труймясто тот ещё курорт
хотя если рассматривать не как курорт то ок, особенно транспортное сообщение мне нравится, ну и работа по профилю есть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:16
труймясто тот ещё курорт
хотя если рассматривать не как курорт то ок, особенно транспортное сообщение мне нравится, ну и работа по профилю есть
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:28
Дуже цікаві історії про успішний успіх для хлопів з села, яким тут в платили мінімалку і ту зерном в перемішку з тирсою.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 12:31
По польським міркам курорт.
Роботу, при бажанні, можна знайти таку, що головне щоб інтернет був та ноутбук.
Он недавно в Тайланд запрошували, хоча можна було і з Тернополя кнопати.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Це коли було? Питання житла в Таї для себе тут недостатньо висвітлена.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:05
Недавно, це значить не так давно.
Там з громадянством кажуть тяжко.
А це так поїхати, поки проект.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Що ж це коїцця?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:11
Так Тай закритий вже давно з України. Ні?
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:12
Це мабуть лише для турок і хто має вид на проживання?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:32
Турція як і весь світ увійшла в кризу.
Особливості цієї кризи видніші із середини країни.
Куди ця криза приведе? Який її подих в Анталії?
Чи зможе країна заробити достатньо валюти, щоб не було суттєвої інфляції?
Як аукнеться ця авантюра з Азербайджаном і Арцахом?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:40
Це мабуть лише для турок і хто має вид на проживання?[/quote]
Трохи не так.
За допомогою ZOOM приймав участь у конференції "Трудових - хі-хі - зборів" одного національного університету в Україні. Реткор сказав: по коридорах ходять всі стуленти без масок і ще гірше питання - як вони попали в університет - на МАРШРУТКАХ, де всі без масок.
Все б нічого, але на сьогодні два професори лежать з двобічним запаленням легенів та ще пара студентів - з коронавірусом. Бояться, що закриють весь університет на карантин.
Тому в Туреччині планують до кінця жовтня зробити так: прив"язати всі карти проїзду в міському транспорті до паспорта або посвідки ВНП для того, щоби унеможливити проїзд хворих або тих, хто контактує з хворими. Дуже правильно роблять.
В Туреччині не платять за проїзд водієві м"ятими короновірусними купюрами - вхід в міський танспорт тільки з карткою передоплати. Її прикладують до дісплея біля водія.
Тому така міра унеможливлює проїзд тих, хто не виконує правил самоізоляції.
Нагадаю: в Туреччині кількість випадків коронавірусу пішла на спад - якщо в Україні більше 4000 випадків на добу, то тут - 1400 і тенденція зменшення...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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