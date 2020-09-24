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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791792793794795>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:46

  Квесторе_поверніться написав:Як аукнеться ця авантюра з Азербайджаном і Арцахом?


Пане Квесторе - дивіться ширше:
1) Ніякої авантюри немає: Азербайджан - стратегічний партнер Туреччини: з Азербайджану - з Баку на Тбілісі, і потім в Туреччину йдуть газогони та нафтогони. Вірменія та непризнаний Карабах захватили території вже в 15 км (!!!!) від стратегічних газогонів. То треба щось же робити, ГАЗОГОНИ ТА НАФТОГОНИ ЙДУТЬ через Туреччину на Європу (!!!!). Близько 20% газу Туреччина отримує з Азербайджану. Тому для Туреччини - то найважливіша справа.
Зображення
2) "Кому війна - а кому мати рідна": Туреччина вдало продає броньовані машини та особливо новинку 21 століття - дрони, які - вже в Твіттері виклали відео - вдало знищують танки, які є на озброїні Вірменії.
Між Туреччиною та Азербайджаном підписано ще у 2010 (!!!) році Договір про взаємну військову допомогу.
Щось я не пам"ятаю таких Договорів України з кимось...

Тому вважаю - політ нормальний...
Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:03

  akurt написав:2) "Кому війна - а кому мати рідна": Туреччина вдало продає броньовані машини та особливо новинку 21 століття - дрони, які - вже в Твіттері виклали відео - вдало знищують танки, які є на озброїні Вірменії.
Між Туреччиною та Азербайджаном підписано ще у 2010 (!!!) році Договір про взаємну військову допомогу.
Щось я не пам"ятаю таких Договорів України з кимось...

Тому вважаю - політ нормальний...
Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...

А что вы расскажите о силе турецкого оружия когда азербайджанцы остановятся там же с чего начали?
У азербайджанцев и оружия новее, и денег больше, вот только армянам помня турецкий геноцид 1915 и погромы в Сумгаите и Баку в 1988 и 1990 сдаваться нельзя - милые западные турки называемые азербайджанцами их вырежут как и 100 лет назад.
ПС Турки как союзники это, конечно, "радость" великая - Израиль это знает и не он один
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:Не втримався, добавлю свою сацес-сторі.

Смажу кабачки за 6.90 з Фори.


Зображення

Сьогоднішній чек на 39 грн.
Мило, порошок, кабачки, огірки, разом 39 грн.
Ще 37 коп. знижки дали. Не всім дають, а тільки власникам чарівної карти. Акурту на дадуть.

За 4 дні потратив 202 грн.

Економлю на 1к в Анталії (акурт поможе купити за 1Фонд).

Думаю перебратися на зиму до кобєти в польське курортне Труймясто на стале.
По-багатому. Нам так не жить
Сакэсс сторі треба зберегти в окрему тему
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:18

Расскажу, shapo, простую вещь: Армения никогда не была нормальным соседом для Турции.
Не зря - посмотрите карты выше - православная Грузия и мусульманский Азербайджан - соседи нормальные и все нефтепроводы и газопроводы прошли в обход территории Армении, хотя там короче.

Кроме того, я не гадалка на вокзале в Бердичеве и не знаю, чем все закончится.
Самое забавное, что и Вы не знаете, чем все закончится.

Я знаю следующее:
а) в 2010 году подписан Договор о взаимной военной помощи между Турцией и Азербайджаном, и он выполняется или является законным основанием для сотрудничества.
Прочитайте Будапештский меморандум и сами себе задайте вопрос - что будет, если он НЕ будет выполняться.

б) торговля оружием - приоритет всех стан мира - и США, и РФ, и Украины, и Израиля, других стран.
Турция тут по одному направлению - круче Илона Маска - на днях в МО Украины опять поймали казнокрадов на сотни миллионов гривен - а могли бы купить десяток таких вот игрушек. Посмотрите как работает игрушка - это БПЛА «Байрактар ТБ2″, использующий умные боеприпасы «Рокетсан» (Roketsan), я такую игрушку сам трогал руками на авиашоу в аэропорту Анталии в мае 2018 года... Игрушки уничтожают системы и компоненты противовоздушной обороны, даже если они в активном состоянии, с близкого расстояния, высокоточными ударами...
https://twitter.com/TyrannosurusRex/sta ... 6777854977

Вам не кажется, shapo, что десяток таких игрушек у Украины привели бы к тому, что лично вы и многие форумчане в эти ночи спали бы в Киеве чуток спокойнее?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 жов, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:31

  akurt написав:Расскажу, shapo, простую вещь: Армения никогда не была нормальным соседом для Турции.
Не зря - посмотрите карты выше - православная Грузия и мусульманский Азербайджан - соседи нормальные и все нефтепроводы и газопроводы прошли в обход территории Армении, хотя там короче.

Кроме того, я не гадалка на вокзале в Бердичеве и не знаю, чем все закончится.
Самое забавное, что и Вы не знаете, чем все закончится.

Я знаю следующее:
а) в 2010 году подписан Договор о взаимной военной помощи между Турцией и Азербайджаном, и он выполняется или является законным основанием для сотрудничества.
Прочитайте Будапештский меморандум и сами себе задайте вопрос - что будет, если он НЕ будет выполняться.

б) торговля оружием - приоритет всех стан мира - и США, и РФ, и Украины, и Израиля, других стран.
Турция тут по одному направлению - круче Илона Маска - на днях в МО Украины опять поймали казнокрадов на сотни миллионов гривен - а могли бы купить десяток таких вот игрушек. Посмотрите как работает игрушка - это БПЛА «Байрактар ТБ2″, использующий умные боеприпасы «Рокетсан» (Roketsan), я такую игрушку сам трогал руками на авиашоу в аэропорту Анталии в мае 2018 года...
https://twitter.com/TyrannosurusRex/sta ... 6777854977

Вам не кажется, shapo, что десяток таких игрушек у Украины привели бы к тому, что лично вы и многие форумчане в эти ночи спали бы в Киеве чуток спокойнее?

1) Было бы удивительно если бы у армян которых в 1915г младотурки вырезали 1,5 млн предков были бы нормальные отношения с наследниками убийц не признающих факт убийств
2) Ни один вид военных игрушек не заменяет необходимость пройти солдату по территории противника иначе бы Израиль у которого БПЛА разнообразнее и больше турецких давно бы ликвидировал и ВВС, и пехоту, и танки.
3) Я и так сплю спокойно т. к. сын с семьёй и моей женой за 15 тыс. км. отсюда, а мама умерла неделю назад
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:34

А со вторым тезисом никто и не спорит... Вчера во Львов привезли в гробу очередного погибшего на востоке украинского солдата... Что-то не заметил на форуме слез... Парню было 23...

Про третий тезис зря Вы пишете... Будут топтать не по-децки ногами и поливать грязью с утра до вечера...
Но для объективности: мои приятели, просыпаясь утром в Запорожье, задают один и тот же вопрос: "А что танки РФ еще не зашли в Запорожье? Надо же... Ждем-с..."
И не только в Запорожье, в Днепре на жм "Сокол" другие приятели (как бы адекватные в других вопросах) делают каждое утро то же самое...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 жов, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:39

  akurt написав:А со вторым тезисом никто и не спорит... Вчера во Львов привезли в гробу очередного погибшего на востоке украинского солдата... Что-то не заметил на форуме слез... Парню было 23...

Про третий тезис зря Вы пишете... Я сделал точно так и меня за это топчут не по-децки ногами и поливают грязью с утра до вечера...

1)За что погиб этот парень, он сам или его родные могут сформулировать как и цель этого стояния на Донбассе?
2) Никогда не боялся никаких виртуальных топтунов, написал как есть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:46

Пункт 2 - респект и уважуха.
По пункту 1: прихожу домой в - кажется - 1987 году - вдруг у меня во дворе трое лоботрясов лет 18-ти и - что успокоило - двоюродный брат.
Призыв. Прошли медкомиссию и завтра - в армию.
Приютил, обмыл, накормил, напоил.
На утро ушли служить.
В Афганистан все и попали.
Из четырёх вернулся ОДИН - мой двоюродный брат - инвалидом второй группы. Был снайпером.
Контузия - БТР подорвался на мине - он сидел в открытом люке дозорным - его выбросило - очнулся только через месяц в госпитале в Ашхабаде.
18 (восемнадцать) лет стоял на очереди на квартиру.
Так вот ОН НЕ ЗНАЛ КУДА И ЗАЧЕМ ЕГО ПОШЛЮТ. ОН НЕ ЗНАЛ, ЗА ЧТО ВОЮЕТ.
Он знал, что трое его друзей из Афгана не вернулись.
Он знал, что он был снайпером - и через 18 лет стояния на очереди на квартиру - все время первый (!!!) - но квартиры как-то так получали другие - каждый год так - все "первый" и "первый" в очереди - инвалид второй группы пришел в Военкомат - там какая то жилищная комиссия - и сказал:
"Если на завтра не будет ордера - я вас всех расстреляю"
Вот не поверите - утром (!!!) нарочный привез его матери - уборщице в кафе - Ордер на квартиру.

А этот погибший хоть знал, что воюет ЗА СВОЮ страну.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:01

  akurt написав:
А этот погибший хоть знал, что воюет ЗА СВОЮ страну.

Сильно сомневаюсь учитывая как майданные власти сдали Крым и способствовали разжиганию войны на Донбассе которую можно было подавить в самом начале.
Этот парень погиб за подтопленную нашпигованную минами территорию с населением ненавидящим киевские власти, т. е. он погиб как гибнут сейчас азербайджанцы, за территорию.
А армяне воюют за право жить
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:02

Предлагаю от политики вернуться к теме недвижимости.
Вот такой Запорожец (гляньте на номера) был припаркован на пляже напротив моего авто.
Говорят, там мэр Москвы что то такое сказал московитам, что ринулись в Анталию...
Конечно, это приведет к падению цен на недвигу на курорте.
АднАзнАчнА....
Зображення
Ночью в Анталии +24, утром +29, днем +34.
Синоптики прогнозируют до Нового года летнюю сказку...
В 2017 году 3 декабря я купался в море, а 4 декабря днем во Львове мерз в надежде влезть в желтого цвета Богдан, а потом огребал снег по колено во Львове...

P.S. Почитаю сейчас "киевскую ветку" - мне реально нравится - десятки умных людей. Приятно, что есть множество умных и адекватных.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 жов, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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