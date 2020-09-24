Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Я вообще-то к участникам LGBT-community (ник форумчанина удален, но все догадались) отношусь толерантно до определённой черты (каждый сходит с ума по-своему) - он пристаёт ко мне ежедневно уже 2 года - начал с вопросов, есть ли в Анталии пляж по типу одного интересного пляжа в Симеизе (он там отдыхал - если это можно назвать "отдыхом" - до 2014 года - в санатории "Південнобережний"). Но чего бесится не по-децки Yuri_T - вообще непонятно...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 жов, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Господа форумчане с киевской ветки - когда этот "специалист" пишет свои псевдоумные мысли/советы на "киевской ветке" - знайте, с кем имеете дело. А я поставлю его в игнор - в наше необычное время только психов вокруг не хватало... Обновил подпись внизу...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Господа форумчане с киевской ветки - когда этот "специалист" пишет свои псевдоумные мысли/советы на "киевской ветке" - знайте, с кем имеете дело. А я поставлю его в игнор - в наше необычное время только психов вокруг не хватало... Обновил подпись внизу...
Красава,для меня это честь ! Кругом психи,я один нормальный ! )) ты прогнозируемый
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Перечитав гілку за суботу-неділю. Тепер бачу, як сьогодні зникають повідомлення. У мені лише пара питань: як так виходить, що оффтоп про політику, війну, голодомор на гілці залишається, а будь які інші повідомлення зникають? Чи може таке бути, що не зникає лише той оффтоп, участь в якому приймає акурт?
Мизантроп! Я НЕ буду высылать тебе фото в личку своего пупка - не проси. Ты просил также сделать фото моих ног ниже колен на предмет насколько волосаты - тоже не буду высылать. Господа форумчане - тексты по недвижимости только на предыдущей странице - эту страницу флудеры уже загадили. Бесятся...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 жов, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.