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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 790791792793>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:16

труймясто тот ещё курорт

хотя если рассматривать не как курорт то ок, особенно транспортное сообщение мне нравится, ну и работа по профилю есть
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:28

  akurt написав:О НЕДВИЖИМОСТИ

Вопрос "Где лучше жить?" не имеет ответа.
Мои сваты живут во Франции в Тулузе и что-то я ни разу не слышал, чтобы очень они хвалили житие... Правда, сваха сказала, что на очередных выборах будет баллотироваться в мэры. Это неплохо. Сейчас в Украине будут выборы - с приколом наблюдаю - за важное кресло "Голова сільради" бьются 12 (двенадцать) человек - из них мой бывший подчиненный, его жена (!!!), его два кума, и все одноклассники кума. А что: зарплата 35 000 гривен + премии до 200% оклада. СкажИте, что в селе жить плохо? Очень хорошо. Через тендер срубить дерево в селе - 2500 гривен, побеждает другой одноклассник - ФОП. Вечером - откат...

Нужно ставить вопрос по-другому: А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где вас ждут? Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу.

И тогда:
- будете жить в Стокгольме, где живет одноклассник одного из сыновей - сам нашел работу по инету, прошел по Скайпу собеседование и живет в собственной уже трешке в Стокгольме, взятой в ипотеку на 20 лет.
- будет жить в Ирландии, где живет с женой мой бывший подчиненный и работать дальнобойщиков с зарплатой 3 000 евро в месяц, и живет в собственном таунхаузе, купленном за 96 000 евро в ипотеку на 20 лет, а сейчас его двухэтажный дом уже стоит более 120 000 евро.
- будете жить в Сиэттле (штат Вашингтон) где в Головном офисе компании Майкрософт работает племянник моего лучшего друга по саунам с пивом - купил себе дом за 1 300 000 долларов.
- будете жить прекрасно в Кривом Рогу, где живет сын приятеля, с которым ежегодно по 2 раза в год тусили в Хургаде - парень необычайно сообразительный - начал с банального сбора металлолома, потом держал кажется 10 трейлеров, теперь взял в аренду десятки гектаров земли и занимается сельхозпроизводством. Бабла намеренно. Родители рады... Старшего сына хотели "всунуть" в Народные депутаты, но не потятнули по деньгам - там 2 000 000 долларов место стоило...

Вот потому главный вопрос:

А ГДЕ ЛИЧНО ВЫ (в смысле - каждый форумчанин) СМОЖЕТЕ ЖИТЬ? Где ждут? Что вы умеете делать такого, за что вас возьмут на работу и еще и заплатят?

Дуже цікаві історії про успішний успіх для хлопів з села, яким тут в платили мінімалку і ту зерном в перемішку з тирсою.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:31

  vitaliy_berdinskikh написав:труймясто тот ещё курорт

хотя если рассматривать не как курорт то ок, особенно транспортное сообщение мне нравится, ну и работа по профилю есть


По польським міркам курорт.

Роботу, при бажанні, можна знайти таку, що головне щоб інтернет був та ноутбук.
Он недавно в Тайланд запрошували, хоча можна було і з Тернополя кнопати.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Он недавно в Тайланд запрошували

Це коли було? Питання житла в Таї для себе тут недостатньо висвітлена. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:05

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Он недавно в Тайланд запрошували

Це коли було? Питання житла в Таї для себе тут недостатньо висвітлена. :wink:

Недавно, це значить не так давно.
Там з громадянством кажуть тяжко.
А це так поїхати, поки проект.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:https://news-turk.ru/2020/09/30/proezd-v-transporte-bez-hes-koda-budet-nevozmozhen/
Проезд в транспорте без HES кода будет невозможен


Туречина...

Що ж це коїцця?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:11

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Он недавно в Тайланд запрошували

Це коли було? Питання житла в Таї для себе тут недостатньо висвітлена. :wink:

Недавно, це значить не так давно.
Там з громадянством кажуть тяжко.
А це так поїхати, поки проект.

Так Тай закритий вже давно з України. Ні?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:12

  flyman написав:
  change_pm написав:https://news-turk.ru/2020/09/30/proezd-v-transporte-bez-hes-koda-budet-nevozmozhen/
Проезд в транспорте без HES кода будет невозможен


Туречина...

Що ж це коїцця?

Це мабуть лише для турок і хто має вид на проживання?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:32

Турція як і весь світ увійшла в кризу.
Особливості цієї кризи видніші із середини країни.
Куди ця криза приведе? Який її подих в Анталії?
Чи зможе країна заробити достатньо валюти, щоб не було суттєвої інфляції?
Як аукнеться ця авантюра з Азербайджаном і Арцахом?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:40

  Квесторе_поверніться написав:Що ж це коїцця?

Це мабуть лише для турок і хто має вид на проживання?[/quote]

Трохи не так.
За допомогою ZOOM приймав участь у конференції "Трудових - хі-хі - зборів" одного національного університету в Україні. Реткор сказав: по коридорах ходять всі стуленти без масок і ще гірше питання - як вони попали в університет - на МАРШРУТКАХ, де всі без масок.
Все б нічого, але на сьогодні два професори лежать з двобічним запаленням легенів та ще пара студентів - з коронавірусом. Бояться, що закриють весь університет на карантин.
Тому в Туреччині планують до кінця жовтня зробити так: прив"язати всі карти проїзду в міському транспорті до паспорта або посвідки ВНП для того, щоби унеможливити проїзд хворих або тих, хто контактує з хворими. Дуже правильно роблять.
В Туреччині не платять за проїзд водієві м"ятими короновірусними купюрами - вхід в міський танспорт тільки з карткою передоплати. Її прикладують до дісплея біля водія.
Тому така міра унеможливлює проїзд тих, хто не виконує правил самоізоляції.
Нагадаю: в Туреччині кількість випадків коронавірусу пішла на спад - якщо в Україні більше 4000 випадків на добу, то тут - 1400 і тенденція зменшення...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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