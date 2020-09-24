RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:41

  vitaliy_berdinskikh написав:Если оперировать этим индексом в таком плане то оказывает в Турции только три города, а в Украине вообще один, как впрочем и Польше, и в Болгарии. Франции повезло больше - там четыре города. У Великобритании - девять. А всего в мире только 150 городов.

Жертвы журналажи, не?

Кстати, кто прочитал отчёт то знает города какой страны занимают первые три места. (барабанная дробь)

Там де Ердоган дає халявну іпотеку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:45

  akurt написав:Поставлю Вам еще раз "+": не всякий киевлянин потянет не только Анталию, но и Флориду, и Албанию.
Вот если меня что удивляет, то именно это: "Зачем покупать всякие "Варшавские", Аркады, Укрбуды, Укрнедобуды и прочую галиматью - недострои и проблемы..."
Вот люди реально просчитывали, зачем и для чего они вкидывают бабло в ж/б параллелепипеды в Киеве?
Какой к.п.д.? Для чего?
Допустим, вкинули 100 000 долларов или больше (кавалирки не будем брать в расчет - то другое) - а что в результате имеют?
Это зачем? Это для чего?
Для себя, любимого? - не вопрос - всем надо палатку, вигвам, навес, надстрой над гаражом и так далее...
А дальше: какая такая работа, какие такие доходы, и с этими доходами - в АТБ? Отдал - что музыку послушал? Ведь обман - на каждом шагу... Вот в четверг улетают приятели в Херсон - полный чемодан и меда накупили уже, уже и масла оливкового - но вот самое забавное - килограммами берут масло сливочное - ибо знают (работают зав. производством - знают толк), что даже сливочное мало в Херсоне - оно и рядом не лажало со сливочным маслом... Вложения ради дерьма?
Работа и жизнь - на унитаз? Точно - цель жизни?
P.S. Больница АнталияМедикалПарк - забита онкобольными с Украины...

А чому не беруть продукцію Молокії?
Там без пальмової олії.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:20

  flyman написав:Там де Ердоган дає халявну іпотеку.


Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...
Якщо пару років тому на балконах висіли оголошення Satilik (продам) - то зараз, якщо побачиш де-не-де таке оглошення - то навіть здивуєшся...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 жов, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:30

  akurt написав:
  flyman написав:Там де Ердоган дає халявну іпотеку.


Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...

Отже хто купив турецьку нерухомість цього року, вклався на піку цін.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:35

Звідки таке твердження?
Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:
- кредит під 0,64% в місяць;
- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;
- перші 12 місяців виплати робити не треба;
- термін - 15 (!!!) років.
Казка!
Казкою люди скористалися. Мудро!
Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).
Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.
Економіка іншого не знає...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:19

  akurt написав:Звідки таке твердження?
Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:
- кредит під 0,64% в місяць;
- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;
- перші 12 місяців виплати робити не треба;
- термін - 15 (!!!) років.
Казка!
Казкою люди скористалися. Мудро!
Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).
Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.
Економіка іншого не знає...

Так подумай, роздали на пільгових умовах.
Взяли і ті, хто потім не потягне.
Потім халява закінчуєттся, % по іпотеці росте.
Попит падає.
Ті що не "тягнуть" починають продавати нерухомість.
Ціна вниз.

Українці ж не мали доступ до дешевої іпотеки ТРЖН.
І взяли на піку попиту та цін.

На КРЖН виклали відео експерта по нерухомрсті по Дефол-сіті.
Він розклав все по полицям для МРЖН.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:36

  flyman написав:https://journalist.today/kiev-zanjal-11-e-mesto-v-mire-po-tempam-rosta-cen-na-nedvizhimost/
Ізмір є, Істамбул є, Анкара є, Київ є.
Арталіїї нема!

Порахував середню, виходить 24.9% ріст в Анталії.
change_pm
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:39

  flyman написав:
  akurt написав:Звідки таке твердження?
Арифметика зовсім інша: реально були пільгові умови:
- кредит під 0,64% в місяць;
- перший внесок - точно не знаю, здається 30%;
- перші 12 місяців виплати робити не треба;
- термін - 15 (!!!) років.
Казка!
Казкою люди скористалися. Мудро!
Я вже надавав статистику - по пам"яті - зростання продажів у порівнянні з 2019 було в 500% (!!!!).
Звісно, що такий ажіотаж до чого міг призвести та привів - до зростання цін.
Економіка іншого не знає...

Так подумай, роздали на пільгових умовах.
Взяли і ті, хто потім не потягне.
Потім халява закінчуєттся, % по іпотеці росте.
Попит падає.
Ті що не "тягнуть" починають продавати нерухомість.
Ціна вниз.

Українці ж не мали доступ до дешевої іпотеки ТРЖН.
І взяли на піку попиту та цін.

На КРЖН виклали відео експерта по нерухомрсті по Дефол-сіті.
Він розклав все по полицям для МРЖН.

Ти красавчик! :)
Я писав, що я на фонді вже торгую... Так ось, ціна вниз, а там ПО-ПИ-Т і все, викупили, і ціна знову вгору.

Подивись графік акцій Алібаби (ВАВА) за місяць :)

Запитаєш звідки попит? Дивись репорт!
Turkish cities now occupy the top three rankings. The fundamentals of strong demand and constrained supply explain the level of growth along with a weakening lira.
The population of Turkey has increased by 12 million to 83 million in the last decade alone according to the World Bank.
The weak lira – now close to 7.6 to the US dollar - is also boosting demand from gulf countries.
change_pm
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:58

  flyman написав:
  akurt написав:
  flyman написав:Там де Ердоган дає халявну іпотеку.


Халявна була з 1 червня. Реально стояли під офісами продажу квартир і з бійками. З мішками грошей.
Зараз залишили тільки в державних банках, але відсоток підвищили.
Але хто дрався в чергах - однозначно виграв.
Там я якось рахував - оплата по кредиту (через 12 місяців після оформлення - початок виплати - і термін - 15 років) = орендній платі за квартиру.
Так мати ж квартиру власну краще...

Отже хто купив турецьку нерухомість цього року, вклався на піку цін.

На КРЖН теж пік цін, і виходить що зараз в переоціненні ринки не вартує інвестувати. Треба шукати країну де спад: як от Італія або Іспанія.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3906
З нами з: 19.09.10
Подякував: 657 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:10

  change_pm написав:boosting demand from gulf countries.

не каждого араба ждут в Лондонах-Парижах.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33258
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2270 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 787788789790
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1215 146812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 09:02
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 563, 564, 565
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5647 633870
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 23:12
Долярчик
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
136 2834
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.