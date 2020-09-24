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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 797798799800>
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:41

  Yuri_T написав:
  Мизантрóп написав:https://www.instagram.com/monkey_with_pen_in_hand/

эта Маруся что, новая витина любовь вместо старухи-жены?
одобряю))
небось не сибасом кормит...

это львовская бездельница https://www.facebook.com/maria.prokhorenko.14/photos
Всё это легко мониторится,проверяется и анализируется.Мы в ФБР умеем работать с ФБ и Инстой 8)
Старик однолюб,предпочитает необитаемые острова
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49

Я вообще-то к участникам LGBT-community (ник форумчанина удален, но все догадались) отношусь толерантно до определённой черты (каждый сходит с ума по-своему) - он пристаёт ко мне ежедневно уже 2 года - начал с вопросов, есть ли в Анталии пляж по типу одного интересного пляжа в Симеизе (он там отдыхал - если это можно назвать "отдыхом" - до 2014 года - в санатории "Південнобережний").
Но чего бесится не по-децки Yuri_T - вообще непонятно...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 жов, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:51

  akurt написав:...вообще непонятно...

у тебя уже провалы в памяти.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:53

Юрий, просто потрясающая деградация: так опуститься на дно социальной жизни и плавать в дерьме с Мизантропом - это ваще...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:55

Витя, опущенные деграданты обычно не уличают других людей в деградации до уровня дерьма.
ты, понятно, исключение.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:59

Господа форумчане с киевской ветки - когда этот "специалист" пишет свои псевдоумные мысли/советы на "киевской ветке" - знайте, с кем имеете дело.
А я поставлю его в игнор - в наше необычное время только психов вокруг не хватало...
Обновил подпись внизу...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:02

  akurt написав:Господа форумчане с киевской ветки - когда этот "специалист" пишет свои псевдоумные мысли/советы на "киевской ветке" - знайте, с кем имеете дело.
А я поставлю его в игнор - в наше необычное время только психов вокруг не хватало...
Обновил подпись внизу...

Красава,для меня это честь !
Кругом психи,я один нормальный ! )) ты прогнозируемый
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:12

Перечитав гілку за суботу-неділю.
Тепер бачу, як сьогодні зникають повідомлення.
У мені лише пара питань: як так виходить, що оффтоп про політику, війну, голодомор на гілці залишається, а будь які інші повідомлення зникають?
Чи може таке бути, що не зникає лише той оффтоп, участь в якому приймає акурт?
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:14

Мизантроп! Я НЕ буду высылать тебе фото в личку своего пупка - не проси.
Ты просил также сделать фото моих ног ниже колен на предмет насколько волосаты - тоже не буду высылать.
Господа форумчане - тексты по недвижимости только на предыдущей странице - эту страницу флудеры уже загадили. Бесятся...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 жов, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:16

  akurt написав:Мизантроп! Я НЕ буду высылать тебе фото в личку своего пупка - не проси.
Ты просил также сделать фото моих ног ниже колен на предмет насколько волосаты - тоже не буду высылать.

ты перекупалась :lol:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
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