курорты" и там уверенное первое место по всему
Вы меня приятно удивили, я хотел что-то подобное выше написать, что город - городу рознь по ВТОРИЧНЫМ признакам, но Вы опередили. Респект и уважуха! stm - я Вам поставил "плюс"! Зацените: я Вам поставил "+" - десятый раз (!!!), а обрезчик деревьев на дачах киевлян, гадящий тут каждый день, только 5 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
[/url] - тыльная сторона: С тыльной стороны готова чаша плавательного бассейна (я даже удивился). Судя по окнам и балконам, будут квартиры только "2+1" (не уверен) и на этаже 5 - двухуровневые "4+1). Подземного паркинга нет. Этаж минус 1 со спортивным залом - есть.
Я тоже пожалуй поставлю плюсик. Наконец рациональное зерно
Реально - да. Тем более что кто-то из форумчан/форумчанок на странице выше написал/написала, что всё уже раскуплено. Удивляюсь, как его/её "специалисты" не объявили моими 124-м клоном... Вот там справа за металлическим забором - уже готова чаша плавательного бассейна. Я реально удивился...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.