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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:41
vitaliy_berdinskikh написав:
Если оперировать этим индексом в таком плане то оказывает в Турции только три города, а в Украине вообще один, как впрочем и Польше, и в Болгарии. Франции повезло больше - там четыре города. У Великобритании - девять. А всего в мире только 150 городов.
Жертвы журналажи, не?
Кстати, кто прочитал отчёт то знает города какой страны занимают первые три места. (барабанная дробь)
Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:45
akurt написав:
Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию.
Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..."
Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве?
Какой к.п.д.? Для чего?
Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое)
- а что в результате имеют?
Это зачем? Это для чего?
Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее...
А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк
), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма?
Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни?P.S.
Больница АнталияМедикалПарк
- забита онкобольными с Украины...
А чому не беруть продукцію Молокії?
Там без пальмової олії.
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2
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:20
flyman написав:
Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...
Якщо пару років тому на балконах висіли оголошення Satilik
(продам) - то зараз, якщо побачиш де-не-де таке оглошення - то навіть здивуєшся...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 03 жов, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:30
akurt написав: flyman написав:
Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...
Отже хто купив турецьку нерухомість цього року, вклався на піку цін.
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2
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:35
Звідки таке твердження?
Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:
- кредит під 0,64% в місяць;
- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;
- перші 12 місяців виплати робити не треба;
- термін - 15 (!!!) років.
Казка!
Казкою люди скористалися. Мудро!
Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).
Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.
Економіка іншого не знає...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:19
akurt написав:
Звідки таке твердження?
Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:
- кредит під 0,64% в місяць;
- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;
- перші 12 місяців виплати робити не треба;
- термін - 15 (!!!) років.
Казка!
Казкою люди скористалися. Мудро!
Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).
Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.
Економіка іншого не знає...
Так подумай, роздали на пільгових умовах.
Взяли і ті, хто потім не потягне.
Потім халява закінчуєттся, % по іпотеці росте.
Попит падає.
Ті що не "тягнуть" починають продавати нерухомість.
Ціна вниз.
Українці ж не мали доступ до дешевої іпотеки ТРЖН.
І взяли на піку попиту та цін.
На КРЖН виклали відео експерта по нерухомрсті по Дефол-сіті.
Він розклав все по полицям для МРЖН.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:36
Порахував середню, виходить 24.9% ріст в Анталії.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:39
flyman написав: akurt написав:
Звідки таке твердження?
Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:
- кредит під 0,64% в місяць;
- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;
- перші 12 місяців виплати робити не треба;
- термін - 15 (!!!) років.
Казка!
Казкою люди скористалися. Мудро!
Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).
Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.
Економіка іншого не знає...
Так подумай, роздали на пільгових умовах.
Взяли і ті, хто потім не потягне.
Потім халява закінчуєттся, % по іпотеці росте.
Попит падає.Ті що не "тягнуть" починають продавати нерухомість.
Ціна вниз.
Українці ж не мали доступ до дешевої іпотеки ТРЖН.
І взяли на піку попиту та цін.
На КРЖН виклали відео експерта по нерухомрсті по Дефол-сіті.
Він розклав все по полицям для МРЖН.
Ти красавчик!
Я писав, що я на фонді вже торгую... Так ось, ціна вниз, а там ПО-ПИ-Т і все, викупили, і ціна знову вгору.
Подивись графік акцій Алібаби (ВАВА) за місяць
Запитаєш звідки попит? Дивись репорт!
Turkish cities now occupy the top three rankings. The fundamentals of strong demand and constrained supply explain the level of growth along with a weakening lira.
The population of Turkey has increased by 12 million to 83 million in the last decade alone according to the World Bank.
The weak lira – now close to 7.6 to the US dollar - is also boosting demand from gulf countries.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:58
flyman написав: akurt написав: flyman написав:
Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...
Отже хто купив турецьку нерухомість цього року, вклався на піку цін.
На КРЖН теж пік цін, і виходить що зараз в переоціненні ринки не вартує інвестувати. Треба шукати країну де спад: як от Італія або Іспанія.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:10
change_pm написав:boosting demand from gulf countries.
не каждого араба ждут в Лондонах-Парижах.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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