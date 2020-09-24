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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:28

  San написав:
  change_pm написав:boosting demand from gulf countries.

не каждого араба ждут в Лондонах-Парижах.

От тут ти не правий ... :)

Більшість арабів мають безвіз з ЮК )))) і їх дуже чекають в Лондонах.

зі. У мене є знайомі араби, які мають квартиру в Лондоні, живуть у себе на батьківщині і купляють в Туречині в Бодрумі для літнього відпочинку.

ззі. Коли я кажу, що в Анталії можна купити квартиру від 50 тис уе, араби здивовано кажуть - ого, як дешево, треба взяти замість Порше )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49

change_pm ну давай по правде )) рыцари дают рост в местной валюте. Там Измир прямо в топах каждый год почти - как и девальвация лиры.
Заходишь на https://www.sahibinden.com/ и смотришь, что рост в Измире 27% в TL или 1% в USD, Анкара +27% в TL и тоже 1% USD, что рост в Стамбуле 21% в TL или -3% в USD
и смотришь рыцарей
Первые три места занимают турецкие города Измир (28,1%), Анкара (26,4%) и Стамбул (20,2%).


зачем мне знать о безумном спросе в местных фантиках от местных туземцев? Зачем мне их проблемы?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:07

San!
Ну давай по правде: всех украинцев НЕ ждут в Лондонах-Парижах.
  San написав:
  change_pm написав:boosting demand from gulf countries.

не каждого араба ждут в Лондонах-Парижах.


Про Лондон - дивная история.
Ехал я по трассе через Карпаты - стоит парень с рюкзаком - я его подвез.
Он из Мукачево - бабушка-румынка ему оформила румынский паспорт и он СОВЕРШЕННО СВОБОДНО поехал работать именно в Лондон (там приятели приняли его - поселили к себе в квартиру). Работал как бы и неплохо - подвозчик-курьер продуктов в ресторан. Называл цифры типа того (по памяти) что зарабатывает 200 фунтов в неделю, а тратит 450 в месяц на жилье. Переругался через 2 месяца со своими сожителями. Жил на севере Лондона - там какие-то университеты - все заглядывал через забор - не клюнет ли какая-никакая лондОнка на карпатского парня. Не клюнула никакая...
Вспомнил, что у него диплом Львовской политехники (!!!) по специальности "Програмне забезпечення автоматизованих систем" - вернулся в Украину кажется через пол-года - сейчас работает в Ужгороде, снимает квартиру, содержит дЭвушку, получает 1500 баксов в месяц. Ходит в Карпаты...
Как бы и неплохо...
А вот Лондон не принял украинца даже с паспортом Румынии...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:22

  San написав:change_pm ну давай по правде )) рыцари дают рост в местной валюте. Там Измир прямо в топах каждый год почти - как и девальвация лиры.
Заходишь на https://www.sahibinden.com/ и смотришь, что рост в Измире 27% в TL или 1% в USD, Анкара +27% в TL и тоже 1% USD, что рост в Стамбуле 21% в TL или -3% в USD
и смотришь рыцарей
Первые три места занимают турецкие города Измир (28,1%), Анкара (26,4%) и Стамбул (20,2%).


зачем мне знать о безумном спросе в местных фантиках от местных туземцев? Зачем мне их проблемы?

імха, нафіг не треба :)

зі. але що цікаво в вище написаному? це те, шо навіть девал ліри не привів до падіння цін в баксі! а 150 сторінок тому писали, що приведе (не я).

Тому поки шо не страшно.
Страшно, що девал гривні приведе до падіння цін в уе на КРЖН (камень у флая :mrgreen: )
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:25

  change_pm написав:
  flyman написав:https://journalist.today/kiev-zanjal-11-e-mesto-v-mire-po-tempam-rosta-cen-na-nedvizhimost/
Ізмір є, Істамбул є, Анкара є, Київ є.
Арталіїї нема!

Порахував середню, виходить 24.9% ріст в Анталії.

На рахiвницi
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Он из Мукачево - бабушка-румынка ему оформила румынский паспорт и он СОВЕРШЕННО СВОБОДНО поехал работать именно в Лондон (там приятели приняли его - поселили к себе в квартиру). Работал как бы и неплохо - подвозчик-курьер продуктов в ресторан. Называл цифры типа того (по памяти) что зарабатывает 200 фунтов в неделю, а тратит 450 в месяц на жилье. Переругался через 2 месяца со своими сожителями. Жил на севере Лондона - там какие-то университеты - все заглядывал через забор - не клюнет ли какая-никакая лондОнка на карпатского парня. Не клюнула никакая...
Вспомнил, что у него диплом Львовской политехники (!!!) по специальности "Програмне забезпечення автоматизованих систем" - вернулся в Украину кажется через пол-года - сейчас работает в Ужгороде, снимает квартиру, содержит дЭвушку, получает 1500 баксов в месяц. Ходит в Карпаты...
Как бы и неплохо...
А вот Лондон не принял украинца даже с паспортом Румынии...

Люблю саксесс сторі, з піценосця до девелепера в забитому обл. центрі! Той чувак явно невизнаний геній, в Лондонах його талант не побачили, а от в неньці дуже багато соціальних ліфтів (особливо на Закарпатті)!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:36

О НЕДВИЖИМОСТИ

Вопрос "Где лучше жить?" не имеет ответа.
Мои сваты живут во Франции в Тулузе и что-то я ни разу не слышал, чтобы очень они хвалили житие... Правда, сваха сказала, что на очередных выборах будет баллотироваться в мэры. Это неплохо. Сейчас в Украине будут выборы - с приколом наблюдаю - за важное кресло "Голова сільради" бьются 12 (двенадцать) человек - из них мой бывший подчиненный, его жена (!!!), его два кума, и все одноклассники кума. А что: зарплата 35 000 гривен + премии до 200% оклада. СкажИте, что в селе жить плохо? Очень хорошо. Через тендер срубить дерево в селе - 2500 гривен, побеждает другой одноклассник - ФОП. Вечером - откат...

Нужно ставить вопрос по-другому: А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где вас ждут? Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу.

И тогда:
- будете жить в Стокгольме, где живет одноклассник одного из сыновей - сам нашел работу по инету, прошел по Скайпу собеседование и живет в собственной уже трешке в Стокгольме, взятой в ипотеку на 20 лет.
- будет жить в Ирландии, где живет с женой мой бывший подчиненный и работать дальнобойщиков с зарплатой 3 000 евро в месяц, и живет в собственном таунхаузе, купленном за 96 000 евро в ипотеку на 20 лет, а сейчас его двухэтажный дом уже стоит более 120 000 евро.
- будете жить в Сиэттле (штат Вашингтон) где в Головном офисе компании Майкрософт работает племянник моего лучшего друга по саунам с пивом - купил себе дом за 1 300 000 долларов.
- будете жить прекрасно в Кривом Рогу, где живет сын приятеля, с которым ежегодно по 2 раза в год тусили в Хургаде - парень необычайно сообразительный - начал с банального сбора металлолома, потом держал кажется 10 трейлеров, теперь взял в аренду десятки гектаров земли и занимается сельхозпроизводством. Бабла намеренно. Родители рады... Старшего сына хотели "всунуть" в Народные депутаты, но не потятнули по деньгам - там 2 000 000 долларов место стоило...

Вот потому главный вопрос:

А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый форумчанин) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где ждут? Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу и еще и заплатят?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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