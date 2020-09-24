Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Панове! Голови різати не будемо - і зерно не відбираємо. Допоможемо пану Долярчику жити за принципом: "Краще бути багатим, але здоровим, ніж бути бідним, але хворим".
Долярчик написав:
dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
30% - початковий внесок 14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"! Цікаво? Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?
Тут ще найцікавіший момент (який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
Думати є чого. Спробуємо розібратися. Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.
Варіянт 1. Перший внесок - 300 000 гривень. Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання). Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо. Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень. Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК.
Ідемо далі. Квартира береться не для себе, а під оренду. Тому треба термінове вкидання в ремонт приблизно 200 000 гривень - гадаю, дешевше не получиться. Тому питання 2 - мати ці 200 000 гривень. Мати їх бажано готівкою, щоби закінчити ремонт якнайшвидше, але швидше, ніж за 2 місяця - навряд чи. Припустимо, за 2 місяці. Питання 3 - чи готовий вже будинок і є доступ до квартири. Припустимо, готовий і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.
Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, що перекриває переплату за кредитом на 289 000-162000=на 127 000 гривень. Вони полегшують виплату часток редиту на 3735 гривень, або щомісячний платіж буде складати близько 24000-3735=20265 гривень. As a result of this: через 36 місяців тобто 1 грудня 2023 року ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток. Реальні витрати: 1 000 000+200 000+162 000= 1 362 000 гривень. Прибутковість: 1 362 000 - 100% 12х8500 - х% х=12х8500х100/1362000=7,48% річних по валюті. Термін окупності 100/7,48=13,3 роки. Можна сказати: не зовсім погано, але й не занадто добре.
Позитив: розрахунок на девальвацію гривні. Тоді щомісяця ТЕОРЕТИЧНО ви виграєте на тому, тому що в доларах виплата по кредиту менша: - було 24 000/28,40=845 доларів. - очікується 24 000/35=685 доларів. Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США. Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції. То буде Вам плюс.
Варіянт 2. Перший внесок - 700 000 гривень. Позичені гроші у родичів - 300 000 гривень. Разом 1 000 000 гривень - купівля квартири.
Тут перше питання - в якій валюті позичили гроші та умови повернення - гадаю, дадуть родичі в доларах та повертати треба в доларах. Ось тут девальвація гривні - проти Вас!!!! Припустимо, треба повернути 300 000+200 000 (на ремонт) за 36 місяців - щомісячне поверненя - 14 000 гривень. НЕПОГАНО у порівнянні із кредитними виплатами. Економія 10 000 гривень на місяць. НЕ_ПО_ГА_НО!
Припустимо, готовий будинок і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого 2021 і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць. Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, тобто ви маєте можливість без втрат повернути родичам позичені 300 000 гривень. Це орендарі принесли в дзьобику.
As a result of this: через 36 місяців, тобто 1 грудня 2023 року, ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток. Реальні витрати: 1 000 000+200 000= 1 200 000 гривень. Прибутковість: 1 200 000 - 100% 12х8500 - х% х=12х8500х100/1200000=8,5% річних по валюті. Термін окупності 100/7,48=11,8 роки. МАЙЖЕ ДВА РОКИ - В "ПЛЮСІ"!!!!
Варіянт 2 виглядає значно приємнішим. Негатив: не дали банку заробити 162 000 гривень. Дякую за увагу.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Панове! Голови різати не будемо - і зерно не відбираємо. Допоможемо пану Долярчику жити за принципом: "Краще бути багатим, але здоровим, ніж бути бідним, але хворим".
Долярчик написав:
dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
30% - початковий внесок 14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"! Цікаво? Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?
Тут ще найцікавіший момент (який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
Думати є чого. Спробуємо розібратися. Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.
Варіянт 1. Перший внесок - 300 000 гривень. Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання). Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо. Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень. Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК.
Ідемо далі. Квартира береться не для себе, а під оренду. Тому треба термінове вкидання в ремонт приблизно 200 000 гривень - гадаю, дешевше не получиться. Тому питання 2 - мати ці 200 000 гривень. Мати їх бажано готівкою, щоби закінчити ремонт якнайшвидше, але швидше, ніж за 2 місяця - навряд чи. Припустимо, за 2 місяці. Питання 3 - чи готовий вже будинок і є доступ до квартири. Припустимо, готовий і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць.
Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, що перекриває переплату за кредитом на 289 000-162000=на 127 000 гривень. Вони полегшують виплату часток редиту на 3735 гривень, або щомісячний платіж буде складати близько 24000-3735=20265 гривень. As a result of this: через 36 місяців тобто 1 грудня 2023 року ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток. Реальні витрати: 1 000 000+200 000+162 000= 1 362 000 гривень. Прибутковість: 1 362 000 - 100% 12х8500 - х% х=12х8500х100/1362000=7,48% річних по валюті. Термін окупності 100/7,48=13,3 роки. Можна сказати: не зовсім погано, але й не занадто добре.
Позитив: розрахунок на девальвацію гривні. Тоді щомісяця ТЕОРЕТИЧНО ви виграєте на тому, тому що в доларах виплата по кредиту менша: - було 24 000/28,40=845 доларів. - очікується 24 000/35=685 доларів. Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США. Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції. То буде Вам плюс.
Варіянт 2. Перший внесок - 700 000 гривень. Позичені гроші у родичів - 300 000 гривень. Разом 1 000 000 гривень - купівля квартири.
Тут перше питання - в якій валюті позичили гроші та умови повернення - гадаю, дадуть родичі в доларах та повертати треба в доларах. Ось тут девальвація гривні - проти Вас!!!! Припустимо, треба повернути 300 000+200 000 (на ремонт) за 36 місяців - щомісячне поверненя - 14 000 гривень. НЕПОГАНО у порівнянні із кредитними виплатами. Економія 10 000 гривень на місяць. НЕ_ПО_ГА_НО!
Припустимо, готовий будинок і починаємо ремонт 1 грудня 2020, тоді квартира здається в оренду з 1 лютого 2021 і буде приносити в дзьобику 8 500 гривень на місяць. Тоді (36-2)х8500=289 000 гривень, тобто ви маєте можливість без втрат повернути родичам позичені 300 000 гривень. Це орендарі принесли в дзьобику.
As a result of this: через 36 місяців, тобто 1 грудня 2023 року, ви станете власником квартири вартістю в 1 000 000+200 000 гривень, яка починає приносити пасивний прибуток. Реальні витрати: 1 000 000+200 000= 1 200 000 гривень. Прибутковість: 1 200 000 - 100% 12х8500 - х% х=12х8500х100/1200000=8,5% річних по валюті. Термін окупності 100/7,48=11,8 роки. МАЙЖЕ ДВА РОКИ - В "ПЛЮСІ"!!!!
Варіянт 2 виглядає значно приємнішим. Негатив: не дали банку заробити 162 000 гривень. Дякую за увагу.
Так ото то! +1 Тому, я і написав, що є ДВА варіанти, а не лише один і лише іпотека
Просто понадивлююсь ютуб-роликів про " успішний успіх" / і ще в додачу Кіосаки - і так кортить використати кредитне плече + девальвацію гривні = і загалом "зробити всіх разом!"
Але таким, мабуть, Флаймену можна бавитись, а мені вже якось не солідно(сім'я/зобов'язання і т. п.)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Просто понадивлююсь ютуб-роликів про " успішний успіх" / і ще в додачу Кіосаки - і так кортить використати кредитне плече
Давай, долярчику! Бери кредит під заставу своєї переробленої квартири у Львові, і купляй житло в Анталії! Будеш ласувати дешевим йогуртом, валятись, як тюлень, на пляжах цілими днями! А через два три роки продаси квартиру втридорога в Анталії і купиш 2 (дві) квартири у Львові!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Долярчик написав:Просто понадивлююсь ютуб-роликів про " успішний успіх" / і ще в додачу Кіосаки - і так кортить використати кредитне плече
Давай, долярчику! Бери кредит під заставу своєї переробленої квартири у Львові, і купляй житло в Анталії! Будеш ласувати дешевим йогуртом, валятись, як тюлень, на пляжах цілими днями! А через два три роки продаси квартиру втридорога в Анталії і купиш 2 (дві) квартири у Львові!
Вчора, пан Долярчик, говорив зі Львовом - приятель на днях продав 1-к квартиру на Науковій. Просив 30 000 - віддав за 29 000. В мене питав, чи продавати - питав після того, як виїхав несподівано черговий орендар - підбір орендаря - то дуже інтересний процес - я порадив продавати. Там цікава історія: квартира ПРАЦЮВАЛА 20 років. Її купила мама сину - майбутньому студенту (вибором спеціальності вже опікувалася його тітка, вгадали, працює весь час за фахом), але хлопець навчався НЕ у Львові, тому весь час квартира здавался. Хлопець народився від гарної та мабуть розумної людини - батько загинув на залізниці - син зараз має приватний двоповерховий будинок під Львовом (сам вибрав "польский проєкт" на 200 кв.м, сам узгодив у львівській мерії та сам ретельно наглядав за будівництвом, весь час розкриваючі, як його хотіли надурити на кожному кроці - наприклад, дах переміряв сам - вирахував, що його хотіли "намахати" на велику суму), та 2 квартири у Львові (на двушку сам заробив). Двое дітей. Мама мешкає за кордоном як раз ті 20 років. Вийшла заміж там. Квартира здавалася весь час приблизно за 200 доларів (останній орендар платив 5500 гривень). Беремо рахівницю: 20х12х200=48 000 доларів. Це прибуток чистий: квартира в звичайному "совєтському" будинку на Науковій і в середині - звичайна "совєтьска". Тому получилося так: прибуток1 48000 доларів та прибуток2 (фактично подарунок від мами - вже іноземної громадянки, мама купувала за гроші, зароблені нею за кордоном) 29000 - разом 77 000 доларів. Приємна цифра. Виховує легінь комусь гарних у майбутньому невісток. Та й тестем буде непоганим - і розумний (реально), і активний, і гроші може заробити... Непогана досить велика посада... Говорив, що йому підпорядковані 30 працівників... Цікаві спостереження у нього: часто просять влашутвати до нього хлопців із "важливих родин" - так говОрить, що самі тупі та незграбні... І ледачі... Ну як пани вище... Виганяє потім...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 жов, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Очередные посты ребят, которые пишут НЕ по теме ветки, были удалены - и меня "выбило/перебросило" на первую страницу. Прикольно... апрель 2018 года:
козак написав:
akurt написав:- треба організувати в Україні такий бізнес, робота якого не вимагає вашої присутності. - треба зараз думати, на які гроші Ви будете існувати, коли Вам буде 60, а не сподіватися на пенсію. - треба вигравати на різниці цін в Україні та з а кордоном. - треба організувати бізнес із "пасивним прибутком".
Ув. akurt, задачи понятны, цели обозначены. Согласен, что это возможно. Высоковероятно, что универсальных рецептов не существуют. Поэтому вопросов много.
А написано как будто сегодня. Все задумались над каждым пунктом? Получается? Получится? Прошло 2,5 года... можно было уже что-то сделать... Там модификацию можно сделать: пенсия в 60 уже никому их форумчан не светит... 63... 65... а через 15 лет - как позавчера заявил премьер - и вовсе НИКОМУ. Так что - как часто повторяет Долярчик: ДУМАЙТЕ!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.