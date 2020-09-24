Додано: Нед 04 жов, 2020 14:32

Турція як і весь світ увійшла в кризу.

Особливості цієї кризи видніші із середини країни.

Куди ця криза приведе? Який її подих в Анталії?

Чи зможе країна заробити достатньо валюти, щоб не було суттєвої інфляції?

Як аукнеться ця авантюра з Азербайджаном і Арцахом?