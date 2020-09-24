Додано: Нед 04 жов, 2020 16:23

Саме важливе - пан change_pm - що хлопців турбує ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ далека Вірменія, де вони - мабуть- ніколи не були і не будуть - всі рейси відмінено, та далекий Азербайджан, де вони ніколи - мабуть - не були і не будуть - всі рейси відмінено, і зосім не турбує війна у власній країні, яка йде вже довше, ніж Друга світова...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.