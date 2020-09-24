Додано: Суб 03 жов, 2020 21:37

Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию.

Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..."

Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве?

Какой к.п.д.? Для чего?

Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое) - а что в результате имеют?

Это зачем? Это для чего?

Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее...

А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма?

Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни?

P.S. Больница АнталияМедикалПарк - забита онкобольными с Украины...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.