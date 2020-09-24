Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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shapo написав:....... А армяне воюют за право жить
Им не приходило в голову не воевать, а тихо освободить незаконно занятую территорию Азербайджана? И погибших бы не было и международное право восторжествовало
Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990? А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана? Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить
shapo написав:....... А армяне воюют за право жить
Им не приходило в голову не воевать, а тихо освободить незаконно занятую территорию Азербайджана? И погибших бы не было и международное право восторжествовало
Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990? А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана? Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить
shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.
К началу Карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн.[8] 20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области, в которой армяне составляли большинство населения, в состав Армении. 21 февраля в постановлении Политбюро ЦК КПСС это требование было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов». Уже на другой день в Баку и других городах Азербайджана состоялись первые митинги в поддержку решения Политбюро о недопустимости пересмотра существующей национально-территориальной структуры. Ситуацию накаляло то, что в это время в Баку и прилегающих районах уже находились первые группы беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, распространявшие слухи о якобы пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии. В тот период, однако, насилие в самом Баку удалось предотвратить[9][10].
Почали передел армяне. Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії. А потім вже був Сумгаїт....
Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.
І не треба сюди тулити 1915 рік. Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так далі