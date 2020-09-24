Додано: Нед 04 жов, 2020 15:46

Пункт 2 - респект и уважуха.

По пункту 1: прихожу домой в - кажется - 1987 году - вдруг у меня во дворе трое лоботрясов лет 18-ти и - что успокоило - двоюродный брат.

Призыв. Прошли медкомиссию и завтра - в армию.

Приютил, обмыл, накормил, напоил.

На утро ушли служить.

В Афганистан все и попали.

Из четырёх вернулся ОДИН - мой двоюродный брат - инвалидом второй группы. Был снайпером.

Контузия - БТР подорвался на мине - он сидел в открытом люке дозорным - его выбросило - очнулся только через месяц в госпитале в Ашхабаде.

18 (восемнадцать) лет стоял на очереди на квартиру.

Так вот ОН НЕ ЗНАЛ КУДА И ЗАЧЕМ ЕГО ПОШЛЮТ. ОН НЕ ЗНАЛ, ЗА ЧТО ВОЮЕТ.

Он знал, что трое его друзей из Афгана не вернулись.

Он знал, что он был снайпером - и через 18 лет стояния на очереди на квартиру - все время первый (!!!) - но квартиры как-то так получали другие - каждый год так - все "первый" и "первый" в очереди - инвалид второй группы пришел в Военкомат - там какая то жилищная комиссия - и сказал:

"Если на завтра не будет ордера - я вас всех расстреляю"

Вот не поверите - утром (!!!) нарочный привез его матери - уборщице в кафе - Ордер на квартиру.



А этот погибший хоть знал, что воюет ЗА СВОЮ страну.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.