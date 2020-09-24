Я так хотів написати, що зранку до вечора все розказують, як мені погано живеться, та як я НЕПРАВИЛЬНО живу, але засоромився...
Ви мене викрили...
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:32
Я так хотів написати, що зранку до вечора все розказують, як мені погано живеться, та як я НЕПРАВИЛЬНО живу, але засоромився...
Ви мене викрили...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 04 жов, 2020 16:36
Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?
А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?
Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 16:40
Я был в Армении в 1988 после Спитакского землетрясения когда Азербайджан в качестве помощи прислал гробы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 16:47
shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.
Почали передел армяне.
Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії.
А потім вже був Сумгаїт....
Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.
І не треба сюди тулити 1915 рік.
Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так далі
Ось посилання:
Додано: Нед 04 жов, 2020 16:49
Так у вас гештальт батєнька на цю тєму... Зрозуміло...
Я, як гештальт-терапевт, можу вам порекомендвувати вислати пару гробів в Баку...
Думаю ваш гештальт, як рукою зніме...
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:13
Damien, akurt, change_pm
Таке враження, що це брати-мусульмани.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:16
НИКОГДА не смотрю таких прорицателей/экспертов/гадалок и прочая.
Никого не убеждаю ни в чем - рассказываю, что такое то место, которое я выбрал для жития.
Аргументировано (это очень не любят) рассказываю про "плюсы" и "минусы".
Уважаю метод зарабатывания денег так, как на видео - лохи никогда не переведутся.
Больше всех из моих родственником преуспела племянница - учит лохов то похудеть (сама 120 кг), то детей воспитывать (бросила троих детей от трех мужей) и вышла замуж за четвертого - стрижет бабло не по-децки...реально...
Наблюдаю с интересом, как умный парень зарабатывает на Астрологии - продает дурочкам курс из 14-ти лекций всего за 450 долларов.
Послушал часть одной - такая галиматья такая ересь - но бабло собрал с дурочек.
10 дурочек - 14 уроков - 14 500 баксов в кармане.
Высший пилотаж!
Следующая партия его лекций - еще 450 баксов с одной дурочки.
Высший пилотаж!
Если бы где-то в университете доцент/профессор так и в таком стиле читал лекции - уже или выгнали бы, либо студенты бы не ходили...
Но 450 баксов с каждой дурочки имеет...
(всем мотать на "ус")
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 жов, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:16
Ми не бачим смерті і горе рідних і близьких загиблих на війні...
співчуття їм.
Допоки є війни людство не може вважати себе цивілізованим.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а мы тут голодаем
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37
А питання інфляції в Турції і зокрема в Анталії залишилось нерозкритим.
Інфляція не завжди є мінусом...вона стимулює попит.
Але є тонка грань перейшовши яку її важко зупинити...
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