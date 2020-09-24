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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:25
Shapo, не буду з Вами сперечатись. В Ваших словах є правда.
Прийміть щирі співчуття з втратою рідної Вам людини.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:31
Квесторе_поверніться написав:Shapo
, не буду з Вами сперечатись. В Ваших словах є правда.
Прийміть щирі співчуття з втратою рідної Вам людини.
Спасибо.
Я сейчас не в лучшем виде хотя и строчу здесь
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shapo
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:34
shapo написав: Квесторе_поверніться написав: shapo написав:
"геноцид"
Голодомор 30-х років був?
И кто его осуществлял в украинских деревнях,не местная голытьба?
Никакие коммуняки никогда бы не нашли спрятанное зерно.
Это уже не говоря о том что в это время голод был и в России, и в США
Кацапы всегда отрицают голодомор в Украине.
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BIGor
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:41
BIGor написав: shapo написав:
И кто его осуществлял в украинских деревнях,не местная голытьба?
Никакие коммуняки никогда бы не нашли спрятанное зерно.
Это уже не говоря о том что в это время голод был и в России, и в США
Кацапы всегда отрицают голодомор в Украине.
Т.е. исключительно кацапы отбирали хлеб, а местные украинцы к этому не имеют никакого отношения.
Где же набрали столько кацапов знающих где искать?
В Барышевском районе мне показывали хату местного председателя колхоза который ходил в соседнее село искать зерно, а ему навстречу шел другой активист из этого села.
И где тут геноцид, т.е. истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам?
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shapo
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:48
shapo написав: BIGor написав: shapo написав:
И кто его осуществлял в украинских деревнях,не местная голытьба?
Никакие коммуняки никогда бы не нашли спрятанное зерно.
Это уже не говоря о том что в это время голод был и в России, и в США
Кацапы всегда отрицают голодомор в Украине.
Т.е. исключительно кацапы отбирали хлеб, а местные украинцы к этому не имеют никакого отношения.
Где же набрали столько кацапов знающих где искать?
В Барышевском районе мне показывали хату местного председателя колхоза который ходил в соседнее село искать зерно, а ему навстречу шел другой активист из этого села.
И где тут геноцид, т.е. истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам?
Ты тут пишешь абсолютную чушь никем не доказанную. ОБС. Показывали хату, активист - твоя метода давно устарела.
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BIGor
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:51
BIGor написав:
Ты тут пишешь абсолютную чушь никем не доказанную. ОБС. Показывали хату, активист - твоя метода давно устарела.
Нет, эта хата была несчастной т.к. многие ее прокляли и все его потомки очень плохо закончили.
Расскажи или лучше наконец прочитай что такое геноцид , а потом примерь это к искусственному голоду на Украине и признай что ты кроме Вятровича ничего не слышишь
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shapo
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:17
akurt написав: Damien написав:
Отлично! Акурт и его молодая команда, учитесь как надо убеждать!
НИКОГДА не смотрю таких прорицателей/экспертов/гадалок и прочая.
Никого не убеждаю ни в чем - рассказываю, что такое то место, которое я выбрал для жития.
Аргументировано (это очень не любят) рассказываю про "плюсы" и "минусы".
Уважаю метод зарабатывания денег так, как на видео - лохи никогда не переведутся.
Больше всех из моих родственником преуспела племянница - учит лохов то похудеть (сама 120 кг), то детей воспитывать (бросила троих детей от трех мужей) и вышла замуж за четвертого - стрижет бабло не по-децки...реально...
Наблюдаю с интересом, как умный парень зарабатывает на Астрологии - продает дурочкам курс из 14-ти лекций всего за 450 долларов.
Послушал часть одной - такая галиматья такая ересь - но бабло собрал с дурочек.
10 дурочек - 14 уроков - 14 500 баксов в кармане.
Высший пилотаж!
Следующая партия его лекций - еще 450 баксов с одной дурочки.
Высший пилотаж!
Если бы где-то в университете доцент/профессор так и в таком стиле читал лекции - уже или выгнали бы, либо студенты бы не ходили...
Но 450 баксов с каждой дурочки имеет...(всем мотать на "ус")
Схоже, що у вас це родинне - лохматити лохів
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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