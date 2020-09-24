Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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shapo написав:Где было международное право в 1915г или в Сумгаите 1988 и Баку 1990? А это ведь не война как в Ходжалы, а погромы мирного армянского населения организованные властями ещё советского Азербайджана? Про "незаконно" занятые территории если слушать азербайджанцев, то и Ереван армяне должны оставить
shapo, давайте ви прочитаєте все навоно і з точки зору третьої сторони почнете розмову.
К началу Карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн.[8] 20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области, в которой армяне составляли большинство населения, в состав Армении. 21 февраля в постановлении Политбюро ЦК КПСС это требование было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов». Уже на другой день в Баку и других городах Азербайджана состоялись первые митинги в поддержку решения Политбюро о недопустимости пересмотра существующей национально-территориальной структуры. Ситуацию накаляло то, что в это время в Баку и прилегающих районах уже находились первые группы беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, распространявшие слухи о якобы пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии. В тот период, однако, насилие в самом Баку удалось предотвратить[9][10].
Почали передел армяне. Потім пішли біженці азербайджанці з Арменії. А потім вже був Сумгаїт....
Тобто, якби армяне в НКБ не сєпаратствовали б, то нічого б не було.
І не треба сюди тулити 1915 рік. Ще б притягнули 18хх. роки, Османську імперію, Рос/Персидські війни і так далі
Вы не знаете элементарной хронологии событий и пытаетесь меня, бывшего там когда все это начиналось учить. Погромы начались именно в Сумгаите с 27 по 29 февраля 1988г. Никаких беженцев из Армении в это время в Азербайджане и близко не было. В качестве участников погромов местные власти использовали не работающую азербайджанскую молодёжь и криминал коего в этом городе химиков было предостаточно. Сепаратизм армян НКАО, конечно, достаточный повод для убийств и изнасилований в Сумгаите, а потом в Баку. Что касается 1915г то о нем мне рассказал армянин сменивший до 1990г когда стало ясно квартиру в Баку на дом под Ереваном у азербайджанца которых было там немного, но их никто не трогал и дали уехать. Он сказал что за 70 лет эту резню забыли благодаря тому что советские власти заставляли народы любить друг друга, а теперь молодёжи это напомнили
flyman написав:Damien, akurt, change_pm Таке враження, що це брати-мусульмани.
Не питаю теплых чувств к азерам, но справедливость должна торжествовать. Ведь для Азербайджана Карабах - это такой же наш Донбасс (а может и Крым?): так же отжали у них Карабах армяне,только вдобавок прихватили 7 районов, которые в НКАО не входили ранее и были заселены азербайджанцами(естественно после захвата армяне всех их выгнали). В качестве пояса безопасности. Также, как и в Крыму и Донбассе провели псевдореферендум, который никто в мире не признал. А теперь азера просто начали свое АТО. Все то же самое, как и в Украине, только названия городов и стран другие
akurt написав:Уважаю метод зарабатывания денег так, как на видео - лохи никогда не переведутся. Больше всех из моих родственником преуспела племянница - учит лохов то похудеть (сама 120 кг), то детей воспитывать (бросила троих детей от трех мужей) и вышла замуж за четвертого - стрижет бабло не по-децки...реально...
Наблюдаю с интересом, как умный парень зарабатывает на Астрологии - продает дурочкам курс из 14-ти лекций всего за 450 долларов. Послушал часть одной - такая галиматья такая ересь - но бабло собрал с дурочек. 10 дурочек - 14 уроков - 14 500 баксов в кармане. Высший пилотаж! Следующая партия его лекций - еще 450 баксов с одной дурочки. Высший пилотаж! Если бы где-то в университете доцент/профессор так и в таком стиле читал лекции - уже или выгнали бы, либо студенты бы не ходили... Но 450 баксов с каждой дурочки имеет... (всем мотать на "ус")
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