Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Квесторе_поверніться написав:Як аукнеться ця авантюра з Азербайджаном і Арцахом?
Пане Квесторе - дивіться ширше: 1) Ніякої авантюри немає: Азербайджан - стратегічний партнер Туреччини: з Азербайджану - з Баку на Тбілісі, і потім в Туреччину йдуть газогони та нафтогони. Вірменія та непризнаний Карабах захватили території вже в 15 км (!!!!) від стратегічних газогонів. То треба щось же робити, ГАЗОГОНИ ТА НАФТОГОНИ ЙДУТЬ через Туреччину на Європу (!!!!). Близько 20% газу Туреччина отримує з Азербайджану. Тому для Туреччини - то найважливіша справа. 2) "Кому війна - а кому мати рідна": Туреччина вдало продає броньовані машини та особливо новинку 21 століття - дрони, які - вже в Твіттері виклали відео - вдало знищують танки, які є на озброїні Вірменії. Між Туреччиною та Азербайджаном підписано ще у 2010 (!!!) році Договір про взаємну військову допомогу. Щось я не пам"ятаю таких Договорів України з кимось...
Тому вважаю - політ нормальний... Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:2) "Кому війна - а кому мати рідна": Туреччина вдало продає броньовані машини та особливо новинку 21 століття - дрони, які - вже в Твіттері виклали відео - вдало знищують танки, які є на озброїні Вірменії. Між Туреччиною та Азербайджаном підписано ще у 2010 (!!!) році Договір про взаємну військову допомогу. Щось я не пам"ятаю таких Договорів України з кимось...
Тому вважаю - політ нормальний... Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...
А что вы расскажите о силе турецкого оружия когда азербайджанцы остановятся там же с чего начали? У азербайджанцев и оружия новее, и денег больше, вот только армянам помня турецкий геноцид 1915 и погромы в Сумгаите и Баку в 1988 и 1990 сдаваться нельзя - милые западные турки называемые азербайджанцами их вырежут как и 100 лет назад. ПС Турки как союзники это, конечно, "радость" великая - Израиль это знает и не он один