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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:32

Я так хотів написати, що зранку до вечора все розказують, як мені погано живеться, та як я НЕПРАВИЛЬНО живу, але засоромився...
Ви мене викрили...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:36

  Damien написав:
  shapo написав:.......
А армяне воюют за право жить

Им не приходило в голову не воевать, а тихо освободить незаконно занятую территорию Азербайджана? И погибших бы не было и международное право восторжествовало

Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?
А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?
Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:40

  akurt написав:Саме важливе - пан change_pm - що хлопців турбує ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ далека Вірменія, де вони - мабуть- ніколи не були і не будуть - всі рейси відмінено.

Я был в Армении в 1988 после Спитакского землетрясения когда Азербайджан в качестве помощи прислал гробы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:47

  shapo написав:
  Damien написав:
  shapo написав:.......
А армяне воюют за право жить

Им не приходило в голову не воевать, а тихо освободить незаконно занятую территорию Азербайджана? И погибших бы не было и международное право восторжествовало

Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?
А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?
Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить

shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.
К началу Карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн.[8]
20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области, в которой армяне составляли большинство населения, в состав Армении.
21 февраля в постановлении Политбюро ЦК КПСС это требование было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов». Уже на другой день в Баку и других городах Азербайджана состоялись первые митинги в поддержку решения Политбюро о недопустимости пересмотра существующей национально-территориальной структуры.
Ситуацию накаляло то, что в это время в Баку и прилегающих районах уже находились первые группы беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, распространявшие слухи о якобы пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии.
В тот период, однако, насилие в самом Баку удалось предотвратить[9][10].


Почали передел армяне.
Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії.
А потім вже був Сумгаїт....

Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.

І не треба сюди тулити 1915 рік.
Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так далі :)

Ось посилання:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянский_погром_в_Баку_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрный_январь
change_pm
 
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