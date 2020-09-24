RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:36

Кроме того, все эти "индексы" большей частью пишут:
а) студенты за деньги - студентам кушать хочется. Платят постранично.
б) "загонялы" в разные виды "попадалова".
Та статья без подписи и вообще непонятно откуда взяты цифры (!!!).
На киевской ветке автора статьи закидали бы не только тапками - там парни суровые и любят ТОЧНОСТЬ!
А вообще в чем проблема: ВСЕМ В КИЕВ!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:38

  stm написав:Просто Анталия в другом рейтинге "мировые курорты" и там уверенное первое место по всему :)

Вы меня приятно удивили, я хотел что-то подобное выше написать, что город - городу рознь по ВТОРИЧНЫМ признакам, но Вы опередили.
Респект и уважуха!
stm - я Вам поставил "плюс"!
Зацените: я Вам поставил "+" - десятый раз (!!!), а обрезчик деревьев на дачах киевлян, гадящий тут каждый день, только 5 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:51

  akurt написав:Итак, о недвижимости.

Зображення[/url]
- тыльная сторона:
Зображення
С тыльной стороны готова чаша плавательного бассейна (я даже удивился).
Судя по окнам и балконам, будут квартиры только "2+1" (не уверен) и на этаже 5 - двухуровневые "4+1).
Подземного паркинга нет. Этаж минус 1 со спортивным залом - есть.

Я тоже пожалуй поставлю плюсик. Наконец рациональное зерно :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:57

Реально - да.
Тем более что кто-то из форумчан/форумчанок на странице выше написал/написала, что всё уже раскуплено.
Удивляюсь, как его/её "специалисты" не объявили моими 124-м клоном...
Вот там справа за металлическим забором - уже готова чаша плавательного бассейна.
Я реально удивился...
Там еще прикол: справа за бассейном дом, в котором на верхнем этаже жил один из очень популярных блогеров и авторов классных видеороликов про Турцию на youtube - я с ним лично не знаком, он украинец из Киева, кажется, зовут Дмитрий (не уверен))... Вроде переехал в Аланию...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:06

  akurt написав:Реально - да.
Тем более что кто-то из форумчан/форумчанок на странице выше написал/написала, что всё уже раскуплено.
Удивляюсь, как его/её "специалисты" не объявили моими 124-м клоном...
Вот там справа за металлическим забором - уже готова чаша плавательного бассейна.
Я реально удивился...
Там еще прикол: справа за бассейном дом, в котором нам верхнем этаже жил один из очень популярных блогеров и авторов классных видеороликов про Турцию на yutube - я с ним лично не знаком, он украинец из Киева, кажется зовут Дмитрий... Вроде переехал в Аланию...

Устал от роскоши...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:09

Ну кто его знает... я увидел, что он начал писать ролики из Алании - я смотрел редко (я же не Мизантроп - мужчинками не интересуюсь) - но ролики реально классные - может, в Анталии арендовал квартиру, а в Алании дешевле все же... Купил...
Но он из Киева точно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:13

  akurt написав:Ну кто его знает... я увидел, что он начал писать ролики из Алании - я смотрел редко - но ролики реально классные - может, в Анталии арендовал квартиру, а в Алании дешевле все же... Купил...
Но он из Киева точно...

Резонно, не всякий киевлянин потянет Анталию.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:37

Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию.
Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..."
Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве?
Какой к.п.д.? Для чего?
Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое) - а что в результате имеют?
Это зачем? Это для чего?
Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее...
А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма?
Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни?
P.S. Больница АнталияМедикалПарк - забита онкобольными с Украины...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:04

  akurt написав:Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию.
Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..."
Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве?
Какой к.п.д.? Для чего?
Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое) - а что в результате имеют?
Это зачем? Это для чего?
Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее...
А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма?
Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни?
P.S. Больница АнталияМедикалПарк - забита онкобольными с Украины...

Мечтают переехать в Анталию, но пока не могут, поэтому покупают ещё Укрбуды, Аркады в надежде что хоть когда.
Хочу Вас расстроить, но ВОЗ фиксирует рост онкологии в Турции, наверное как раз все кто после ВНЖ таки пробились в ПМЖ Турции, поздно приехали солнце и экологическая пища не успели помочь.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:22

Не знаю, где там что фиксирует.
На первом месте по смертности - сердечно-сосудистые заболевания...
И продолжительность жизни - почти 90 лет...
А поводу онкологии - точно не в первой пятерке причин...
Кром того, действует Закон в Турции - любая онкология - все лечение только за счет государства...
Родственник умер в Украине 1 февраля - не было и 50-ти...
Вкинул за 3 года 80 000 долларов...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 786787788789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 563, 564, 565
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5645 633434
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 21:56
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1214 146652
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 21:35
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
136 2814
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.