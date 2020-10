Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

Допоможемо пану Долярчику жити за принципом:

"Краще бути багатим, але здоровим, ніж бути бідним, але хворим".



Долярчик написав: dinozavrik написав: Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок

14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!

Цікаво?

Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?



Тут ще найцікавіший момент (який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня? 30% - початковий внесок14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!Цікаво?Якщо ні,Тут ще найцікавіший момент (який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?



Думати є чого.

Спробуємо розібратися.

Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.



Варіянт 1.

Перший внесок - 300 000 гривень.

Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).

Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.

Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень , а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.

Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК.



Ідемо далі. Квартира береться не для себе, а під оренду.

Тому треба термінове вкидання в ремонт приблизно 200 000 гривень - гадаю, дешевше не получиться.

Тому питання 2 - мати ці 200 000 гривень. Мати їх бажано готівкою, щоби закінчити ремонт якнайшвидше, але швидше, ніж за 2 місяця - навряд чи. Припустимо, за 2 місяці.

Питання 3 - чи готовий вже будинок і є доступ до квартири. Припустимо, готовий і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.



Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, що перекриває переплату за кредитом на 289 000-162000=на 127 000 гривень. Вони полегшують виплату часток редиту на 3735 гривень, або щомісячний платіж буде складати близько 24000-3735=20265 гривень.

As a result of this: через 36 місяців тобто 1 грудня 2023 року ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.

Реальні витрати: 1 000 000+200 000+162 000= 1 362 000 гривень.

Прибутковість:

1 362 000 - 100%

12х8500 - х%

х=12х8500х100/1362000=7,48% річних по валюті.

Термін окупності 100/7,48=13,3 роки.

Можна сказати: не зовсім погано, але й не занадто добре.



Позитив: розрахунок на девальвацію гривні.

Тоді щомісяця ТЕОРЕТИЧНО ви виграєте на тому, тому що в доларах виплата по кредиту менша:

- було 24 000/28,40=845 доларів.

- очікується 24 000/35=685 доларів.

Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.

Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції. То буде Вам плюс.



Варіянт 2.

Перший внесок - 700 000 гривень.

Позичені гроші у родичів - 300 000 гривень.

Разом 1 000 000 гривень - купівля квартири.



Тут перше питання - в якій валюті позичили гроші та умови повернення - гадаю, дадуть родичі в доларах та повертати треба в доларах. Ось тут девальвація гривні - проти Вас!!!!

Припустимо, треба повернути 300 000+200 000 (на ремонт) за 36 місяців - щомісячне поверненя - 14 000 гривень.

НЕПОГАНО у порівнянні із кредитними виплатами.

Економія 10 000 гривень на місяць.

НЕ_ПО_ГА_НО!



Припустимо, готовий будинок і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого 2021 і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.

Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, тобто ви маєте можливість без втрат повернути родичам позичені 300 000 гривень.

Це орендарі принесли в дзьобику.



As a result of this: через 36 місяців, тобто 1 грудня 2023 року, ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.

Реальні витрати: 1 000 000+200 000= 1 200 000 гривень.

Прибутковість:

1 200 000 - 100%

12х8500 - х%

х=12х8500х100/1200000=8,5% річних по валюті.

Термін окупності 100/7,48=11,8 роки.

МАЙЖЕ ДВА РОКИ - В "ПЛЮСІ"!!!!



Варіянт 2 виглядає значно приємнішим. Негатив: не дали банку заробити 162 000 гривень.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал. akurt

Повідомлень: 4885 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1767 раз. Подякували: 735 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 23:33

Так ото то! +1

Тому, я і написав, що є ДВА варіанти, а не лише один і лише іпотека



Просто понадивлююсь ютуб-роликів про " успішний успіх" / і ще в додачу Кіосаки - і так кортить використати кредитне плече + девальвацію гривні = і загалом "зробити всіх разом!"



Але таким, мабуть, Флаймену можна бавитись, а мені вже якось не солідно(сім'я/зобов'язання і т. п.) Так ото то! +1Тому, я і написав, що є ДВА варіанти, а не лише один і лише іпотекаПросто понадивлююсь ютуб-роликів про " успішний успіх" / і ще в додачу Кіосаки - і таквикористати кредитне плече + девальвацію гривні = і загалом "зробити всіх разом!"Але таким, мабуть, Флаймену можна бавитись, а мені вже якось не солідно(сім'я/зобов'язання і т. п.) ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Долярчик

Повідомлень: 8708 З нами з: 19.10.15 Подякував: 540 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 жов, 2020 09:11

Давай, долярчику!

Бери кредит під заставу своєї переробленої квартири у Львові, і купляй житло в Анталії! Будеш ласувати дешевим йогуртом, валятись, як тюлень, на пляжах цілими днями!

Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21613 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1236 раз. Подякували: 2224 раз. Профіл

