Додано: Суб 03 жов, 2020 23:35

Звідки таке твердження?

Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:

- кредит під 0,64% в місяць;

- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;

- перші 12 місяців виплати робити не треба;

- термін - 15 (!!!) років.

Казка!

Казкою люди скористалися. Мудро!

Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).

Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.

Економіка іншого не знає...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.