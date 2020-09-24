Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:2) "Кому війна - а кому мати рідна": Туреччина вдало продає броньовані машини та особливо новинку 21 століття - дрони, які - вже в Твіттері виклали відео - вдало знищують танки, які є на озброїні Вірменії. Між Туреччиною та Азербайджаном підписано ще у 2010 (!!!) році Договір про взаємну військову допомогу. Щось я не пам"ятаю таких Договорів України з кимось...
Тому вважаю - політ нормальний... Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...
А что вы расскажите о силе турецкого оружия когда азербайджанцы остановятся там же с чего начали? У азербайджанцев и оружия новее, и денег больше, вот только армянам помня турецкий геноцид 1915 и погромы в Сумгаите и Баку в 1988 и 1990 сдаваться нельзя - милые западные турки называемые азербайджанцами их вырежут как и 100 лет назад. ПС Турки как союзники это, конечно, "радость" великая - Израиль это знает и не он один
Треба і про це незабувати, а то якось все однобоко виглядає... Армяне також не білі і не пухнасті...
shapo написав:1) Было бы удивительно если бы у армян которых в 1915г младотурки вырезали 1,5 млн предков были бы нормальные отношения с наследниками убийц не признающих факт убийств 2) Ни один вид военных игрушек не заменяет необходимость пройти солдату по территории противника иначе бы Израиль у которого БПЛА разнообразнее и больше турецких давно бы ликвидировал и ВВС, и пехоту, и танки. 3) Я и так сплю спокойно т. к. сын с семьёй и моей женой за 15 тыс. км. отсюда, а мама умерла неделю назад
Є така точка зору, шо в годину Х, Китай піде війною на ту територію, що за 15 тис.км звідси....
akurt написав:А со вторым тезисом никто и не спорит... Вчера во Львов привезли в гробу очередного погибшего на востоке украинского солдата... Что-то не заметил на форуме слез... Парню было 23...
Про третий тезис зря Вы пишете... Будут топтать не по-децки ногами и поливать грязью с утра до вечера... Но для объективности: мои приятели, просыпаясь утром в Запорожье, задают один и тот же вопрос: "А что танки РФ еще не зашли в Запорожье? Надо же... Ждем-с..." И не только в Запорожье, в Днепре на жм "Сокол" другие приятели (как бы адекватные в других вопросах) делают каждое утро то же самое...
Ата п"ять! а потім дістають стяг і куркою, і дивлячись на схід і співають - Боже Путєна храні
akurt написав:Таке б спіробітництво Туреччини та України - вже на сході не було б жодного танка ворогів...
Читал в новостях: начатый ещё при кровавом барыге процесс закупки дронов завершил очередной этап = из Турции вернулись обученные "экипажи" и инструкторы которые будут учить "экипажи" тут в Украине. Так что в принципе хотя бы в этом сотрудничество у нас есть.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Саме важливе - пан change_pm - що хлопців турбує ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ далека Вірменія, де вони - мабуть- ніколи не були і не будуть - всі рейси відмінено, та далекий Азербайджан, де вони ніколи - мабуть - не були і не будуть - всі рейси відмінено, і зосім не турбує війна у власній країні, яка йде вже довше, ніж Друга світова...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
vitaliy_berdinskikh написав:Читал в новостях: начатый ещё при кровавом барыге процесс закупки дронов завершил очередной этап = из Турции вернулись обученные "экипажи" и инструкторы которые будут учить "экипажи" тут в Украине. Так что в принципе хотя бы в этом сотрудничество у нас есть.
Действительно, были такие сообщения - кажется, весной... Пол-года прошло - и где результат???? А тут через 3 дня - десятки уничтоженных дронами танков противника... Что интересно: название дрона в переводе: "Флагшток"... А ракеты него - Roketsan это здесь... https://www.roketsan.com.tr/
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 жов, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Саме важливе - пан change_pm - що хлопців турбує ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ далека Вірменія, де вони - мабуть- ніколи не були і не будуть - всі рейси відмінено, та далекий Азербайджан, де вони ніколи - мабуть - не були і не будуть - всі рейси відмінено, і зосім не турбує війна у власній країні, яка йде вже довше, ніж Друга світова...
Та ні, то вони так за вас перемаються, ви ж нібі, як на передовій практично.
Ну, як і вони на передовій за 800 км від лінії фронту в Києві...