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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:41
vitaliy_berdinskikh написав:
Если оперировать этим индексом в таком плане то оказывает в Турции только три города, а в Украине вообще один, как впрочем и Польше, и в Болгарии. Франции повезло больше - там четыре города. У Великобритании - девять. А всего в мире только 150 городов.
Жертвы журналажи, не?
Кстати, кто прочитал отчёт то знает города какой страны занимают первые три места. (барабанная дробь)
Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:45
akurt написав:
Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию.
Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..."
Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве?
Какой к.п.д.? Для чего?
Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое)
- а что в результате имеют?
Это зачем? Это для чего?
Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее...
А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк
), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма?
Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни?P.S.
Больница АнталияМедикалПарк
- забита онкобольными с Украины...
А чому не беруть продукцію Молокії?
Там без пальмової олії.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:20
flyman написав:
Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...
Якщо пару років тому на балконах висіли оголошення Satilik
(продам) - то зараз, якщо побачиш де-не-де таке оглошення - то навіть здивуєшся...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 03 жов, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:30
akurt написав: flyman написав:
Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...
Отже хто купив турецьку нерухомість цього року, вклався на піку цін.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:35
Звідки таке твердження?
Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:
- кредит під 0,64% в місяць;
- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;
- перші 12 місяців виплати робити не треба;
- термін - 15 (!!!) років.
Казка!
Казкою люди скористалися. Мудро!
Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).
Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.
Економіка іншого не знає...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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