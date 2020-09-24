Додано: Пон 05 жов, 2020 12:26

akurt написав: Спробуємо розібратися Спробуємо розібратися

akurt написав: Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.



Варіянт 1.

Перший внесок - 300 000 гривень.

Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання). Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.Варіянт 1.Перший внесок - 300 000 гривень.Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).

akurt написав: Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.

Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.

Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК

akurt написав: Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.

Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції

akurt написав: Варіянт 2 виглядає значно приємнішим Варіянт 2 виглядає значно приємнішим

Ще раз Вам дякую за детальний розпис з цифрами!То я візьму трохи на свій лад підкоригую, що більш точнішшою виглядала моя "картина світу"Поїали...Банк погоджується, так як іпотеку дає на 20р з ФІКСОВАНОЮ ставкою на перші 3р., а далі діє "плаваюча" ставка(тому я і пишу, що потрібно закрити повністю за 3р.)1) так, розраховую на курс 35+ через 1-2р.2) При кредитних 700 000, місячний платіж буде становити майже 8 000, а решта суми(яка розкидана на 20р) треба заплатити пАпіжже!(в моєму випадку потрібно мати ВСЮ залишкову суму кредиту через 3р.) - отут і йде "теоретичний" розрахунок, що через 3р. буде легше заплатити всю суму, якщо гривня знеціниться.(а якщо ні - ну тоді легше не буде)=====Далі про ремонт - цілком погоджуюсь.1) прибуток - не в доларах, але він підтягується з лагом ~ до пів року.(з нього потрібно буде відкладати/конвертуючи в долар/ на повне погашення іпотеки)2) На це і розраховано - якщо йде знецінення гривні, то і орендна плата буде підвищуватись в гривні.(яка буде повністю, перекривати місячні платежі, а з часом, ще й зверху буде трохи лишатись)А про варіант 2 - я писав, що буду брати менше м2 і там все трохи по-іншому.Але зараз озвучити не можуСкажу лише одне - що родичі мені позичуть без проблем і БЕЗ %% зверху! - правда, не більше 10тис.дол. але чекати можуть спокійно рік, чи при потребі і більше!(свого часу я їх виручив - закрив їхні, відносно "дрібні" кредити по декількох банків - де вже було дуже скрутно/банки передали справу колекторам/ - і теж на гроші я чекав щось з рік і БЕЗ %% зверху )Так що поживемо - побачимо, як воно буде далі.Наразі, все ретельно обдумуЮ!