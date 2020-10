Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49

change_pm ну давай по правде )) рыцари дают рост в местной валюте. Там Измир прямо в топах каждый год почти - как и девальвация лиры.

Заходишь на https://www.sahibinden.com/ и смотришь, что рост в Измире 27% в TL или 1% в USD, Анкара +27% в TL и тоже 1% USD, что рост в Стамбуле 21% в TL или -3% в USD

и смотришь рыцарей

Первые три места занимают турецкие города Измир (28,1%), Анкара (26,4%) и Стамбул (20,2%).



