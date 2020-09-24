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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:46

  Квесторе_поверніться написав:Як аукнеться ця авантюра з Азербайджаном і Арцахом?


Пане Квесторе - дивіться ширше:
1) Ніякої авантюри немає: Азербайджан - стратегічний партнер Туреччини: з Азербайджану - з Баку на Тбілісі, і потім в Туреччину йдуть газогони та нафтогони. Вірменія та непризнаний Карабах захватили території вже в 15 км (!!!!) від стратегічних газогонів. То треба щось же робити, ГАЗОГОНИ ТА НАФТОГОНИ ЙДУТЬ через Туреччину на Європу (!!!!). Близько 20% газу Туреччина отримує з Азербайджану. Тому для Туреччини - то найважливіша справа.
Зображення
2) "Кому війна - а кому мати рідна": Туреччина вдало продає броньовані машини та особливо новинку 21 століття - дрони, які - вже в Твіттері виклали відео - вдало знищують танки, які є на озброїні Вірменії.
Між Туреччиною та Азербайджаном підписано ще у 2010 (!!!) році Договір про взаємну військову допомогу.
Щось я не пам"ятаю таких Договорів України з кимось...

Тому вважаю - політ нормальний...
Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:03

  akurt написав:2) "Кому війна - а кому мати рідна": Туреччина вдало продає броньовані машини та особливо новинку 21 століття - дрони, які - вже в Твіттері виклали відео - вдало знищують танки, які є на озброїні Вірменії.
Між Туреччиною та Азербайджаном підписано ще у 2010 (!!!) році Договір про взаємну військову допомогу.
Щось я не пам"ятаю таких Договорів України з кимось...

Тому вважаю - політ нормальний...
Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...

А что вы расскажите о силе турецкого оружия когда азербайджанцы остановятся там же с чего начали?
У азербайджанцев и оружия новее, и денег больше, вот только армянам помня турецкий геноцид 1915 и погромы в Сумгаите и Баку в 1988 и 1990 сдаваться нельзя - милые западные турки называемые азербайджанцами их вырежут как и 100 лет назад.
ПС Турки как союзники это, конечно, "радость" великая - Израиль это знает и не он один
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:Не втримався, добавлю свою сацес-сторі.

Смажу кабачки за 6.90 з Фори.


Зображення

Сьогоднішній чек на 39 грн.
Мило, порошок, кабачки, огірки, разом 39 грн.
Ще 37 коп. знижки дали. Не всім дають, а тільки власникам чарівної карти. Акурту на дадуть.

За 4 дні потратив 202 грн.

Економлю на 1к в Анталії (акурт поможе купити за 1Фонд).

Думаю перебратися на зиму до кобєти в польське курортне Труймясто на стале.
По-багатому. На так не жить
Сакэсс сторі треба зберегти в окрему тему
Faceless
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  #<1 ... 790791792793
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