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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:26

Головне - все робити з головою!

  akurt написав:Спробуємо розібратися

Ще раз Вам дякую за детальний розпис з цифрами!

То я візьму трохи на свій лад підкоригую, що більш точнішшою виглядала моя "картина світу" :)
Поїали...

  akurt написав:Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.

Варіянт 1.
Перший внесок - 300 000 гривень.
Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).

Банк погоджується, так як іпотеку дає на 20р з ФІКСОВАНОЮ ставкою на перші 3р., а далі діє "плаваюча" ставка(тому я і пишу, що потрібно закрити повністю за 3р.)
  akurt написав:Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.
Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.
Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК

1) так, розраховую на курс 35+ через 1-2р.
2) При кредитних 700 000, місячний платіж буде становити майже 8 000, а решта суми(яка розкидана на 20р) треба заплатити пАпіжже!(в моєму випадку потрібно мати ВСЮ залишкову суму кредиту через 3р.) - отут і йде "теоретичний" розрахунок, що через 3р. буде легше заплатити всю суму, якщо гривня знеціниться.(а якщо ні - ну тоді легше не буде) :)

=====
Далі про ремонт - цілком погоджуюсь.
  akurt написав:Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.
Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції

1) прибуток - не в доларах, але він підтягується з лагом ~ до пів року.(з нього потрібно буде відкладати/конвертуючи в долар/ на повне погашення іпотеки)
2) На це і розраховано - якщо йде знецінення гривні, то і орендна плата буде підвищуватись в гривні.(яка буде повністю, перекривати місячні платежі, а з часом, ще й зверху буде трохи лишатись)
  akurt написав:Варіянт 2 виглядає значно приємнішим

А про варіант 2 - я писав, що буду брати менше м2 і там все трохи по-іншому.
Але зараз озвучити не можу :)
Скажу лише одне - що родичі мені позичуть без проблем і БЕЗ %% зверху! - правда, не більше 10тис.дол. але чекати можуть спокійно рік, чи при потребі і більше!(свого часу я їх виручив - закрив їхні, відносно "дрібні" кредити по декількох банків - де вже було дуже скрутно/банки передали справу колекторам/ - і теж на гроші я чекав щось з рік і БЕЗ %% зверху )

Так що поживемо - побачимо, як воно буде далі.
Наразі, все ретельно обдумуЮ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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