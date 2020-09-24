Додано: Суб 03 жов, 2020 20:17

flyman написав: https://journalist.today/kiev-zanjal-11-e-mesto-v-mire-po-tempam-rosta-cen-na-nedvizhimost/

Ізмір є, Істамбул є, Анкара є, Київ є.

Арталіїї нема! Ізмір є, Істамбул є, Анкара є, Київ є.нема!

Ми радіємо з того, що він світиться, як свічка в церкві...

а сталося, що отримував тільки 4 місяці.

Це знаних лендлордів здивувало - зараз ледве відбиваються від дзвінків.

То ж добре, пане1. Показує, у якій багнюці по саму шию сидить, який колотится та колотиться - вже сьогодні видалили його 10 повідомлень, і ми бачимо, що гній заливає йому мозок і заливає. То називається "безпорадність"...2. Друге: у Вас же, пане Флаймане, економіна освіта, і Ви повинні розуміти, куди у такому випадкуне туди, де дорожчає незрозуміло що, під назвою "залізобетонний паралелепіпед",Ви думаєте, чогоколотиться - намагається продати свою панельну двушку, а ніхто не купує. Уявіть, яка загажена.3. Третє, панещо в Києві все дорожчає: ще пара місяців, і станете справжнім лендлордом: 500 доларів на місяць, то Вам не 50 гривень кешбеку, що оте нащасне хоче отримати, бігаючи по всьому Києву.Нагадаю: у Вас іде "Процес 2", а паралельно іде "Процес 1."Так само, як і у Вас, виявилося, що не все так просто - треба Вам вбити весь день, щоби перевірити, чи взагалі працюють раби на Ваших об"єктах, так і з "Процесом 1" сталася невелика реально халепа: з попередньої прєлєсті, купленої за 26 000 доларів (хрущик-бабушатник), раптом виїхав орендар. Буває: думав, що буде отримувати 25 000 гривень на місяць вічно (!!!),То, залишивши депозит (то приємно), тікав, бо їсти хочеться яку.Ось далі саме цікаве: він зранку виїхав, зранку ж дали оголошення іякий погодився платити на 1 000 гривень більше - тобто 10 000 на місяць.Вони самі собі задають питанням: звідки беруться люди, які погоджуються платити по 10 000 гривень за хрущік - Бог знає якого року, навіщо вони балують лендлордів грошвою та грошвою...Ну чому не можуть взяти собі щось за 5 000 (Ваш варіянт в кавалірках) - і 5000 відкладувати на майбутнє життя...Знаєте, до якого висновку прийшли?Чоловік сказав: "Живуть одним днем за японською приказкою: "Жить сегодня - умереть завтра".Жінка лендлорда сказала: "Гадаю, все це тимчасове іЯ сказав так: