Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Кроме того, все эти "индексы" большей частью пишут: а) студенты за деньги - студентам кушать хочется. Платят постранично. б) "загонялы" в разные виды "попадалова". Та статья без подписи и вообще непонятно откуда взяты цифры (!!!). На киевской ветке автора статьи закидали бы не только тапками - там парни суровые и любят ТОЧНОСТЬ! А вообще в чем проблема: ВСЕМ В КИЕВ!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
stm написав:Просто Анталия в другом рейтинге "мировые курорты" и там уверенное первое место по всему
Вы меня приятно удивили, я хотел что-то подобное выше написать, что город - городу рознь по ВТОРИЧНЫМ признакам, но Вы опередили. Респект и уважуха! stm - я Вам поставил "плюс"! Зацените: я Вам поставил "+" - десятый раз (!!!), а обрезчик деревьев на дачах киевлян, гадящий тут каждый день, только 5 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
[/url] - тыльная сторона: С тыльной стороны готова чаша плавательного бассейна (я даже удивился). Судя по окнам и балконам, будут квартиры только "2+1" (не уверен) и на этаже 5 - двухуровневые "4+1). Подземного паркинга нет. Этаж минус 1 со спортивным залом - есть.
Я тоже пожалуй поставлю плюсик. Наконец рациональное зерно
Реально - да. Тем более что кто-то из форумчан/форумчанок на странице выше написал/написала, что всё уже раскуплено. Удивляюсь, как его/её "специалисты" не объявили моими 124-м клоном... Вот там справа за металлическим забором - уже готова чаша плавательного бассейна. Я реально удивился... Там еще прикол: справа за бассейном дом, в котором на верхнем этаже жил один из очень популярных блогеров и авторов классных видеороликов про Турцию на youtube - я с ним лично не знаком, он украинец из Киева, кажется, зовут Дмитрий (не уверен))... Вроде переехал в Аланию...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Реально - да. Тем более что кто-то из форумчан/форумчанок на странице выше написал/написала, что всё уже раскуплено. Удивляюсь, как его/её "специалисты" не объявили моими 124-м клоном... Вот там справа за металлическим забором - уже готова чаша плавательного бассейна. Я реально удивился... Там еще прикол: справа за бассейном дом, в котором нам верхнем этаже жил один из очень популярных блогеров и авторов классных видеороликов про Турцию на yutube - я с ним лично не знаком, он украинец из Киева, кажется зовут Дмитрий... Вроде переехал в Аланию...
Ну кто его знает... я увидел, что он начал писать ролики из Алании - я смотрел редко (я же не Мизантроп - мужчинками не интересуюсь) - но ролики реально классные - может, в Анталии арендовал квартиру, а в Алании дешевле все же... Купил... Но он из Киева точно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Ну кто его знает... я увидел, что он начал писать ролики из Алании - я смотрел редко - но ролики реально классные - может, в Анталии арендовал квартиру, а в Алании дешевле все же... Купил... Но он из Киева точно...
Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию. Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..." Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве? Какой к.п.д.? Для чего? Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое) - а что в результате имеют? Это зачем? Это для чего? Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее... А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма? Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни? P.S. Больница АнталияМедикалПарк - забита онкобольными с Украины...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию. Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..." Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве? Какой к.п.д.? Для чего? Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое) - а что в результате имеют? Это зачем? Это для чего? Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее... А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма? Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни? P.S. Больница АнталияМедикалПарк - забита онкобольными с Украины...
Мечтают переехать в Анталию, но пока не могут, поэтому покупают ещё Укрбуды, Аркады в надежде что хоть когда. Хочу Вас расстроить, но ВОЗ фиксирует рост онкологии в Турции, наверное как раз все кто после ВНЖ таки пробились в ПМЖ Турции, поздно приехали солнце и экологическая пища не успели помочь.
Не знаю, где там что фиксирует. На первом месте по смертности - сердечно-сосудистые заболевания... И продолжительность жизни - почти 90 лет... А поводу онкологии - точно не в первой пятерке причин... Кром того, действует Закон в Турции - любая онкология - все лечение только за счет государства... Родственник умер в Украине 1 февраля - не было и 50-ти... Вкинул за 3 года 80 000 долларов...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.