Додано: Нед 04 жов, 2020 22:52

Долярчик написав: dinozavrik написав: Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок

14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!

Цікаво?

Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?



Варіянт 1.

складає близько 24 000 гривень

близько 162 000 гривень.

термінове вкидання в ремонт

Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.

Варіянт 2.

Економія 10 000 гривень на місяць.

Це орендарі принесли в дзьобику.

Панове! Голови різати не будемо - і зерно не відбираємо.Допоможемо пануу жити за принципом:"Краще бути багатим, але здоровим, ніж бути бідним, але хворим".Думати є чого.Спробуємо розібратися.Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.Перший внесок - 300 000 гривень.Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.Тоді щомісячна виплата, а сума переплати за 36 місяців -Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК.Ідемо далі. Квартира береться не для себе, а під оренду.Тому требаприблизно 200 000 гривень - гадаю, дешевше не получиться.Тому питання 2 - мати ці 200 000 гривень. Мати їх бажано готівкою, щоби закінчити ремонт якнайшвидше, але швидше, ніж за 2 місяця - навряд чи. Припустимо, за 2 місяці.Питання 3 - чи готовий вже будинок і є доступ до квартири. Припустимо, готовий і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, що перекриває переплату за кредитом на 289 000-162000=на 127 000 гривень. Вони полегшують виплату часток редиту на 3735 гривень, або щомісячний платіж буде складати близько 24000-3735=20265 гривень.As a result of this: через 36 місяців тобто 1 грудня 2023 року ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.Реальні витрати: 1 000 000+200 000+162 000= 1 362 000 гривень.Прибутковість:1 362 000 - 100%12х8500 - х%х=12х8500х100/1362000=Термін окупності 100/7,48=13,3 роки.Можна сказати: не зовсім погано, але й не занадто добре.Позитив: розрахунок на девальвацію гривні.Тоді щомісяця ТЕОРЕТИЧНО ви виграєте на тому, тому що в доларах виплата по кредиту менша:- було 24 000/28,40=845 доларів.- очікується 24 000/35=685 доларів.Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції. То буде Вам плюс.Перший внесок - 700 000 гривень.Позичені гроші у родичів - 300 000 гривень.Разом 1 000 000 гривень - купівля квартири.Тут перше питання - в якій валюті позичили гроші та умови повернення - гадаю, дадуть родичі в доларах та повертати треба в доларах. Ось тут девальвація гривні - проти Вас!!!!Припустимо, треба повернути 300 000+200 000 (на ремонт) за 36 місяців - щомісячне поверненя - 14 000 гривень.НЕПОГАНО у порівнянні із кредитними виплатами.НЕ_ПО_ГА_НО!Припустимо, готовий будинок і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого 2021 і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, тобто ви маєте можливість без втрат повернути родичам позичені 300 000 гривень.As a result of this: через 36 місяців, тобто 1 грудня 2023 року, ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток.Реальні витрати: 1 000 000+200 000= 1 200 000 гривень.Прибутковість:1 200 000 - 100%12х8500 - х%х=12х8500х100/1200000=8,5% річних по валюті.Термін окупності 100/7,48=11,8 роки.МАЙЖЕ ДВА РОКИ - В "ПЛЮСІ"!!!!Варіянт 2 виглядає значно приємнішим. Негатив: не дали банку заробити 162 000 гривень.Дякую за увагу.