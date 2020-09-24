Додано: Пон 05 жов, 2020 09:54

ПРО НЕРУХОМІСТЬ



Вчора, пан Долярчик, говорив зі Львовом - приятель на днях продав 1-к квартиру на Науковій.

Просив 30 000 - віддав за 29 000. В мене питав, чи продавати - питав після того, як виїхав несподівано черговий орендар - підбір орендаря - то дуже інтересний процес - я порадив продавати.

Там цікава історія: квартира ПРАЦЮВАЛА 20 років. Її купила мама сину - майбутньому студенту (вибором спеціальності вже опікувалася його тітка, вгадали, працює весь час за фахом), але хлопець навчався НЕ у Львові, тому весь час квартира здавался. Хлопець народився від гарної та мабуть розумної людини - батько загинув на залізниці - син зараз має приватний двоповерховий будинок під Львовом (сам вибрав "польский проєкт" на 200 кв.м, сам узгодив у львівській мерії та сам ретельно наглядав за будівництвом, весь час розкриваючі, як його хотіли надурити на кожному кроці - наприклад, дах переміряв сам - вирахував, що його хотіли "намахати" на велику суму), та 2 квартири у Львові (на двушку сам заробив). Двое дітей. Мама мешкає за кордоном як раз ті 20 років. Вийшла заміж там.

Квартира здавалася весь час приблизно за 200 доларів (останній орендар платив 5500 гривень).

Беремо рахівницю: 20х12х200=48 000 доларів. Це прибуток чистий: квартира в звичайному "совєтському" будинку на Науковій і в середині - звичайна "совєтьска".

Тому получилося так: прибуток1 48000 доларів та прибуток2 (фактично подарунок від мами - вже іноземної громадянки, мама купувала за гроші, зароблені нею за кордоном) 29000 - разом 77 000 доларів.

Приємна цифра. Виховує легінь комусь гарних у майбутньому невісток. Та й тестем буде непоганим - і розумний (реально), і активний, і гроші може заробити... Непогана досить велика посада... Говорив, що йому підпорядковані 30 працівників...

Цікаві спостереження у нього: часто просять влашутвати до нього хлопців із "важливих родин" - так говОрить, що самі тупі та незграбні... І ледачі... Ну як пани вище... Виганяє потім...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 жов, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.