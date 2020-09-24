Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37

change_pm написав: shapo написав: Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?

А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?

Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить

shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.

К началу Карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн.[8]

20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области, в которой армяне составляли большинство населения, в состав Армении.

21 февраля в постановлении Политбюро ЦК КПСС это требование было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов». Уже на другой день в Баку и других городах Азербайджана состоялись первые митинги в поддержку решения Политбюро о недопустимости пересмотра существующей национально-территориальной структуры.

Ситуацию накаляло то, что в это время в Баку и прилегающих районах уже находились первые группы беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, распространявшие слухи о якобы пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии.

В тот период, однако, насилие в самом Баку удалось предотвратить[9][10].



Почали передел армяне.

Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії.

А потім вже був Сумгаїт....



Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.



І не треба сюди тулити 1915 рік.

Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так далі



Ось посилання:

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Армянский_погром_в_Баку_(1990)

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Чёрный_январь shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.Почали передел армяне.Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії.А потім вже був Сумгаїт....Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.І не треба сюди тулити 1915 рік.Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так даліОсь посилання:Армянский_погром_в_Баку_(1990)Чёрный_январь

Вы не знаете элементарной хронологии событий и пытаетесь меня, бывшего там когда все это начиналось учить.Погромы начались именно в Сумгаите с 27 по 29 февраля 1988г.Никаких беженцев из Армении в это время в Азербайджане и близко не было.В качестве участников погромов местные власти использовали не работающую азербайджанскую молодёжь и криминал коего в этом городе химиков было предостаточно.Сепаратизм армян НКАО, конечно, достаточный повод для убийств и изнасилований в Сумгаите, а потом в Баку.Что касается 1915г то о нем мне рассказал армянин сменивший до 1990г когда стало ясно квартиру в Баку на дом под Ереваном у азербайджанца которых было там немного, но их никто не трогал и дали уехать.Он сказал что за 70 лет эту резню забыли благодаря тому что советские власти заставляли народы любить друг друга, а теперь молодёжи это напомнили