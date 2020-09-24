akurt написав:

Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу.

Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу и еще и заплатят?

О НЕДВИЖИМОСТИВопрос "Где лучше жить?" не имеет ответа.Мои сваты живут во Франции в Тулузе и что-то я ни разу не слышал, чтобы очень они хвалили житие... Правда, сваха сказала, что на очередных выборах будет баллотироваться в мэры. Это неплохо. Сейчас в Украине будут выборы - с приколом наблюдаю - за важное кресло "Голова сільради" бьются 12 (двенадцать) человек - из них мой бывший подчиненный, его жена (!!!), его два кума, и все одноклассники кума. А что: зарплата 35 000 гривен + премии до 200% оклада. СкажИте, что в селе жить плохо? Очень хорошо. Через тендер срубить дерево в селе - 2500 гривен, побеждает другой одноклассник - ФОП. Вечером - откат...Нужно ставить вопрос по-другому: А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где вас ждут?И тогда:- будете жить в Стокгольме, где живет одноклассник одного из сыновей - сам нашел работу по инету, прошел по Скайпу собеседование и живет в собственной уже трешке в Стокгольме, взятой в ипотеку на 20 лет.- будет жить в Ирландии, где живет с женой мой бывший подчиненный и работать дальнобойщиков с зарплатой 3 000 евро в месяц, и живет в собственном таунхаузе, купленном за 96 000 евро в ипотеку на 20 лет, а сейчас его двухэтажный дом уже стоит более 120 000 евро.- будете жить в Сиэттле (штат Вашингтон) где в Головном офисе компании Майкрософт работает племянник моего лучшего друга по саунам с пивом - купил себе дом за 1 300 000 долларов.- будете жить прекрасно в Кривом Рогу, где живет сын приятеля, с которым ежегодно по 2 раза в год тусили в Хургаде - парень необычайно сообразительный - начал с банального сбора металлолома, потом держал кажется 10 трейлеров, теперь взял в аренду десятки гектаров земли и занимается сельхозпроизводством. Бабла намеренно. Родители рады... Старшего сына хотели "всунуть" в Народные депутаты, но не потятнули по деньгам - там 2 000 000 долларов место стоило...Вот потому главный вопрос:А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый форумчанин) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где ждут?