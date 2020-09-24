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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:52

Панове! Голови різати не будемо - і зерно не відбираємо.
Допоможемо пану Долярчику жити за принципом:
"Краще бути багатим, але здоровим, ніж бути бідним, але хворим".

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавіший момент (який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?


Думати є чого.
Спробуємо розібратися.
Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.

Варіянт 1.
Перший внесок - 300 000 гривень.
Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).
Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.
Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.
Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК.

Ідемо далі. Квартира береться не для себе, а під оренду.
Тому треба термінове вкидання в ремонт приблизно 200 000 гривень - гадаю, дешевше не получиться.
Тому питання 2 - мати ці 200 000 гривень. Мати їх бажано готівкою, щоби закінчити ремонт якнайшвидше, але швидше, ніж за 2 місяця - навряд чи. Припустимо, за 2 місяці.
Питання 3 - чи готовий вже будинок і є доступ до квартири. Припустимо, готовий і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.

Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, що перекриває переплату за кредитом на 289 000-162000=на 127 000 гривень. Вони полегшують виплату часток редиту на 3735 гривень, або щомісячний платіж буде складати близько 24000-3735=20265 гривень.
As a result of this: через 36 місяців тобто 1 грудня 2023 року ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.
Реальні витрати: 1 000 000+200 000+162 000= 1 362 000 гривень.
Прибутковість:
1 362 000 - 100%
12х8500 - х%
х=12х8500х100/1362000=7,48% річних по валюті.
Термін окупності 100/7,48=13,3 роки.
Можна сказати: не зовсім погано, але й не занадто добре.

Позитив: розрахунок на девальвацію гривні.
Тоді щомісяця ТЕОРЕТИЧНО ви виграєте на тому, тому що в доларах виплата по кредиту менша:
- було 24 000/28,40=845 доларів.
- очікується 24 000/35=685 доларів.
Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.
Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції. То буде Вам плюс.

Варіянт 2.
Перший внесок - 700 000 гривень.
Позичені гроші у родичів - 300 000 гривень.
Разом 1 000 000 гривень - купівля квартири.

Тут перше питання - в якій валюті позичили гроші та умови повернення - гадаю, дадуть родичі в доларах та повертати треба в доларах. Ось тут девальвація гривні - проти Вас!!!!
Припустимо, треба повернути 300 000+200 000 (на ремонт) за 36 місяців - щомісячне поверненя - 14 000 гривень.
НЕПОГАНО у порівнянні із кредитними виплатами.
Економія 10 000 гривень на місяць.
НЕ_ПО_ГА_НО!

Припустимо, готовий будинок і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого 2021 і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.
Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, тобто ви маєте можливість без втрат повернути родичам позичені 300 000 гривень.
Це орендарі принесли в дзьобику.

As a result of this: через 36 місяців, тобто 1 грудня 2023 року, ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.
Реальні витрати: 1 000 000+200 000= 1 200 000 гривень.
Прибутковість:
1 200 000 - 100%
12х8500 - х%
х=12х8500х100/1200000=8,5% річних по валюті.
Термін окупності 100/7,48=11,8 роки.
МАЙЖЕ ДВА РОКИ - В "ПЛЮСІ"!!!!

Варіянт 2 виглядає значно приємнішим. Негатив: не дали банку заробити 162 000 гривень.
Дякую за увагу.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:33

  akurt написав:Панове! Голови різати не будемо - і зерно не відбираємо.
Допоможемо пану Долярчику жити за принципом:
"Краще бути багатим, але здоровим, ніж бути бідним, але хворим".

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавіший момент (який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?


Думати є чого.
Спробуємо розібратися.
Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.

Варіянт 1.
Перший внесок - 300 000 гривень.
Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).
Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.
Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.
Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК.

Ідемо далі. Квартира береться не для себе, а під оренду.
Тому треба термінове вкидання в ремонт приблизно 200 000 гривень - гадаю, дешевше не получиться.
Тому питання 2 - мати ці 200 000 гривень. Мати їх бажано готівкою, щоби закінчити ремонт якнайшвидше, але швидше, ніж за 2 місяця - навряд чи. Припустимо, за 2 місяці.
Питання 3 - чи готовий вже будинок і є доступ до квартири. Припустимо, готовий і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.

Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, що перекриває переплату за кредитом на 289 000-162000=на 127 000 гривень. Вони полегшують виплату часток редиту на 3735 гривень, або щомісячний платіж буде складати близько 24000-3735=20265 гривень.
As a result of this: через 36 місяців тобто 1 грудня 2023 року ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.
Реальні витрати: 1 000 000+200 000+162 000= 1 362 000 гривень.
Прибутковість:
1 362 000 - 100%
12х8500 - х%
х=12х8500х100/1362000=7,48% річних по валюті.
Термін окупності 100/7,48=13,3 роки.
Можна сказати: не зовсім погано, але й не занадто добре.

Позитив: розрахунок на девальвацію гривні.
Тоді щомісяця ТЕОРЕТИЧНО ви виграєте на тому, тому що в доларах виплата по кредиту менша:
- було 24 000/28,40=845 доларів.
- очікується 24 000/35=685 доларів.
Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.
Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції. То буде Вам плюс.

Варіянт 2.
Перший внесок - 700 000 гривень.
Позичені гроші у родичів - 300 000 гривень.
Разом 1 000 000 гривень - купівля квартири.

Тут перше питання - в якій валюті позичили гроші та умови повернення - гадаю, дадуть родичі в доларах та повертати треба в доларах. Ось тут девальвація гривні - проти Вас!!!!
Припустимо, треба повернути 300 000+200 000 (на ремонт) за 36 місяців - щомісячне поверненя - 14 000 гривень.
НЕПОГАНО у порівнянні із кредитними виплатами.
Економія 10 000 гривень на місяць.
НЕ_ПО_ГА_НО!

Припустимо, готовий будинок і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого 2021 і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.
Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, тобто ви маєте можливість без втрат повернути родичам позичені 300 000 гривень.
Це орендарі принесли в дзьобику.

As a result of this: через 36 місяців, тобто 1 грудня 2023 року, ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.
Реальні витрати: 1 000 000+200 000= 1 200 000 гривень.
Прибутковість:
1 200 000 - 100%
12х8500 - х%
х=12х8500х100/1200000=8,5% річних по валюті.
Термін окупності 100/7,48=11,8 роки.
МАЙЖЕ ДВА РОКИ - В "ПЛЮСІ"!!!!

Варіянт 2 виглядає значно приємнішим. Негатив: не дали банку заробити 162 000 гривень.
Дякую за увагу.

Так ото то! +1
Тому, я і написав, що є ДВА варіанти, а не лише один і лише іпотека :D

Просто понадивлююсь ютуб-роликів про " успішний успіх" / і ще в додачу Кіосаки - і так кортить використати кредитне плече + девальвацію гривні = і загалом "зробити всіх разом!" :mrgreen:

Але таким, мабуть, Флаймену можна бавитись, а мені вже якось не солідно(сім'я/зобов'язання і т. п.) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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