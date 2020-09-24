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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 794795796797>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37

  change_pm написав:
  shapo написав:Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990?
А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана?
Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить

shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.
К началу Карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн.[8]
20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области, в которой армяне составляли большинство населения, в состав Армении.
21 февраля в постановлении Политбюро ЦК КПСС это требование было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов». Уже на другой день в Баку и других городах Азербайджана состоялись первые митинги в поддержку решения Политбюро о недопустимости пересмотра существующей национально-территориальной структуры.
Ситуацию накаляло то, что в это время в Баку и прилегающих районах уже находились первые группы беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, распространявшие слухи о якобы пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии.
В тот период, однако, насилие в самом Баку удалось предотвратить[9][10].


Почали передел армяне.
Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії.
А потім вже був Сумгаїт....

Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.

І не треба сюди тулити 1915 рік.
Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так далі :)

Ось посилання:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянский_погром_в_Баку_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрный_январь

Вы не знаете элементарной хронологии событий и пытаетесь меня, бывшего там когда все это начиналось учить.
Погромы начались именно в Сумгаите с 27 по 29 февраля 1988г.
Никаких беженцев из Армении в это время в Азербайджане и близко не было.
В качестве участников погромов местные власти использовали не работающую азербайджанскую молодёжь и криминал коего в этом городе химиков было предостаточно.
Сепаратизм армян НКАО, конечно, достаточный повод для убийств и изнасилований в Сумгаите, а потом в Баку.
Что касается 1915г то о нем мне рассказал армянин сменивший до 1990г когда стало ясно квартиру в Баку на дом под Ереваном у азербайджанца которых было там немного, но их никто не трогал и дали уехать.
Он сказал что за 70 лет эту резню забыли благодаря тому что советские власти заставляли народы любить друг друга, а теперь молодёжи это напомнили
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:40

  change_pm написав:
  shapo написав:
  akurt написав:Саме важливе - пан change_pm - що хлопців турбує ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ далека Вірменія, де вони - мабуть- ніколи не були і не будуть - всі рейси відмінено.

Я был в Армении в 1988 после Спитакского землетрясения когда Азербайджан в качестве помощи прислал гробы

Так у вас гештальт батєнька на цю тєму... Зрозуміло...

Я, як гештальт-терапевт, можу вам порекомендвувати вислати пару гробів в Баку...
Думаю ваш гештальт, як рукою зніме...

Получите лицензию в стране пребывания и там попрактикуйтесь на мирных мусульманах которые иногда режут глотки неверным и насилуют несовершеннолетних британок
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:29

Господа!
Предлагаю тему изнасилования несовершеннолетих и процесс отрезания голов дальше не обсуждать.
Жизнь вообще-то полна чудес и приятностей...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 жов, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:30

  flyman написав:Damien, akurt, change_pm
Таке враження, що це брати-мусульмани.

Не питаю теплых чувств к азерам, но справедливость должна торжествовать.
Ведь для Азербайджана Карабах - это такой же наш Донбасс (а может и Крым?): так же отжали у них Карабах армяне,только вдобавок прихватили 7 районов, которые в НКАО не входили ранее и были заселены азербайджанцами(естественно после захвата армяне всех их выгнали). В качестве пояса безопасности. Также, как и в Крыму и Донбассе провели псевдореферендум, который никто в мире не признал.
А теперь азера просто начали свое АТО.
Все то же самое, как и в Украине, только названия городов и стран другие
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:41

  Damien написав:А теперь азера просто начали свое АТО.
Все то же самое, как и в Украине, только названия городов и стран другие


Нет, не то.
Между русскими и украинцами никогда не было такой резни и вражды что бы не вещали ура-патриоты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:50

  shapo написав:
  Damien написав:А теперь азера просто начали свое АТО.
Все то же самое, как и в Украине, только названия городов и стран другие


Нет, не то.
Между русскими и украинцами никогда не было такой резни и вражды что бы не вещали ура-патриоты

Т.е. кацапы нас никогда не геноцидили? Ты прикалываешься?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Уважаю метод зарабатывания денег так, как на видео - лохи никогда не переведутся.
Больше всех из моих родственником преуспела племянница - учит лохов то похудеть (сама 120 кг), то детей воспитывать (бросила троих детей от трех мужей) и вышла замуж за четвертого - стрижет бабло не по-децки...реально...

Наблюдаю с интересом, как умный парень зарабатывает на Астрологии - продает дурочкам курс из 14-ти лекций всего за 450 долларов.
Послушал часть одной - такая галиматья такая ересь - но бабло собрал с дурочек.
10 дурочек - 14 уроков - 14 500 баксов в кармане.
Высший пилотаж!
Следующая партия его лекций - еще 450 баксов с одной дурочки.
Высший пилотаж!
Если бы где-то в университете доцент/профессор так и в таком стиле читал лекции - уже или выгнали бы, либо студенты бы не ходили...
Но 450 баксов с каждой дурочки имеет...
(всем мотать на "ус")

Откуда у "дурочек" лишние 450 баксов?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:53

  BIGor написав:
  shapo написав:Нет, не то.
Между русскими и украинцами никогда не было такой резни и вражды что бы не вещали ура-патриоты

Т.е. кацапы нас никогда не геноцидили? Ты прикалываешься?


Напиши когда это было и что такое для тебя "геноцид"
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:"геноцид"

Голодомор 30-х років був?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:20

  Квесторе_поверніться написав:
  shapo написав:"геноцид"

Голодомор 30-х років був?


И кто его осуществлял в украинских деревнях,не местная голытьба?
Никакие коммуняки никогда бы не нашли спрятанное зерно.
Это уже не говоря о том что в это время голод был и в России, и в США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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