akurt написав:

Damien написав: UA написав: Шо вы за хню смотрите?

https://www.youtube.com/watch?v=lOtl6szodio&t=12s

Сделайте погромче (можно вывести на большой экран) и с 15минн. 30 сек наслаждайтесь Шо вы за хню смотрите?Сделайте погромче (можно вывести на большой экран) и с 15минн. 30 сек наслаждайтесь

Отлично! Акурт и его молодая команда, учитесь как надо убеждать! Отлично! Акурт и его молодая команда, учитесь как надо убеждать!

НИКОГДА не смотрю таких прорицателей/экспертов/гадалок и прочая.Никого не убеждаю ни в чем - рассказываю, что такое то место, которое я выбрал для жития.Аргументировано (это очень не любят) рассказываю про "плюсы" и "минусы".Уважаю метод зарабатывания денег так, как на видео -Больше всех из моих родственником преуспела племянница - учит лохов то похудеть (сама 120 кг), то детей воспитывать (бросила троих детей от трех мужей) и вышла замуж за четвертого - стрижет бабло не по-децки...реально...Наблюдаю с интересом, как умный парень зарабатывает на Астрологии - продает дурочкам курс из 14-ти лекций всего за 450 долларов.Послушал часть одной - такая галиматья такая ересь - но бабло собрал с дурочек.10 дурочек - 14 уроков - 14 500 баксов в кармане.Высший пилотаж!Следующая партия его лекций - еще 450 баксов с одной дурочки.Высший пилотаж!Если бы где-то в университете доцент/профессор так и в таком стиле читал лекции - уже или выгнали бы, либо студенты бы не ходили...Но 450 баксов с каждой дурочки имеет...(всем мотать на "ус")