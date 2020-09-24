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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:16
труймясто тот ещё курорт
хотя если рассматривать не как курорт то ок, особенно транспортное сообщение мне нравится, ну и работа по профилю есть
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 04 жов, 2020 12:28
akurt написав:
О НЕДВИЖИМОСТИ
Вопрос "Где лучше жить?
" не имеет ответа.
Мои сваты живут во Франции в Тулузе и что-то я ни разу не слышал, чтобы очень они хвалили житие... Правда, сваха сказала, что на очередных выборах будет баллотироваться в мэры. Это неплохо. Сейчас в Украине будут выборы - с приколом наблюдаю - за важное кресло "Голова сільради
" бьются 12 (двенадцать) человек - из них мой бывший подчиненный, его жена (!!!), его два кума, и все одноклассники кума. А что: зарплата 35 000 гривен + премии до 200% оклада. СкажИте, что в селе жить плохо? Очень хорошо. Через тендер срубить дерево в селе - 2500 гривен, побеждает другой одноклассник - ФОП. Вечером - откат...
Нужно ставить вопрос по-другому: А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый
) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где вас ждут? Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу.
И тогда:
- будете жить в Стокгольме, где живет одноклассник одного из сыновей - сам нашел работу по инету, прошел по Скайпу собеседование и живет в собственной уже трешке в Стокгольме, взятой в ипотеку на 20 лет.
- будет жить в Ирландии, где живет с женой мой бывший подчиненный и работать дальнобойщиков с зарплатой 3 000 евро в месяц, и живет в собственном таунхаузе, купленном за 96 000 евро в ипотеку на 20 лет, а сейчас его двухэтажный дом уже стоит более 120 000 евро.
- будете жить в Сиэттле (штат Вашингтон) где в Головном офисе компании Майкрософт работает племянник моего лучшего друга по саунам с пивом - купил себе дом за 1 300 000 долларов.
- будете жить прекрасно в Кривом Рогу, где живет сын приятеля, с которым ежегодно по 2 раза в год тусили в Хургаде - парень необычайно сообразительный - начал с банального сбора металлолома, потом держал кажется 10 трейлеров, теперь взял в аренду десятки гектаров земли и занимается сельхозпроизводством. Бабла намеренно. Родители рады... Старшего сына хотели "всунуть" в Народные депутаты, но не потятнули по деньгам - там 2 000 000 долларов место стоило...
Вот потому главный вопрос:
А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый форумчанин
) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где ждут? Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу и еще и заплатят?
Дуже цікаві історії про успішний успіх для хлопів з села, яким тут в платили мінімалку і ту зерном в перемішку з тирсою.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 04 жов, 2020 12:31
vitaliy_berdinskikh написав:
труймясто тот ещё курорт
хотя если рассматривать не как курорт то ок, особенно транспортное сообщение мне нравится, ну и работа по профилю есть
По польським міркам курорт.
Роботу, при бажанні, можна знайти таку, що головне щоб інтернет був та ноутбук.
Он недавно в Тайланд запрошували, хоча можна було і з Тернополя кнопати.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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