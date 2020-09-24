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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 793794795796>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:32

Я так хотів написати, що зранку до вечора все розказують, як мені погано живеться, та як я НЕПРАВИЛЬНО живу, але засоромився...
Ви мене викрили...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:36

  Damien написав:
  shapo написав:.......
А армяне воюют за право жить

Им не приходило в голову не воевать, а тихо освободить незаконно занятую территорию Азербайджана? И погибших бы не было и международное право восторжествовало

Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?
А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?
Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:40

  akurt написав:Саме важливе - пан change_pm - що хлопців турбує ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ далека Вірменія, де вони - мабуть- ніколи не були і не будуть - всі рейси відмінено.

Я был в Армении в 1988 после Спитакского землетрясения когда Азербайджан в качестве помощи прислал гробы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:47

  shapo написав:
  Damien написав:
  shapo написав:.......
А армяне воюют за право жить

Им не приходило в голову не воевать, а тихо освободить незаконно занятую территорию Азербайджана? И погибших бы не было и международное право восторжествовало

Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?
А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?
Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить

shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.
К началу Карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн.[8]
20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области, в которой армяне составляли большинство населения, в состав Армении.
21 февраля в постановлении Политбюро ЦК КПСС это требование было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов». Уже на другой день в Баку и других городах Азербайджана состоялись первые митинги в поддержку решения Политбюро о недопустимости пересмотра существующей национально-территориальной структуры.
Ситуацию накаляло то, что в это время в Баку и прилегающих районах уже находились первые группы беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, распространявшие слухи о якобы пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии.
В тот период, однако, насилие в самом Баку удалось предотвратить[9][10].


Почали передел армяне.
Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії.
А потім вже був Сумгаїт....

Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.

І не треба сюди тулити 1915 рік.
Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так далі :)

Ось посилання:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянский_погром_в_Баку_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрный_январь
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:49

  shapo написав:
  akurt написав:Саме важливе - пан change_pm - що хлопців турбує ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ далека Вірменія, де вони - мабуть- ніколи не були і не будуть - всі рейси відмінено.

Я был в Армении в 1988 после Спитакского землетрясения когда Азербайджан в качестве помощи прислал гробы

Так у вас гештальт батєнька на цю тєму... Зрозуміло...

Я, як гештальт-терапевт, можу вам порекомендвувати вислати пару гробів в Баку...
Думаю ваш гештальт, як рукою зніме...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:13

Damien, akurt, change_pm
Таке враження, що це брати-мусульмани.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:16

  Damien написав:
  UA написав:Шо вы за хню смотрите?
https://www.youtube.com/watch?v=lOtl6szodio&t=12s
Сделайте погромче (можно вывести на большой экран) и с 15минн. 30 сек наслаждайтесь :mrgreen:

Отлично! Акурт и его молодая команда, учитесь как надо убеждать!


НИКОГДА не смотрю таких прорицателей/экспертов/гадалок и прочая.
Никого не убеждаю ни в чем - рассказываю, что такое то место, которое я выбрал для жития.
Аргументировано (это очень не любят) рассказываю про "плюсы" и "минусы".

Уважаю метод зарабатывания денег так, как на видео - лохи никогда не переведутся.
Больше всех из моих родственником преуспела племянница - учит лохов то похудеть (сама 120 кг), то детей воспитывать (бросила троих детей от трех мужей) и вышла замуж за четвертого - стрижет бабло не по-децки...реально...

Наблюдаю с интересом, как умный парень зарабатывает на Астрологии - продает дурочкам курс из 14-ти лекций всего за 450 долларов.
Послушал часть одной - такая галиматья такая ересь - но бабло собрал с дурочек.
10 дурочек - 14 уроков - 14 500 баксов в кармане.
Высший пилотаж!
Следующая партия его лекций - еще 450 баксов с одной дурочки.
Высший пилотаж!
Если бы где-то в университете доцент/профессор так и в таком стиле читал лекции - уже или выгнали бы, либо студенты бы не ходили...
Но 450 баксов с каждой дурочки имеет...
(всем мотать на "ус")
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 жов, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Ми не бачим смерті і горе рідних і близьких загиблих на війні...
співчуття їм.
Допоки є війни людство не може вважати себе цивілізованим.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Говорят, там мэр Москвы что то такое сказал московитам, что ринулись в Анталию...
Конечно, это приведет к падению цен на недвигу на курорте.
АднАзнАчнА....
а мы тут голодаем
Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37

А питання інфляції в Турції і зокрема в Анталії залишилось нерозкритим.
Інфляція не завжди є мінусом...вона стимулює попит.
Але є тонка грань перейшовши яку її важко зупинити...
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Квесторе_поверніться
 
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