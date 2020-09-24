Додано: Нед 04 жов, 2020 16:32

Я так хотів написати, що зранку до вечора все розказують, як мені погано живеться, та як я НЕПРАВИЛЬНО живу, але засоромився...

Ви мене викрили...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.